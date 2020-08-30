ТАИФ-НК поздравляет жителей Татарстана с Днем республики и 100-летием ТАССР

Фото: Альберт Муклоков

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России — АО «ТАИФ-НК» поздравляет всех жителей нашего многонационального края с Днем Республики Татарстан и 100-летием со дня образования ТАССР.

С юбилеем, родной Татарстан!

— За вековую историю со дня образования ТАССР удалось возродить национальную культуру, литературу и музыку. Сегодня республика продолжает успешно развивать межнациональное согласие, социально-экономическую сферу, науку и промышленность для процветания и благополучия всех ее жителей. Мы гордимся, что живем в Татарстане, и поздравляем нашу республику с юбилеем. Желаем каждому уроженцу Республики Татарстан крепкого здоровья, нацеленности на новые победы и свершения, успехов в добрых начинаниях, счастья, мира и добра! — говорится в поздравлении компании.

Сегодня ТАИФ-НК — современный нефтеперерабатывающий комплекс Республики Татарстан, который входит в группу компаний «ТАИФ». Предприятие отвечает требованиям развития мировой промышленности. Модернизация и инновационные процессы на производстве — движущая сила качественных преобразований. Сегодня под его брендом объединены нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. В ассортимент производимой продукции предприятия входят более 40 наименований: дизельное топливо, нафта, вакуумный газойль, автомобильный бензин, авиакеросин и т. д.

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