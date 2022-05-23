НПЗ «ТАИФ-НК»: от нафты и мазута — до Евро-5

«Реальное время» продолжает серию публикаций о становлении и этапах развития в Татарстане отрасли нефтегазопереработки: часть вторая

В 1979 году на площадке «Нижнекамскнефтехима» первую продукцию дал новый завод по первичной переработке нефти. У него, фактически состоящего из единственной установки ЭЛОУ АВТ-7, главной задачей на тот момент была поставка прямогонного бензина на завод этилена. Попутный продукт — мазут — служил топливом для нижнекамской ТЭЦ. Но именно этот момент можно считать отправной точкой становления нефтепереработки в Татарстане. О том, какие процессы в последующие четыре десятка лет происходили на производстве, как произошло преображение, по сути, сырьевого цеха в одно из ведущих отраслевых производств России и какова сегодня продуктовая корзина НПЗ — одной из составляющих комплекса «ТАИФ-НК», — в материале «Реального времени».

Три ветви одного комплекса

АО «ТАИФ-НК» сегодня — крупный современный нефтеперерабатывающий комплекс, входящий в число ведущих отраслевых производств России. Предприятие включает в себя три взаимосвязанных завода:

Нефтеперерабатывающий завод, проектной мощностью 7,3 млн тонн перерабатываемой нефти в год;

Завод бензинов с установкой производства бензинов на основе каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год;

Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков (КГПТО) проектной мощностью 3,6 млн тонн по переработке гудрона и вакуумного газойля.

АО «ТАИФ-НК» в число ведущих нефтеперерабатывающих производств России. Фото: taifnk.ru

О том, что из себя представляет сегодня завод бензинов и в чем состоит уникальность единственного на настоящий момент в мире КГПТО, работающего по технологии Veba Combi Cracking (VCC), мы подробно расскажем в следующих частях цикла. А эта будет посвящена этапам становления и продукции, производимой НПЗ.

Проделана масштабная работа

О причинах создания собственной нефтегазопереработки в Татарстане и начальном этапе развития отрасли в республике, мы уже говорили. В 1997 году, когда ТАИФ арендовал у «Нижнекамскнефтехима» ЭЛОУ АВТ-7, порядком изношенная к тому времени установка не была загружена и на половину от проектной мощности: 2,5 млн тонн нефти в год вместо возможных 6 млн тонн. Спустя всего год установка уже работала при максимальной загрузке, а ТАИФ ставил перед молодой компанией «ТАИФ-НК» новые задачи.

С установки ЭЛОУ АВТ-7 в 1979 году началась история нефтегазопереработки в Татарстане. Фото: phimproject.ru

— Руководством было принято решение создать полный цикл нефтегазоперерабатывающего завода. Изначально все эти площадки и производства не были рассчитаны на дальнейшую модернизацию. Они строились как часть единого комплекса химкомбината. Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом сопутствующих, дополняющих и углубляющих передел производств: гидроочистка средних дистиллятов, висбрекинг.

Владимир Лахомов: «Проделана масштабная работа, чтобы цех превратить в огромный завод». Фото: Максим Платонов

Параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Была выполнена масштабная работа, чтобы из одного цеха сделать огромный завод с сегодняшним ассортиментом выпускаемых нефтепродуктов, отмечает директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Владимир Лахомов пришел на предприятие в августе 2000 года и начинал свою трудовую деятельность с должности оператора котлов-утилизаторов установки ЭЛОУ АВТ. Большая часть инноваций происходила либо на его глазах, либо при его непосредственном участии.

На год раньше устроился на «ТАИФ-НК» и генеральный директор комплекса Максим Новиков. Причем тоже именно на НПЗ.

Максим Новиков начинал свою карьеру в нефтепереработке на НПЗ «ТАИФ-НК» в должности оператора котлов-утилизаторов. Фото: Максим Платонов

— Все мое становление, в принципе, прошло именно на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК. Здесь я познал и что такое эксплуатация, и что такое реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и так далее. Мой путь на нефтеперерабатывающем заводе начинался с оператора технологических установок в 1999 году. Я пришел сюда оператором котлов-утилизаторов. Дальше рос в профессиональном и карьерном плане шаг за шагом, ступенька за ступенькой: работал начальником смены, замначальника цеха, замом главного инженера, 5 лет — главным инженером, а дальше уже дорога привела в управление «ТАИФ-НК», — рассказывает Максим Новиков.

В интересах республики

Как не раз подчеркивал в своих интервью генеральный директор АО «УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, многомиллиардные инвестиции в развитие нефтепереработки Татарстана преследовали не только коммерческий интерес самой компании, но и были призваны придать новый импульс экономике Татарстана.

С момента создания «ТАИФ-НК» в 1997 году нефтеперерабатывающий комплекс находится в постоянном процессе модернизации и развития. Фото: Максим Платонов

Компания с первых дней своей деятельности приступила к масштабному строительству. В 1999 году была введена в эксплуатацию установка висбрекинга, позволившая начать переработку гудрона — побочного продукта ЭЛОУ-АВТ-7. В 2002 году была введена в эксплуатацию установка по производству керосина и дизельного топлива. В январе 2003 года — установка выделения серы «Клаус» с узлом грануляции.

Если в 1995 году глубина переработки нефти на НПЗ едва превышала 36%, то к 2005 году глубина переработки возросла до почти 68%. Тем временем «ТАИФ-НК» вплотную занялся дальнейшей модернизацией и развитием НПЗ. Эти процессы не останавливаются ни на день и по сегодняшний момент.

Сегодня ассортимент выпускаемой АО «ТАИФ-НК» продукции насчитывает более 50 наименований. Фото: Максим Платонов

В 2007—2009 годах в ходе реконструкции и модернизации установки был повышен КПД печей ЭЛОУ АВТ-7 и изменена схема теплообмена. Кроме того, была обеспечена замена сжигаемого в печах мазута на газ, что значительно повысило экологичность установки. Проведенная в 2008 году совместно с компанией Criterion Catalyst Co Ltd (Великобритания) реконструкция установки гидроочистки средних дистиллятов НПЗ позволила на 10% увеличить объем катализатора гидроочистки и полностью заменить каталитическую систему. После чего у «ТАИФ-НК» появилась возможность производить дизтопливо стандарта Евро-4.

В июне 2012 года состоялась торжественная церемония официального ввода в эксплуатацию производства дизельного топлива стандарта Евро-5. Фото: пресс-центр АО «УК «ТАИФ»

Практически сразу, но уже совместными усилиями Shell Global Solutions International B.V. (Нидерланды) и Criterion Catalyst Co Ltd (Великобритания) началась дальнейшая модернизация установки по увеличению ее мощности по сырью еще на треть и переходу на производство дизельного топлива Евро-5. В июне 2012 году состоялся ее ввод в эксплуатацию. «ТАИФ-НК» первым в России полностью перевел свои производства на выпуск дизтоплива, отвечающего самым строгим мировым стандартам.

В августе 2012 года Нижнекамск в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства Группы ТАИФ посетил на тот момент министр энергетики России Александр Новак. И одним из первых производств, на которых он побывал, стал нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК».

Посещение НПЗ АО «ТАИФ-НК» министром энергетики РФ Александром Новаком. Август 2012 года. Фото: пресс-центр АО «УК «ТАИФ»

К 2013 году на НПЗ прекратили выпуск высокосернистого судового маловязкого топлива. Высвободившиеся объемы средних дистиллятов были перенаправлены на переработку в высококачественные светлые нефтепродукты.

В 2015-м нефтеперерабатывающий завод получил все необходимые разрешительные документы для начала коммерческого производства новой марки топлива для реактивных авиационных двигателей ТС-1, предназначенной для гражданских воздушных судов.

Постоянная модернизация и совершенствование используемых технологий, позволяют НПЗ расширять ассортимент выпускаемой продукции. Фото: taifnk.ru

В том же 2015 году на «ТАИФ-НК» введена в эксплуатацию установка по получению полимерно-битумных вяжущих с включением высококачественных термоэластопластов отечественного производства. Мощность установки — 17 тонн продукции в час. Полимерно-битумные вяжущие позволяют существенно повысить качество и долговечность дорожного полотна благодаря тому, что надежно связывают инертные материалы, сохраняя эластичность и при значительных плюсовых температурах на улице, и в зимние морозы, предотвращая разрушение трасс и магистралей под воздействием природных циклов.

С 2015 года «ТАИФ-НК» наладил производство полимерно-битумных вяжущих для строительства автодорог. Фото: Альберт Муклоков

В 2016-м с опережением сроков, обозначенных на государственном уровне, компания наладила производство дорожного битума, отвечающего требованиям ГОСТ РФ и стандартам стран-участниц Евразийского таможенного союза. Важно то, что усовершенствование качества имеющихся и организация производства новых марок дорожных битумов на «ТАИФ-НК» идет в тесном взаимодействии с развитием дорожно-транспортного комплекса РТ.

К настоящему времени ассортимент продукции, выпускаемой производствами АО «ТАИФ-НК», превышает 50 наименований. С 1997 года, когда была арендована единственная на тот момент нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ АВТ-7, ставшая центром и основой развития будущего НПЗ, объемы производства АО «ТАИФ-НК» товарной продукции выросли без малого вдвое, а пропорции производства темных и высококачественных светлых нефтепродуктов разительно изменились. Если в 1995 году 2/3 сырья превращались в мазут топочный, то сегодня 81% становятся востребованными и высокомаржинальными продуктами — это дизельное топливо и автобензин стандарта Евро-5, прямогонный бензин, керосин, авиационное топливо, СУГ и газ топливный углеводородный. Это стало возможным в том числе благодаря пуску КГПТО в опытно-промышленную эксплуатацию, но об уникальности КГПТО мы расскажем в одной из следующих частей цикла.

Гарантия качества

В 2002 году на НПЗ «ТАИФ-НК» была организована Центральная лаборатория нефтеперерабатывающего завода. На постоянный объективный контроль качества широкого спектра выпускаемой комплексом продукции на предприятии средств не жалеют: лаборатория оснащена по последнему слову техники, а ее специалисты постоянно повышают квалификацию и осваивают новые передовые методы и технологии проведения анализов.

По словам начальника лаборатории НПЗ «ТАИФ-НК», ежемесячно ее специалисты проводят более 22 тыс. испытаний продукции. Фото: Максим Платонов

— Лаборатория ежемесячно проводит более 22 тыс. испытаний производимых комплексом нефтепродуктов: дизельного топлива, авиационного керосина, битумов, полимерных битумных вяжущих, серы гранулированной, вакуумного газойля, прямогонного бензина и т.д. по целому комплексу параметров и рабочих характеристик, подтверждая их высокое качество, — пояснила журналисту начальник лаборатории НПЗ Маргарита Урманова.

Анализ охватывает все этапы производства — от качества поступающего сырья (показатели важны для организации технологического процесса, — прим. ред.) до испытаний готовой продукции перед ее отгрузкой потребителям.

Лаборатория НПЗ оснащена современным оборудованием, позволяющим производить полный спектр необходимых анализов и испытаний. Фото: Максим Платонов

Подтверждением высокого качества производимой нефтеперерабатывающим заводом продукции является то, что с 2010 года (когда компания впервые приняла участие в конкурсах «100 лучших товаров Татарстана» и «100 лучших товаров России», — прим. ред.) продукция «ТАИФ-НК» постоянно входит в число призеров этих престижных конкурсов.

В 2021-м галерею славы комплекса пополнили еще две награды: межсезонное дизтопливо марки Евро-6 стало лауреатом всероссийского конкурса, а полимерно-битумное вяжущее дорожное марки ПБВ-60 удостоено звания дипломанта конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического значения».

В 2021 году продукция НПЗ АО «ТАИФ-НК» в очередной раз стала дипломантом и лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Фото: Максим Платонов

Коллектив и руководство «ТАИФ-НК» заслуженно гордятся достижениями и вся галерея наград представлена на сайте компании.

Продолжение следует.