Руководство ТАИФ-НК посетило подшефного ветерана и поздравило его с 75-летием со Дня Победы

Фото: Альберт Муклаков

Руководство АО «ТАИФ-НК» совместно с представителями администрации Нижнекамска и управления социальной защиты навестило подшефного ветерана Панфила Григорьевича Павлова и поздравило его с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В квартиру гости решили не заходить, чтобы лишний раз не подвергать хозяина риску. В сложный эпидемиологический период были приняты все профилактические меры безопасности. Заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин пришел с подарочным продуктовым набором и букетом цветов.

— Панфил Григорьевич, мы каждый год с вами встречаемся и очень вами гордимся! Мы вас очень любим, спасибо вам за все. От имени трудового коллектива ТАИФ-НК поздравляю с этим знаменательным праздником. Желаем долгих лет жизни, бодрости духа, крепкого здоровья! — торжественно сказал заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» Ильфар Халимуллин.

Панфилу Григорьевичу 94 года. На фронт он попал в 1943 году 17-летним мальчишкой. Служил связистом в стрелковом полку Приморского военного округа. Участвовал в Советско-японской войне, за что был награжден медалью «За победу над Японией».

В этом году в честь юбилейного Дня Победы руководством ТАИФ-НК принято решение преподнести подарок ветерану войны в виде капитального ремонта квартиры. Масштабные работы были начаты в апреле и завершены в преддверии великого праздника. В квартире ветерана поклеили новые обои, установили натяжные потолки, отремонтировали ванную комнату и санузел, обновили сантехнику, поменяли напольное покрытие и благоустроили лоджию. В свою очередь, Панфил Павлов поблагодарил компанию ТАИФ-НК за внимание, поддержку и постоянную заботу, которую предприятие оказывает его семье на протяжении уже многих лет.

Представители ТАИФ-НК посещают Панфила Григорьевича и его супругу не только в преддверии Дня Победы, но и в течение всего года, так как забота о старшем поколении для предприятия — это проявление любви, уважения и долга.

