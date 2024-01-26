Александр Шадриков: «С промышленниками Татарстана у нас конструктивный диалог»

На итоговой коллегии Минэкологии РТ ведомство и АО «ТАИФ-НК» договорились о взаимодействии в вопросах контроля за состоянием атмосферного воздуха

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам 2023 года, в масштабах республики расходы на экологические мероприятия превысили 10 млрд рублей, из которых почти 6 млрд — средства предприятий. Такие цифры прозвучали на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов республики. Особое внимание в своем выступлении глава ведомства Александр Шадриков уделил вопросу состояния атмосферного воздуха. Подробности — в материале «Реального времени».

В 4,5 раза меньше превышений

С качества атмосферного воздуха начал основную часть своего доклада министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. За 30 лет республике, при постоянно растущих объемах промышленного производства (трехкратный рост ВРП в сопоставимых ценах), удалось на четверть снизить общий объем выбросов в атмосферу. Контроль за этим показателем год от года становится жестче.

За 30 лет в республике удалось на четверть снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В 2023 году в республике было выполнено 4,4 миллиона измерений по воздуху. Напомню, автоматические станции контроля отбирают воздух каждые 20 секунд, усредняя показатели на 20—40 минут. Анализ всех данных показывает, что в Татарстане в 2023 году доля превышений составила 21 тысячную процента от всех измерений. Пять лет назад этот показатель был в 4,5 раза выше, — привел цифры министр.

Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха — основной инструмент мониторинга состояния того, чем мы дышим.

АСКЗА — основной инструмент мониторинга состояния атмосферного воздуха. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— С прошлого года таких станций у нас 17. По предложению жителей «Салават купере» установили еще одну АСКЗА. Дополняют сеть мониторинга девять станций крупнейших предприятий Татарстана — «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти», ТАНЭКО. В декабре запущена станция «Казаньоргсинтеза». Она станет десятой АСКЗА, которая будет передавать данные в общую систему мониторинга. Сейчас мы подписали еще одно соглашение: нашу сеть дополнит ТАИФ-НК, — подчеркнул Александр Шадриков и добавил — Самое главное — это говорит о том, что мы вместе с промышленниками, природопользователями ищем и находим конструктивный диалог. Для нас важно взаимодействие. Мы вместе должны обеспечить благополучие наших сограждан. И об этом говорит подписанное соглашение.

Через полгода станций будет пять

«Соглашение о взаимодействии между Министерством экологии и природных ресурсов республики Татарстан и АО «ТАИФ-НК» по предоставлению данных наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» — тот самый документ, подписи под которым на площадке коллегии поставили Александр Шадриков, с одной стороны, и главный инженер нефтеперерабатывающей компании Алексей Храмов, с другой, и это лишь видимая часть масштабного сотрудничества между ведомством и бизнесом.

Установка двух АСКЗА — добровольная инициатива нефтеперерабатывающей компании. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Согласно соглашению, компания за счет своих средств установит две станции автоматического непрерывного мониторинга окружающего атмосферного воздуха на контроль эмиссии загрязняющих веществ. Изюминка этого соглашения в том, что это не только станция для личного пользования, а эти станции будут в режиме реального времени транслировать информацию сразу и в общественность, и в Минэкологии, и для нас. О чем это говорит: о том, что мы с точки зрения экологии — открытая организация. Те данные, которые будет анализировать эта станция, они в режиме онлайн будут передаваться во внешнюю среду. Это говорит о том, что мы уверены в экологической безопасности своих производств и готовы передавать эти данные в режиме реального времени, — позже, в разговоре с журналистами, рассказал Алексей Храмов.

Пилотная станция уже успешно работает на одном из производств компании. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, взаимодействие не ограничится только строительством этих двух станций:

— Тут есть два аспекта: первый — законодатели требуют устанавливать станции мониторинга атмосферного воздуха на основных источниках выброса, как правило, технологических печах. У нас на всех технологических печах уже произведены оценка выбросов и предварительное категорирование, выполнены проекты. Установлена и успешно работает пилотная станция контроля мониторинга загрязняющих веществ на первом источнике — комплексе гидроочистки. На 2024 год перед компанией стоит задача: кроме тех двух станций, что указаны в соглашении, установить еще две станции на наших печах. Первую работу мы делаем в рамках требований законодательства, вторая — наше добровольное начинание в рамках соглашения. Эти станции будут установлены вне периметра забора на границе санитарно-защитной зоны, чтобы контролировать состояние выбросов.

К лету общее количество действующих на территории АО «ТАИФ-НК» АСКЗА будет доведено до пяти. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как поделился в интервью Алексей Храмов, на реализацию планов потребуется максимум 7 месяцев: один — на достижение договоренностей с изготовителем, до 4 месяцев займет изготовление новых станций, еще примерно месяц — на монтаж и пусконаладку оборудования. То есть уже летом новые объекты начнут передавать первые данные.

— Процесс будет обоюдным: как мы будем передавать данные, так и министерство со своих источников, со своих других станций будет давать информацию нашим специалистам, — отметил главный инженер компании.

Полмиллиарда рублей в год

Согласно статистике Минэкологии, за последние 5 лет число обращений нижнекамцев во всевозможные инстанции из-за качества атмосферного воздуха снизилось в 10 раз — с прежних 583 обращений по итогам 2018 года, до всего шестидесяти за весь 2023-й. За 17 лет суммарный объем выбросов предприятий нижнекамского промузла сократился на 35 тыс. тонн в год. В том числе по сероводороду.

За 5 лет в Нижнекамске в 10 раз снизилось число обращений по поводу качества атмосферного воздуха. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В общих результатах есть и наш, причем немалый, вклад. Ежегодно компанией направляется на реализацию экологических проектов не менее полумиллиарда рублей. Это огромные средства, и эти инвестиции не снижаются из года в год. Если говорить о конкретных решениях, то с 2015 года у нас введены в эксплуатацию уникальные очистные сооружения. За это время 12 млн кубометров воды было взято не из Камы, а из наших внутренних ресурсов, очищено и повторно направлено в производственный оборот. Качество той воды, что мы возвращаем на «доочистку» на БОС «Нижнекамскнефтехима», по показателям намного чище, чем вода, которая забирается для промышленных нужд из реки Камы. Мы снизили выбросы на факел за счет того, что этот газ теперь используется в качестве топлива. Жидкое топливо компания не использует совсем. Только природный или очищенный нефтезаводской газ. Также внедрены системы мониторинга и контроля. Установлены понтоны даже на те резервуары, где они изначально не были предусмотрены конструкцией. Что касается отдачи для компании, то в первую очередь — это улучшение состояния окружающей среды для наших сограждан, в том числе тех людей, которые работают на наших предприятиях. Кроме того, экология тесно переплетается с экономикой: все, что вместо того, чтобы стать отходом, возвращено в производство в качестве сырья, приносит еще и экономический эффект, — подчеркнул Алексей Храмов.

Главная цель наших экологических проектов — улучшение состояния окружающей среды для наших сограждан. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Своими наработками в области экологических решений, нефтепереработчики готовы делиться. К слову, это — еще один пункт подписанного с Минэкологии соглашения. Министерство готово взять на себя функцию ретранслятора опыта компании.