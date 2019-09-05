ТАИФ-НК оказал содействие в доставке медицинских материалов для пациентов больницы Нижнекамска

Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Компания «ТАИФ-НК» помогла Детской городской больнице с перинатальным центром Нижнекамска доставить медицинские инструменты, необходимые для лечения пациентов. Нефтеперерабатывающее предприятие взяло на себя все расходы по перевозке масштабного груза стоимостью 2 млн рублей на тентованной фуре из Лаишевского района до медицинского учреждения в Нижнекамске.

Как отметили медики, благодаря АО «ТАИФ-НК» полимерные одноразовые изделия получат не только маленькие пациенты детских поликлиник и педиатрического стационара Нижнекамска, но и женская консультация, роддом. АО «ТАИФ-НК» будучи социально ответственным предприятием активно участвует в федеральных и республиканских проектах по благотворительности, поддержке здравоохранения, культуры и спорта, внося достойный вклад в их развитие.

С декабря 2014 года благодаря помощи компании «ТАИФ-НК» маленькие пациенты детского инфекционного отделения могут скрасить свой досуг в период лечения за просмотром любимых детских каналов. В честь открытия здания после капитального ремонта, компания подарила учреждению здравоохранения 16 современных телевизоров, которые были установлены напротив каждой палаты, а звук при помощи приобретенных аккустических систем проведен в комнаты, где лежат юные пациенты.

В марте 2015 года в Нижнекамске открылась капитально отремонтированная детская поликлиника «Солнечная». Компания «ТАИФ-НК» оказала финансовую помощь в создании комфортных условий для пациентов во время ожидания приема в медицинском учреждении. Для того, чтобы маленьким нижнекамцам было не скучно, созданы четыре развлекательные зоны с игровыми модулями в холлах на втором, третьем и четвертом этажах поликлиники. Кроме того компания оказала существенную помощь в организации эстетического оформления помещений. Стены медицинского учреждения теперь украшены яркими панно, которые создают для посетителей поликлиники атмосферу уюта и тепла.

Партнерский материал