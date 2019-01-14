Елочный городок ТАИФ-НК в сквере им. Н.В. Лемаева Нижнекамска отмечен дипломом

Фото: Ильназ Баймухаметов

Сегодня в Доме советов Нижнекамска подвели итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление елочных городков. Площадка ОАО «ТАИФ-НК» была по достоинству оценена конкурсной комиссией и получила диплом в номинации «Серебряное кружево». О том, как провели новогодние каникулы сотрудники компании и их семьи, подробнее — в материале «Реального времени».

Новогодний сквер имени Лемаева — одно из самых фотографируемых мест в Нижнекамске

Огромная елка, множество светодиодных гирлянд и гигантская елочная игрушка — в этом году сквер имени Н.В. Лемаева компания «ТАИФ-НК» оформила в лучших традициях Нового года. Здесь установили шестнадцатиметровую елку, которую украсили в сине-белой цветовой гамме и развесили на ней сотни гирлянд. Огни на праздничном дереве переливаются так, что создается ощущение, будто пушистые ветки блестят на морозе. Чтобы создать атмосферу сказки, светодиодными гирляндами украсили десятки живых елок, рядом с которыми «поселились» северные олени и белые медведи.

Чтобы создать атмосферу сказки, светодиодными гирляндами украсили десятки живых елок, рядом с которыми «поселились» северные олени и белые медведи. Фото Ильназа Баймухаметова



Сквер имени Н.В. Лемаева снова украсила гигантская елочная игрушка, которая полюбилась всем жителям и гостям города. По традиции в новогодние праздники это место становится одним из самых фотографируемых в Нижнекамске.

Сквер снова украсила гигантская елочная игрушка, которая полюбилась всем жителям и гостям города. Фото Ильназа Баймухаметова



Сквер имени Н.В. Лемаева перед Новым годом ОАО «ТАИФ-НК» преображает более десяти лет. Первый раз парк украсили в 2007 году, установив там уменьшенную копию Спасской башни Казанского кремля, с тех пор использовать оригинальные элементы в украшении парка стало отличительной особенностью для нефтеперерабатывающей компании. В 2008 году в сквере построили Эйфелеву башню, а через год — Пизанскую. В 2010 году здесь появился Биг-Бен, а на следующий год был возведен средневековый сказочный замок. В 2012-м в нижнекамском парке специалисты соорудили национальный монумент Казахстана Байтерек, а в 2014 г. сквер украсил символ Брюсселя — башня Атомиум. Копия гигантской конструкции Атомиум — символа всемирной выставки в Брюсселе 1958 года — самая сложная фигура из всех, которые создавались специалистами ремонтно-механического цеха предприятия для новогодних городков. «Атомиум» так понравился жителям города, что по их просьбам символ украшал новогодний сквер несколько лет подряд — с 2014 по 2017 год.

Конструкция «Атомиум» так понравилась жителям, что по их просьбам символ украшал новогодний сквер несколько лет подряд. Фото предоставлено ТАИФ-НК



В этом году к праздничному оформлению парка специалисты ТАИФ-НК подошли по традиции творчески и снова превратили сквер в новогоднюю сказку. Высокий профессионализм сотрудников подтверждают награды: в январе в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление елочный городок ТАИФ-НК получил диплом в номинации «Серебряное кружево».

Новый год для детей сотрудников компании

ТАИФ-НК создает праздник не только для всех жителей и гостей Нижнекамска, но не забывает и о детях сотрудников предприятия. В преддверии Нового года для детей до 14 лет устроили яркое театрализованное шоу со сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой. Все получили памятные презенты и сладкие подарки, которые раздали более трем тысячам детей сотрудников компании.

В преддверии Нового года для детей до 14 лет устроили яркое театрализованное шоу. Фото предоставлено ТАИФ-НК



Сотрудники компании ТАИФ-НК и их семьи могут весело и с пользой проводить досуг не только в новогодние праздники. В течение всего года они могут бесплатно посещать плавательный бассейн и каток.

Партнерский материал