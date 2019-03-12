ТАИФ-НК завершил зимний спортивный сезон лыжными гонками

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

К 2024 году число россиян, которые регулярно занимаются спортом, должно составить 80 млн человек — это 55% населения страны. О такой задаче заявил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Тренд на популяризацию здорового образа жизни поддерживают и некоторые работодатели. На ТАИФ-НК, чтобы приобщить работников к здоровому образу жизни, ежегодно проводят соревнования по различным видам спорта. К примеру, ежегодно проводится лыжная эстафета. Обо всем подробнее — в материале.

«Еще лет несколько назад у нас было семь-восемь команд, сейчас как минимум 15 команд соревнуются»

Зимний спортивный сезон сотрудники ТАИФ-НК традиционно завершают лыжной эстафетой среди работников всех подразделений. В этот раз на старт учебно-тренировочной базы «Алмаш» вышли более 200 человек — 12 мужских и пять женских команд.

— Лыжную эстафету мы проводим с 2005 года, и число участников постоянно увеличивается. Еще несколько лет назад у нас было семь-восемь команд, сейчас как минимум 15 команд соревнуются, — рассказала председатель Совета трудового коллектива ОАО «ТАИФ-НК» Аниса Биктимирова.

Лыжную эстафету на ТАИФ-НК проводят с 2005 года, и число участников постоянно увеличивается



Для занятий лыжным спортом ТАИФ-НК арендует учебно-тренировочную базу «Алмаш»

Составы каждой команды формируются как из профессиональных спортсменов, так и любителей. Мужчинам предстояло преодолеть трассу в 3 километра, женщинам — в 2 километра. Хотя соревнования проходят под закрытие сезона, готовиться к забегу сотрудники компании начинают уже в конце осени. Благодаря поддержке генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова для работников предприятия созданы все условия для занятия различными видами спорта. Для тренировок по лыжным гонкам с ноября по март четыре раза в месяц ТАИФ-НК арендует всю учебно-тренировочную базу «Алмаш», где проложена хорошая трасса и сделано освещение.

— Нашим сотрудникам бесплатно предоставляется спортинвентарь, и люди могут заниматься 1,5 часа — мы специально бронируем эти часы для тренировок команд. Остальные сотрудники также бесплатно могут прийти в любое свободное от работы время, — рассказала Аниса Биктимирова.

По итогам лыжной эстафеты среди мужских команд первое место заняла сборная производства №2 завода бензинов, второй пришла команда цеха №1 завода бензинов, третье место завоевала сборная КГПТО. Среди женских команд первое место у цеха №16 НПЗ, второе у сборной завода бензинов, третье — у цеха №21 НПЗ.

В личном зачете победителями стали начальник участка цеха №11 завода бензинов Марат Файзрахманов, слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда цеха №08 КГПТО Ильгиз Рамазанов, машинист технологических насосов 5 разряда цеха №01 завода бензинов Рамиль Хакимов. Среди женщин в личном зачете победу одержали лаборант химического анализа 4 разряда цеха №16 НПЗ Елена Кузнецова, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 4 разряда цеха №12 НПЗ Татьяна Крестьянинова, инженер-химик цеха №16 НПЗ Жанна Халаимова. Все победители получили кубки, дипломы и денежные призы.

В этом году на старт вышли более 200 человек



— Команда у нас в этом году сформировалась очень сильная и дружная. Приятно, что в команде также бежал главный инженер завода бензинов Руслан Рашитович Валиахметов. Это очень показательно, когда руководители участвуют в соревнованиях наравне со всеми, — начальник смены цеха № 07 производства №2 завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» Марсель Хамитов.

Среди видов спорта — футбол, настольный теннис и волейбол

В числе зимних видов спорта на предприятии есть футбол, которым занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители. Тренировки проходят на футбольном поле «Дружба», которое ТАИФ-НК специально арендует для своей команды. По зимнему футболу также ежегодно проводятся первенства. Чтобы приобщить сотрудников к здоровому образу жизни, спортивные первенства на ТАИФ-НК проводят регулярно. Работники соревнуются в настольном теннисе, пейнтболе, футболе, волейболе, эстафетном беге.

В числе зимних видов спорта на предприятии есть футбол, которым занимаются не только профессиональные спортсмены, но и любители



