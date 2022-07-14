Завод Бензинов ТАИФ-НК: возможности карьерного роста есть у каждого

Связь поколений, наставничество, дуальное обучение, конкурсы профмастерства — как выстроена система воспитания кадров

Фото: Роман Хасаев

Любое, даже самое современное и высокоавтоматизированное производство не способно обойтись без участия человека. О том, как строится кадровая политика на заводе Бензинов АО «ТАИФ-НК», высококлассных специалистах, работающих на предприятии с момента его основания, и молодежи, готовой связать свою жизнь с нефтегазопереработкой — в продолжении цикла статей о деятельности нефтегазоперерабатывающего комплекса Группы ТАИФ на страницах «Реального времени».

Совместные учения как инструмент сплочения

На территорию завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» журналист «Реального времени» попал в пятницу. И, как оказалось, именно в этот день, уже традиционно еженедельно, на предприятии проходят учения по отработке действий в случае всевозможных аварийных ситуаций совместными усилиями нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) завода, специалистами пожарно-спасательной части и газоспасательного отряда.

Регулярные учения по обеспечению промбезопасности на производствах АО «ТАИФ-НК» — еще и мощный инструмент сплочения коллектива. Фото: Роман Хасаев

За считанные минуты был определен участок «прорыва», по тревоге выдвинулся на место отряд НАСФ. Вскоре прибыли на место экипажи пожарной части и газоспасатели. Не прошло и четверти часа, а участники учений уже подводили итоги. Стоит отметить, что в НАСФ по всему АО «ТАИФ-НК» состоят 383 сотрудника. Дело это — добровольное, но желающих — с избытком. Учения проходят минимум трижды в неделю. Один раз — с привлечением профессиональных аварийно-спасательных служб. Руководство рассматривает подобные мероприятия не только с точки зрения постоянного повышения уровня промышленной безопасности, но еще и как мощный обучающий и сплачивающий коллектив инструмент.

Алексей Храмов: «Любое предприятие в первую очередь — коллектив». Фото: Роман Хасаев

— Любое предприятие, особенно такое сложное как АО «ТАИФ-НК», — это не только технологии, не только катализаторы, насосы, контроллеры и прочее оборудование, но это в первую очередь коллектив: те люди, те высококлассные специалисты, которые здесь работают. Коллектив мы ценим, стараемся поддерживать его высокую квалификацию. Повышению уровня этих знаний, а также сплочению, готовности совместно решать самые сложные и ответственные задачи служат в том числе и подобные учения по обеспечению безопасности на производствах, — в интервью «Реальному времени» отметил главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Ученики появились почти сразу

Еще один важнейший инструмент сплочения коллектива и повышения квалификации сотрудников — система наставничества. На заводе Бензинов эта практика введена практически с момента основания. И если на первых этапах становления производства специалисты, отобранные на строительство завода, наладку и пуск оборудования уже обладали серьезным опытом и активно учились друг у друга, то сами старожилы производства воспитали уже не одно поколение молодых специалистов, многие из которых сегодня заняли руководящие посты или сами учат новое поколение нефтегазопереработчиков.

Система наставничества на заводе Бензинов АО «ТАИФ-НК» введена с момента основания предприятия. Фото: Роман Хасаев

— На это производство я пришел в июне 2005 года. Можно сказать, один из первых. Пришел оператором 5-го разряда. Работал на реакторном блоке — на главной установке — до 2009 года. Затем перешел оператором 6-го разряда на установку газоразделения — соседний узел. Когда перешел на газоразделение, там ученики появились почти сразу — операторы 4—5-го разряда. Приходили после института или после училища — обучал их всему необходимому, — рассказывает оператор 6-го разряда Дмитрий Дедушкин — один из ветеранов производства.

Дмитрий Дедушкин делится со своими учениками не только знаниями, но и приверженностью профессии. Фото: Роман Хасаев

Как признается сам специалист, 17 лет назад перебраться на завод Бензинов с нижнекамского завода масел подтолкнуло любопытство. А получилось так, что в свою работу — влюбился:

— Решил сюда пойти потому, что тогда строилась первая установка каталитического крекинга в Татарстане. Все по-новому, современное оборудование высокотехнологическое, интересно стало. Решил попробовать себя в новом направлении. Не скажу, что было просто. С прежней работой — совсем разные направления. Кроме того, высокое давление, высокие температуры — должны четко соблюдаться правила охраны труда, пожарной безопасности. И вот работаю тут уже 17 лет. Мне нравится эта работа. Я думаю, что это — мое. Я с радостью и удовольствием прихожу на работу. Работа позволяет мне уверенно смотреть в завтрашний день, дает стабильность, доход, хорошие социальные гарантии, — откровенно признался журналисту «Реального времени» Дмитрий Дедушкин.

Равиль Хамидуллин за годы наставничества подготовил десятки молодых специалистов. Фото: Роман Хасаев

Всего на год позже своего коллеги решился сменить нефтехимию на нефтегазопереработку и Равиль Хамидуллин

— Так-то у меня трудовой стаж идет с 1987 года. Работал на «Нижнекамскнефтехиме». На завод Бензинов пришел в 2006 году — оператором 5-го разряда узла подогрева сырья. В 2007 году перешел оператором 6-го разряда на узел сероочистки. Как раз он был только открыт. Были необходимы люди с опытом. На НКНХ, конечно, у меня были наставники. А здесь я уже сам принимаю участие в обучении молодежи. Сколько было учеников уже и не скажу. Много: кто-то работает здесь же, кто-то перешел на другие предприятия с повышением, — рассказал ветеран производства.

Немало молодых специалистов, набравшихся опыта на заводе Бензинов, пошли на повышение на другие производства. Фото: Роман Хасаев

Один из учеников Равиля Хамидуллина — оператор технологических установок 5-го разряда Артур Швецов. На заводе Бензинов трудится уже третий год. Пришел сюда сразу после окончания обучения в КНИТУ, получив профессию инженера-технолога. Как признался сам молодой специалист, профессию выбирал осознанно и навсегда:

— Все, что связано с нефтепереработкой, с технологиями, мне нравится. Завод Бензинов выбрал потому, что именно здесь — глубокая нефтепереработка. Делаем хороший бензин. Наставником у меня был Равиль Хамидуллин — оператор 6-го разряда на узле сероочистки. Он ознакомил с установкой, рассказал о работе на ней, а также обучил основам поведения в нештатных ситуациях. И в целом коллектив принял дружно. Что еще нравится: тут возможностей для дальнейшего карьерного роста много. Все зависит от меня самого: как проявлю себя, настолько руководство отметит. Понятно, что учиться предстоит много.

Артур Швецов: «На «ТАИФ-НК» много возможностей для карьерного роста». Фото: Роман Хасаев

Салават Сафин — оператор 5-го разряда узла гидроочистки, в «ТАИФ-НК» работает уже 6 лет. До службы в армии успел окончить Нижнекамский нефтехимический колледж, немного поработать на «Нижнекамскнефтехиме». А после демобилизации принес документы уже сюда. А заодно поступил в КНИТУ. Работать начинал линейным обходчиком — обслуживал межстыковые эстакады, затем перешел оператором 4-го разряда на реакторный блок. Последние 3 года — оператор 5-го разряда на узле гидроочистки завода Бензинов. По словам молодого специалиста, выбором профессии и места работы — доволен. Причин для этого — с избытком.

В планах Салавата Сафина — дальнейший карьерный рост именно на заводе Бензинов. Фото: Роман Хасаев

— Социальные гарантии, выплаты, увеличенный отпуск за вредность, полный соцпакет, стабильность. И коллектив здесь очень дружный. Всегда можно подойти к старшим и более опытным сотрудникам за советом, с вопросом. Все объяснят, все покажут. Коллектив у нас большой — в каждой смене по 30 человек работаем. И даже если человек работает не на твоем узле — все равно откликаются, помогают. Да и сам в случае необходимости тоже подключаешься, помогаешь. За время работы здесь у меня было несколько наставников — все старожилы. Многому научили. Сейчас старший оператор мне доверяет. Могу сам следить за процессом и грамотно его вести. Работа эта очень ответственная. И она мне — нравится. И коллектив — хороший. И с вышестоящим руководством тоже отношения хорошие. Дальше хочется расти по карьере. Здоровье позволяет, возраст позволяет.

Сотрудники завода Бензинов гордятся тем, что, благодаря их работе, в республике нет сложностей с высококачественным автомобильным топливом. Фото: Роман Хасаев

А еще, как признался Салават Сафин, начав работать на заводе Бензинов, он теперь не может равнодушно проезжать мимо заправочных станций:

— Приятно осознавать, что многие машины, которые ты встречаешь на дорогах — заправлены бензином, к производству которого ты сам причастен. Есть гордость от осознания этого. Едешь по дороге — видишь заправку ТАИФ-НК — есть гордость от этого.

Лаборатория завода Бензинов — еще одна гордость производства. Работа сложная, но интересная — сходятся во мнении все почти 100 сотрудников и сотрудниц. В 2020 году по итогам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги РТ» Лаборатория была признана одной из лучших в Татарстане. И примерно с этого времени, здесь трудится пробоотборщиком Гульшат Замураева.

В планах Гульшат Замураевой — пробоотборщика лаборатории завода Бензинов, стать лаборантом. Фото: Роман Хасаев

— Я работаю 2 года на данном предприятии. Еще год ждала возможности трудоустроиться именно на «ТАИФ-НК» на завод Бензинов. Сначала отучилась в НХТИ на техника-технолога, а потом еще в колледже им. Н.В. Лемаева прошла повышение квалификации на лаборанта химического анализа. И целый год ждала вакантную должность, чтобы устроиться на работу именно сюда. Предприятие просто такое… Хорошее очень. Здесь очень хороший коллектив, хорошая заработная плата, хороший соцпакет. В будущем хочу стать лаборантом химического анализа, — поделилась девушка с журналистом «Реального времени».

Еще студент — уже специалист

У АО «ТАИФ-НК» в целом выстроены прочные связи с профильными вузами и ссузами. Перспективные специалисты для работы на производствах комплекса отбираются еще до выпуска из учебного заведения. Ежегодно организуются встречи с учащимися старших курсов и выпускниками, где студенты имеют возможность познакомиться с будущим местом работы, а работодатели — оценить уровень и качество подготовки претендентов на вакансию.

Учащиеся старших курсов профильных ссузов и вузов принимают участие в конкурсах профмастерства и имеют шанс войти в программу дуального обучения. Фото: Артем Рябов

С 2021 года нефтегазоперерабатывающий комплекс не только обеспечивает будущим молодым специалистам прохождение обязательной практики, но и реализует программу дуальной системы обучения, когда студенты последних курсов, продолжая постигать теоретическую программу ссузов или вузов, набираются практических навыков на реальных производствах, в том числе на заводе Бензинов.

Антон Тухватуллин: «Участники программы дуального обучения — еще будучи студентами, становятся полноправными сотрудниками компании». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Они уже являются полноправными членами компании, закрепляются на месте и по окончании обучения продолжают работать. Выпускник не тратит время на профессиональную адаптацию. При этом за выполняемую работу еще в период обучения студенты получают достойную заработную плату, а предприятие получает сотрудника, — в одном из интервью «Реальному времени» рассказал руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

Каждый может проявить себя

Участие в конкурсах профмастерства — один из показателей, способных сыграть значительную роль в дальнейшей карьере. Потому желающих блеснуть теоретическими знаниями и показать практический опыт — много. Много и самих конкурсов. Так, в мае текущего года «Лучшего по профессии» выбирали среди молодых специалистов всего АО «ТАИФ-НК».

Регулярные конкурсы профмастерства — хороший шанс для молодого специалиста заявить о себе и продвинуться по карьерной лестнице. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Достойную конкуренцию уже действующим специалистам составили и учащиеся старших курсов колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Приборист завода Бензинов Егор Федянин одним из первых справился с теоретической частью, а затем и с практической. В итоге — победа! Его стаж на предприятии — 2,5 года. Первое место в компетенции «Электрогазосварщик» досталось также сотруднику завода Бензинов — Дмитрию Журавлеву.

В числе победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства почти всегда есть молодые специалисты завода Бензинов. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Чуть раньше — в феврале, более 600 молодых специалистов со всего Татарстана собрал конкурс «Алабуга Skills». Профессиональную честь «ТАИФ-НК» защищали семеро сотрудников, в том числе лаборант химического анализа лаборатории завода Бензинов Гульнур Курбангалиева. В своей компетенции она стала серебряным призером.

Лаборант лаборатории завода Бензинов Гульнур Курбангалиева — одна из призеров конкурса «Алабуга Skills», собравшего более 600 участников. Фото: пресс-служба ЕМР

Активный участник конкурсов профмастерства — и Артур Швецов. Успехи у оператора 5-го разряда есть:

— Среди операторов технологических установок занял третье место. Пробовать свои силы в конкурсах профмастерства — буду продолжать. И свою карьеру планирую продолжать именно здесь — на заводе Бензинов, — озвучил свои планы на ближайшее будущее молодой специалист.

Законную гордость за победителей и призеров профессиональных конкурсов испытывают и наставники, и непосредственное руководство, вплоть до генерального директора компании. Он всегда в курсе достижений подчиненных:

— Успехи наших молодых специалистов для нас не являются неожиданностью. Я нацелен вести такую политику на предприятии, чтобы давать возможность нашим молодым специалистам проявить себя. С гордостью скажу, что именно — специалистов. Каждому человеку, желающему себя показать, такая возможность предоставляется. На «ТАИФ-НК» так было всегда. Я тоже, к слову, раньше участвовал в таких конкурсах. И руководство нас на это стимулировало. Вплоть до карьерного роста. Например, должность начальника цеха ко мне пришла после того, как успешно — 100 баллов из 100 — я взял на конкурсе профмастерства операторов, что проходил на базе «Татнефти», — поделился воспоминаниями Максим Новиков.

Максим Новиков: «Каждый желающий проявить себя — получает такую возможность». Фото: Максим Платонов

Таких примеров для подражания для молодых сотрудников много. Ильсур Самигуллин, в марте 2020-го, назначенный директором завода Бензинов, карьеру начинал аппаратчиком 5-го разряда на заводе Пластиков. Прошел по карьерной лестнице все ступени, опробовал различные производства и везде показал и пытливый ум, и готовность учиться новому, и стремление к командной работе на общий результат.

— Возможности для карьерного роста есть. Самое главное — знания. Мы всегда молодым даем дорогу и возможность проявить себя, — подчеркнул в интервью «Реальному времени» Ильсур Самигуллин.

Директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин — один из примеров для подражания для молодых специалистов. Фото: Роман Хасаев

Оператором 4-го разряда начинал свою карьеру на заводе Бензинов начальник цеха №4 Дамир Сибгатов.

— Пришел на предприятие еще будучи студентом 4-го курса. В 2010-м трудоустроился. В 2014-м перевелся с операторов в начальники смены, в 2015-м был назначен начальником установки блока гидроочистки, работал в этой должности до 2020-го, а затем получил назначение начальником цеха, — кратко рассказал он журналисту «Реального времени» историю своего профессионального успеха.

Дамир Сибгатов за 12 лет прошел карьерный путь от оператора до начальника цеха. Фото: Роман Хасаев

— Люди набирают опыт, повышают свой разряд, становятся старшими операторами и дальше растут по карьерной лестнице, — поддержал коллегу начальник цеха каталитического крекинга Шамиль Зайнагутдинов.

Сам он свою карьеру на заводе Бензинов начинал в 2001 году — еще на этапе самого начала строительства производства.

— Пришел сюда оператором 4-го разряда. Постепенно вырос до начальника смены, дальше был начальником установки, потом — замначальника цеха, и вот сейчас — начальник цеха. У нас на предприятии у каждого есть возможности для карьерного роста, — уверен Шамиль Зайнагутдинов.

Шамиль Зайнагутдинов принимал участие в строительстве завода Бензинов, а сегодня руководит одним из его цехов. Фото: Роман Хасаев

Все, что нужно для успеха: готовность учиться, действовать в команде, проявлять инициативу и работать ответственно, качественно и с полной отдачей. Это — на производстве. А за его пределами всегда есть возможность активно и весело отдохнуть, заняться спортом. Как рассказал директор завода Бензинов Ильсур Самигуллин, выбор — на любой вкус:

— Досуговые мероприятия у нас организуются круглый год — и зимой, и летом. У нас очень популярны велоспорт, футбол, теннис, бег, лыжи. Постоянно проходят всевозможные соревнования и конкурсы с вручением призов победителям. Да и просто у всех наших сотрудников есть и время, и возможность посещать спортивные занятия.