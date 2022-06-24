«ТАИФ-НК»: история татарстанского бензина

От первой сваи до первого бензина — за 2 года

Фото: Роман Хасаев

В это сложно поверить, но до 2005 года самого понятия «татарстанский бензин» — не существовало. Республика, имея богатейшие запасы нефти, завозила автомобильное топливо из других регионов. Исправить ситуацию взялась Группа ТАИФ. О том, как создавался первый в Татарстане завод бензинов и этапах его становления, — в продолжении цикла материалов «Реального времени» об истории нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК».

«ТАИФ-НК» — нефтеперерабатывающий комплекс полного цикла

В предыдущих частях цикла мы уже рассказывали о том, что первые упоминания о татарстанской нефти звучали с середины XVII века и что еще в 1753 году были предприняты попытки наладить нефтепереработку. Однако создание первого нефтеперерабатывающего комплекса на территории республики началось лишь в конце XX века.

За воплощение идеи по созданию в Татарстане собственной нефтепереработки взялась Группа ТАИФ, создавшая в 1997 году дочернюю компанию — «ТАИФ-НК». На первом этапе в ее распоряжении была лишь арендованная у «Нижнекамскнефтехима» установка ЭЛОУ-АВТ-7, проектной мощностью в 6 млн тонн по сырью в год. Однако молодая компания ставила перед собой амбициозные цели — в самые сжатые сроки построить в республике мощный нефтеперерабатывающий комплекс полного цикла, способный, в отличие от подавляющего большинства НПЗ в России и мире, производить максимально широкий спектр товарной продукции: от сырья для нефтехимических производств до моторных топлив.

С самого начала руководство Группы ТАИФ ставило задачу построить в Татарстане нефтеперерабатывающий комплекс полного цикла. Фото: Роман Хасаев

С первой задачей — обеспечить полную загрузку ЭЛОУ-АВТ-7 и обеспечить НКНХ достаточными объемами прямогонного бензина — справились менее чем за год. Побочным продуктом было высокосернистое котельное топливо.

С первых дней с момента основания «ТАИФ-НК» активно инвестировал в модернизацию доставшегося оборудования и строительство новых мощностей, наращивая объемы и глубину переработки тяжелой татарстанской нефти, стремясь добиться максимального увеличения доли выхода светлых нефтепродуктов. Остро встал вопрос необходимости строительства собственного, первого в истории Татарстана, завода бензинов.

Единственный в России и мире

В поисках оптимального решения по строительству установки по производству бензинов специалистами Группы ТАИФ тщательно изучались лучшие мировые и отечественные практики, эффективные технологии. Велись переговоры с производителями специального оборудования.

Стоит отметить, что предложений от крупных компаний, в том числе известных всему миру, поступало немало. Однако и цену за свои услуги именитые бренды запрашивали немалую. ТАИФ выбрал собственный путь: проектирование блока гидроочистки бензина каталитического крекинга, а также разработку рецептур и технологии получения товарных бензинов марок «Нормаль — 80», «Регуляр — 92», «Премиум — 95». Получение сертификатов и допуска на производство было доверено ОАО «ВНИИП НП» (Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (г. Москва), а разработкой технологии реакторного блока, фракционирования продуктов реакции и очистки технологического конденсата занималось ООО «Элистек инжиниринг» (г. Москва).

Церемония, посвященная началу строительства завода по производству бензинов в Нижнекамске. 10 ноября 2003 года. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

В 2003 году реализации проекта был дан старт. Основная часть оборудования была заказана на заводах Российской Федерации и Республики Татарстан. Как правило, на создание производства подобного масштаба — от проектирования до ввода в эксплуатацию — отводится 39 календарных месяцев, однако благодаря четкому руководству, грамотному менеджменту и концентрации как финансовых, так и трудовых сил всей Группы ТАИФ, уже в декабре 2005 года, с 1,5-кратным опережением сроков, производство было введено в эксплуатацию.

Уже спустя 2 месяца завод проектной мощностью по переработке вакуумного газойля в 1 млн тонн в год дал первую продукцию, полностью отвечающую требованиям по качеству на тот момент. Для зарубежных производителей оборудования стало полной неожиданностью то, что производство, равное по мощности, полностью отвечающее всем современным мировым требованиям по конструкции технологических схем и аппаратному оформлению, обладающее надежной защитой от выбросов и стоков, имеющее компактное размещение на земельных площадях и управляющееся современными электронными системами контроля и защиты, то есть ничем не уступающее тем вариантам, что предлагали они, можно реализовать за сумму, меньшую в пять раз!

Осмотр президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым образцов продукции нефтепереработки ОАО «ТАИФ-НК». 11 октября 2006 г. Фото: пресс-центр АО «ТАИФ»

— Это — уникальное производство. Во-первых, это единственная в России и, соответственно, в мире, установка каталитического крекинга, построенная по российской технологии от российского проектировщика — «ВНИИП НП». Она была построена в 2005 году, успешно введена в эксплуатацию и в настоящий момент работает на максимальных нагрузках, с получением бензина, газов сжиженных, широкой линейки компонентов автобензинов, сырья для производства дизельного топлива на НПЗ, — отмечает главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «Завод бензинов «ТАИФ-НК» — уникален». Фото: Роман Хасаев

В мае 2005 года началось строительство второго производства Завода бензинов — установки по переработке газового конденсата, мощностью по сырью 1 млн тонн в год. Разработкой проектной документации также занимались отечественные специалисты — сотрудники института «Самаранефтехимпроект». Спустя чуть больше года с момента старта реализации проекта — в июле 2006 года — производство дало первую продукцию. Руководил проектом заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов неоднократно подчеркивал: «В столь успешной и эффективной реализации таких масштабных задач на 90% заслуга именно Преснякова. Это были его идеи и наработки. Руководителю проекта, благодаря его опыту и знаниям, удалось найти и воплотить настолько эффективное решение, что никто не верил и до сих пор не верит, что такое возможно, но мы реализовали».

Эволюция Завода бензинов

Стремление к наилучшему результату — практически бесконечный процесс. В этом уверен генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

— Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов: то увеличение производительности, то расширение корзины продуктов. Естественно, вся корзина продуктов всегда была и остается высококачественной. Этапов было много, но всегда мы шли в ногу со временем. Как и сейчас, — отметил он в одном из интервью «Реальному времени».

Максим Новиков: «Сколько помню, всю жизнь мы что-то строили, достигали каких-то результатов». Фото: Максим Платонов

Это утверждение верно и для нефтеперерабатывающего комплекса в целом, и для Завода бензинов в частности.

И если на начало 2006 года — период фактического выхода на промышленные объемы производства автомобильных бензинов, выпускаемая им продукция соответствовала требованиям международных стандартов Euro-2, то уже в начале 2007 года — после завершения реконструкции блока сероочистки — качество производимых бензинов уже отвечало стандартам Euro-4. В 2008 году был получен соответствующий сертификат, производство бензинов стандарта Euro-2 было прекращено.

Производства Завода бензинов АО «ТАИФ-НК» постоянно модернизируются и совершенствуются. Фото: Роман Хасаев

На производстве №2 в 2007 году была проведена реконструкция установки переработки газового конденсата, что позволило расширить перечень производимой товарной продукции. К прямогонному бензину, дизельному топливу, мазуту, сжиженным углеводородным газам и керосину добавился керосин технический. А мазут до недавнего времени использовался в качестве компонента котельного топлива. После реконструкции весь мазут используется только как сырье для установки каталитического крекинга — сердца первого производства Завода бензинов.

В январе 2009 года на первом производстве Завода бензинов состоялось еще одно важное событие: ввод в эксплуатацию установки этерификации. «ТАИФ-НК» наладил собственное производство высокооктановых компонентов товарных бензинов — до 24,8 тыс. тонн в год МТБЭ из изобутилена и до 152,8 тыс. тонн в год ТАМЭ из изоамиленов.

В конце 2015 года «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5. Фото: Максим Платонов

В 2015 году, опережая сроки, определенные федеральными требованиями, Завод бензинов «ТАИФ-НК» полностью перешел на производство автомобильного топлива стандарта Euro-5.

Для информации: содержание серы в бензинах мг/кг:

Euro-2 — до 500;

Euro-3 — до 150;

Euro-4 — до 50;

Euro-5 — до 10.

Вообще вопросам экологии на Заводе бензинов, как и в целом по АО «ТАИФ-НК» и Группе ТАИФ, на всем протяжении деятельности уделяется большое внимание. За последние несколько лет удалось еще больше существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

Примеры привел директор Завода бензинов Ильсур Самигуллин:

— В 2020 году мы модернизировали одноступенчатые горелки на установке переработки газового конденсата в двухступенчатые. Это позволило нам полностью уйти от сжигания в качестве топлива мазута. Сам мазут в объеме 6 тыс. тонн в год стал дополнительным сырьем для установки каталитического крекинга. Это существенно повысило экологичность производственных процессов, снизив выбросы оксидов серы и азота, а дополнительные объемы сырья привели к росту экономического эффекта. В 2022 году мы перевели все стоки очищенного конденсата с установки каталитического крекинга для переработки и очистки на установку НПЗ. Соответственно, сбросы в стоки ПАО «Нижнекамскнефтехим» сведены к нулю. В цехе отгрузки у нас модернизирована установка рекуперации паров, которые при наливе автобензинов позволяют собрать до 99,7% паров.

Ильсур Самигуллин: «Вопросам бережного отношения к экологии, на предприятии — особое внимание». Фото: Роман Хасаев

В будущем Завод бензинов ожидает еще немало событий: руководство АО «ТАИФ-НК» уже сейчас строит планы по дальнейшей модернизации и расширении возможностей производств.

Завод бензинов АО «ТАИФ-НК» ожидает дальнейшее расширение производственных возможностей. Планы по модернизации — в разработке. Фото: Роман Хасаев

И раньше, и сейчас, и в будущем одна из основ успеха — контроль качества на всех этапах производства — от поступления сырья и до отгрузки готовой продукции потребителям, в том числе на заправочные станции «ТАИФ-НК АЗС» собственной сети Группы ТАИФ. Эта важная миссия возложена на собственную лабораторию Завода бензинов. В год проводится более 140 тыс. испытаний и свыше 42 тыс. анализов проб сырья промежуточной и товарной продукции. Но подробнее о том, какая именно продукция производится заводом, работе лаборатории и людях, которые трудятся на этом предприятии нефтеперерабатывающего комплекса, мы расскажем в следующих материалах цикла.