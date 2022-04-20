Успехи и достижения АО «ТАИФ-НК» в энергосбережении отмечены дипломом международной выставки

Нефтеперерабатывающая компания стала лауреатом республиканского конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Фото: Максим Платонов

В «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. На три дня республика и выставочный комплекс стали центром одного из крупнейших тематических событий в стране. На этот раз в столицу Татарстана прибыли представители более чем 60 компаний и предприятий со всей России, а также из трех зарубежных государств. Свои наработки в области энергетики и энергосбережения представила и нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». Подробности — в материале «Реального времени».

ТЭФ — площадка для обмена опытом и мнениями

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности уже давно стал одной из ведущих профильных площадок в России. Неслучайно в его работе традиционно принимают участие представители федеральных властей очень серьезного ранга. На этот раз в работе форума вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и вице-премьером РТ, министром торговли и промышленности республики Альбертом Каримовым приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Кемеровской области — Кузбасса, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев и первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Традиционно в работе ТЭФ принимают участие представители федеральных органов власти. Фото: Максим Платонов

— Татарстанский форум зарекомендовал себя авторитетной платформой для обмена мнениями и продвижения технологий и проектов, — подчеркнул в своем выступлении, предваряющем открытие форума, Рустам Минниханов.

А доказательством тому, что компаниям и предприятиям есть о чем рассказать и чем поделиться, послужила экспозиция XXII Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022», где среди стендов из всех уголков страны и зарубежья ярко выделялась экспозиция АО «ТАИФ-НК».

Экспозиция АО «ТАИФ-НК» сразу привлекала внимание. Фото: Максим Платонов

Предприятие, объединяющее нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли Республики Татарстан. Неслучайно участники обхода серьезно там задержались. О достижениях компании в области сбережения энергетических ресурсов главе республики и гостям мероприятия сообщил генеральный директор предприятия Максим Новиков:

— Мы рассказали о том, как организованы в части энергоэффективности, энерго- и ресурсосбережения предприятия «ТАИФ-НК». По сути, данное направление имеет системный характер. У нас уже с 2015 года подписываются и реализуются программы энергосбережения, результатом которых является реальный эффект — есть объемы сэкономленных энергоресурсов, за 7 лет это эквивалент 234 тысяч тонн условного топлива. А если пересчитывать на объемы предотвращенных за тот же период выбросов в атмосферу, то получается цифра в 376 тысяч тонн СО2, — сообщил он.

По словам Максима Новикова, решение вопросов энергосбережения одновременно решает и задачи снижения нагрузки на окружающую среду. Фото: Максим Платонов

Как позже пояснил журналистам генеральный директор компании, сегодня практически невозможно отделить одни цели и пути их достижения от других, не менее важных. С вопросами энергоэффективности и рачительного использования сырья параллельно решаются и задачи бережного отношения к природе и снижения нагрузки на окружающую среду.

Энергосбережение — масштабная задача, требующая комплексного подхода, подчеркнул в интервью «Реальному времени» главный энергетик АО «ТАИФ-НК» Василий Васильков:

— В первую очередь на предприятии разрабатываются и в последующем реализуются мероприятия по энергосбережению. Это те мероприятия, которые можно выполнить через капитальные вложения: где-то что-то улучшить, дополнить технологию, сделать ее более эффективной и так далее. Еще один важный момент, и мы тоже сегодня об этом рассказали президенту, — принятая на предприятии политика в области энергосбережения и энергонадежности. Основные цели такой политики — ритмичная и бесперебойная работа технологических установок в условиях рационального использования энергоресурсов. Любой останов приводит не только к прямым потерям из-за того, что на время перестает производиться продукция, но еще и к необходимости перерасхода энергоресурсов. Очень много энергоресурсов тратится на пусковые операции. Один такой останов способен перечеркнуть результаты энергосбережения компании за месяц.

Василий Васильков: «Каждый останов — серьезный удар по энергетической и экономической эффективности». Фото: Максим Платонов

И, как особо подчеркивают на предприятии, ключом к общему успеху компании является готовность каждого, кто трудится на ее производствах, своей работой повышать эту самую эффективность и надежность.

— Когда каждый вкладывает в общее дело частичку своего труда, эффект получается масштабный. Даже по сравнению с показателями 2020 года есть результат по экономии тепловой энергии, электрической энергии, природного газа. Что в денежном выражении составило 208 млн рублей в год, сэкономленных только за счет рационального использования этих ресурсов, — привел цифры Максим Новиков.

Наращивать результат год от года

Такую задачу поставил перед собой нефтеперерабатывающий комплекс. И результат есть: в сравнении с результатами 2020 года в 2021-м доля энергозатрат в структуре производственной себестоимости продукции компании была серьезно снижена — для производства тех же объемов продукции израсходовано на 10% меньше тепловой энергии, на 7% меньше электроэнергии и потребовалось на 2% меньше природного газа.

Компания активно внедряет новации и ищет пути дальнейшего повышения эффективности производств. Так, серьезное внимание уделяется использованию вторичных энергоресурсов. Наиболее яркое воплощение это нашло на установке гидрокрекинга тяжелых остатков.

На стенде АО «ТАИФ-НК» участникам обхода рассказали о ряде реализованных на производствах эффективных новаций. Фото: Максим Платонов

— Процессы являются экзотермическими, и вот это избыточное тепло используется для получения пара высокого давления. Он, в свою очередь, приводит в действие привода насосов, компрессоров, что позволяет отказаться от использования электрических двигателей суммарной эквивалентной мощностью 15 МВт. Это сопоставимо с энергией, необходимой для работы ламп освещения всех жилых домов Нижнекамска. Но и это не все: после того как пар совершит полезную работу в качестве приводов динамического оборудования, он преобразуется в пар низкого давления, который в дальнейшем используется потребителями, например, в качестве нагрева технологических потоков. А образующийся конденсат проходит очистку, после чего возвращается в начало процесса и используется в новом цикле в качестве теплоносителя. На этом эффективность работы производств «ТАИФ-НК» не заканчивается — все образующиеся в процессе производства стоки собираются на площадке и направляются на локальные сооружения для очистки, после чего возвращаются в качестве подпитки системы оборотного водоснабжения. Для справки — с 2016 года такой подход позволил очистить и возвратить в цикл более 10 млн кубометров стоков. Это отличный пример циркулярной экономики или, как ее еще называют, экономики замкнутого цикла, — рассказал об одной из уже реализованных и успешно себя зарекомендовавших технологий Максим Новиков.

«ТАИФ-НК» успешно внедряет решения экономики замкнутого цикла. Фото: Максим Платонов

Еще одно успешное нововведение, одновременно решающее задачи и энергоэффективности, и ресурсосбережения, реализовано там же — на площадке гидрокрекинга тяжелых остатков. В одном из процессов образуется много водородсодержащих газов. Чтобы не терять ценное сырье и снизить нагрузку на окружающую среду, компания приобрела и смонтировала небольшую установку с тщательно подобранными молекулярными ситами.

— Сита позволяют выделить водород из процессных газов и вернуть их в цикл. Производительность такой установки порядка 12 600 тонн водорода в год, что сопоставимо с установкой по производству водорода на НПЗ. При этом процесс не требует никаких затрат ни на электроэнергию, ни на природный газ. Установка работает в автономном режиме, — сообщил генеральный директор компании.

Еще один пример — вторая жизнь для фенолсодержащих стоков. Они образуются в процессе каталитического крекинга вакуумного газойля. По рекомендации проектного института, мы возвращаем их на отмывку солей при первичной перегонке нефти. Соответственно, весь фенол остается в цикле и уходит уже с углеводородами, — рассказал генеральный директор компании.

Улучшить, но не навредить

Стараясь стать лучше в одних процессах, важно не навредить в других — уверен главный энергетик АО «ТАИФ-НК».

— Есть два основных понятия для специалистов энергослужбы — надежность и эффективность. Они родственные и в то же время противоречат друг другу. Схожи в том, что надежная работа энергооборудования способствует, как уже было сказано ранее, ритмичному производству без остановов. Но при этом надежность энергосистемы подразумевает под собой наличие резерва, некоторой избыточности. И здесь, повышая экономичность процессов, можно перестараться и причинить какой-то урон надежности. Это очень тонкая грань, и нужно уметь балансировать, — пояснил Василий Васильков.

Внимание к повышению надежности схемы внешнего энергоснабжение уже позволило сберечь для компании 1,7 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Компания очень серьезное внимание уделяет вопросам повышения надежности схемы внешнего энергосбережения. Установленные еще в 2016 году на «ТАИФ-НК» устройства БАВР, призванные не допустить отключения оборудования в случае резких просадок напряжения во внешней электрической сети, по сей день подтверждают правильность принятых ранее решений.

— К настоящему моменту позволило нам предотвратить уже 38 просадок напряжения от внешней электрической сети. Можно подсчитать суммарный предотвращенный ущерб — он составил порядка 1,7 млрд рублей. Но компания не стоит на месте, и в 2021 году мы продолжили работу в этом направлении и провели реконструкцию системы гарантированного питания производств, где дополнительно были зарезервированы источники бесперебойного питания ответственных потребителей. В конечном итоге мы получили многоуровневую схему резервирования, которая позволяет исключить остановы производств при любых возмущениях в системе электроснабжения, включая единичные отказы самих источников бесперебойного питания, — рассказал о достижениях Максим Новиков.

Повышение энергоэффективности в совокупности с другими факторами положительно повлияло на производственно-экономические показатели предприятия. В 2021 году АО «ТАИФ-НК» втрое увеличил отчисления в бюджет по сравнению с 2020 годом.

Продукция, отвечающая мировым стандартам

Воспользовалась компания и возможностью лишний раз продемонстрировать свою обширную продуктовую линейку. А выпускает АО «ТАИФ-НК» более 50 наименований востребованной рынком продукции: прямогонный бензин — сырье для нефтехимии, летнее и зимнее дизельное топливо, автомобильные бензины стандарта Евро-5, а с прошлого года еще и Евро-6, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей, дорожные битумы и т.д.

На площадке ТЭФ-2022 копилка наград «ТАИФ-НК» пополнилась новым дипломом и кубком. Фото: Максим Платонов

Высокое качество производимой продукции подтверждено как данными лабораторных исследований, так и многочисленными наградами всевозможных республиканских и федеральных конкурсов. И в первый же день Татарстанского энергетического форума копилка достижений «ТАИФ-НК» пополнилась еще одной наградой — компания стала лауреатом республиканского конкурса на лучшие достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Диплом в номинации «Топливная отрасль» и символический кубок лауреата конкурса генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Максиму Новикову вручил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

1 / 17 Максим Платонов































