Отдых в лучших лагерях Татарстана: ТАИФ-НК компенсирует стоимость путевок для детей сотрудников

Этим летом 165 детей работников ТАИФ-НК отдохнут в оздоровительных лагерях Татарстана. Речь о льготных путевках, на которые ТАИФ-НК выделяет средства в рамках социальной политики. Благодаря этому родители оплачивают только треть стоимости, а основную часть компенсирует компания. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Тесное сотрудничество с татарстанскими лагерями

Лагерь «Юность», который расположен под Нижнекамском, этим летом принимает четыре смены, в каждой из которых отдыхают более 400 ребят. Среди них — дети сотрудников ТАИФ-НК. Двенадцатилетняя Полина отдохнула в лагере впервые в прошлом году. Девочке так понравилось, что в этот раз она уговорила родителей снова отправить ее на отдых.

— Мне нравится, что в лагере всегда очень весело. Я нашла много друзей, и даже после смены мы продолжаем общаться. Каждый день были кружки — особенно понравился кружок журналистики, я не пропустила ни одного дня занятий, — поделилась Полина.

Путевка на трехнедельную смену стоит порядка 26,5 тысячи рублей. Но для работников ТАИФ-НК действуют льготы: родители платят только 30% от стоимости, остальное компенсирует ТАИФ-НК. По похожей схеме предприятие работает с четырьмя лагерями: это «Юность», «Олимпиец» и «Чайка» в Нижнекамске, а также «Байтик» в Казани.

— Сотрудничество предприятия ТАИФ-НК с нашим лагерем длится уже много лет. К нам приезжают дети работников с 7 до 14 лет. Ребятам здесь очень комфортно, поэтому они с нетерпением ждут, когда их мамы и папы снова приобретут путевку, — сказал директор детского оздоровительного лагеря «Юность» Александр Клипачев.

Льготные путевки в рамках социальной политики

Льготные путевки предприятие выделяет в рамках социальной политики, которая реализуется на ТАИФ-НК на протяжении многих лет. Если раньше дети сотрудников могли отдыхать только в лагерях Нижнекамского района, то несколько лет назад по инициативе генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова компания начала расширять географию, и теперь предприятие также сотрудничает с казанскими лагерями. В них для ТАИФ-НК бронируют путевки, которые потом распределяются между сотрудниками. За все лето с пользой смогут отдохнуть 165 детей работников — в первую очередь это ребята из многодетных или неполных семей и дети участников военных действий.

— Отправить ребенка в лагерь — сейчас дорогое удовольствие. Предприятие покрывает большую часть стоимости, поэтому родителям остается доплатить совсем немного. Благодаря этому у моего сына есть возможность ездить в летний лагерь, — поделилась сотрудница ТАИФ-НК Ольга Николаева.

ТАИФ-НК работает с четырьмя лагерями: это «Юность», «Олимпиец» и «Чайка» в Нижнекамске, а также «Байтик» в Казани. Фото: vk.com

Большая часть детей отдохнет в лагере «Юность», часть ребят — в лагере «Олимпиец». Он для тех, кто профессионально занимается спортом, поэтому это не только возможность отдохнуть, но и улучшить спортивную форму. В каждой смене представлено около семи видов спорта: к примеру, легкая атлетика, дзюдо, бокс, вольная борьба, баскетбол. У всех детей по две тренировки в день: до обеда и вечером. Для занятий спортом созданы все условия — три футбольных поля, легкоатлетический стадион, три волейбольных площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажеры, павильон для спортивных единоборств, два бассейна, сауна. Кроме этого, дети успевают посещать кружки, проводить «капустники», спектакли и танцевальные баттлы. Все это позволяет ребятам разносторонне развиваться во время летних каникул.

Лагерь «Олимпиец» — для тех, кто профессионально занимается спортом. Фото: Олег Тихонов

В прошлом году ТАИФ-НК начал сотрудничать с нижнекамским лагерем «Чайка». Здесь подростков развивают в спортивных секциях: дети могут заниматься карате, настольным теннисом, футболом и волейболом. Также дети занимаются в кружках хореографии, театра, рисования, фольклора, фото- и видеоискусства. Кроме этого, подросткам устраивают походы и экскурсии, организуют встречи рассветов и рыбалку.

Родители, которые хотят отправить ребенка в казанский лагерь, могут выбрать «Байтик». Здесь детей активно развивают в области информационных технологий: ребята занимаются робототехникой, пилотированием квадракоптеров, мультипликацией. Кроме этого, есть кружки театрального искусства, вокальный и хореографический, архитектуры и дизайна. Дети также изучают иностранные языки и постигают кулинарное искусство.

Разнообразить летние каникулы своих детей родители могут благодаря тому, что ТАИФ-НК активно поддерживает детский оздоровительный отдых. Это позволяет родителям экономить семейный бюджет, а детям — укрепить здоровье, завести новых друзей и получить массу впечатлений. Всего с 2015 года по льготным путевкам в летних лагерях отдохнули почти 700 детей сотрудников ТАИФ-НК.

— Реализации социальной политики на АО «ТАИФ-НК» уделяется особое внимание, и важнейшим вопросом в этом направлении является оздоровление работников. Предприятие делает все возможное для отдыха детей своих сотрудников. Компания ежегодно выделяет значительные средства на детский летний отдых, благодаря этому родители покрывают только 30% от стоимости путевки в лагерь, — сказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Социальная политика компании направлена не только на детей — у сотрудников предприятия также есть возможность отдохнуть. Ежегодно ТАИФ-НК выделяет бесплатные путевки в санаторий «Корабельная роща». Те, кто работает в особо вредных условиях, проходит оздоровление по специальной программе: в курс включены ручной массаж, водные процедуры, электролечение и многое другое. Путевки работникам выделяют из фонда социального страхования. Кроме этого, всем сотрудникам ТАИФ-НК выдан страховой полис добровольного медицинского страхования для получения необходимой врачебной помощи.

Главная ценность компании — это специалисты, поэтому забота о людях является приоритетным направлением в деятельности компании. По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, социальная ответственность — это базовый принцип, который помогает предприятию успешно решать все производственные задачи. Поэтому ТАИФ-НК будет и дальше придерживаться принятой политики и оставаться компанией с высоким уровнем социальной ответственности.

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