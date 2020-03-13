ТАИФ-НК традиционно примет участие в Международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»
С 17 по 19 марта в Казани на площадках выставочного центра «Казанская ярмарка» пройдет 21-я Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» в рамках Форума по энергоресурсоэффективности и экологии — 2020.
Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК. Предприятие занимается выпуском автомобильного бензина и дизельного топлива класса Евро-5, которые поставляются на АЗС Татарстана и близлежащих регионов, также на производстве выпускают битум и другие нефтепродукты.
Ожидается насыщенная деловая программа, в ходе которой участники обсудят актуальные темы отрасли, продемонстрируют новые разработки, программы. Большое количество мероприятий в рамках трех дней выставки уже несколько лет подряд собирает около 2 тысяч человек — специалистов отрасли.
Ежегодно в выставке принимают участие производители и поставщики, демонстрирующие современную и надежную продукцию, применяемую в энергетической и нефтехимической отрасли. Выставка позволяет узнать о новинках отрасли, оценить ситуацию на рынке, обменяться опытом и идеями, а также повысить профессиональную квалификацию.
Партнерский материалПромышленностьНефтехимияЭнергетика Татарстан
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