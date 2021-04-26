«Энергетика. Ресурсосбережение — 2021»: ТАИФ-НК принял участие в международной специализированной выставке

Фото: Роман Хасаев

В Казани прошел Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. АО «ТАИФ-НК» представило свои разработки и достижения на специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021», организованной в рамках форума. Стенд предприятия во время обхода посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Площадка для обсуждения тем в области энергосбережения

В Казани прошел Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии, в рамках которого работала XXI Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение».

Посетители выставки — специалисты энергетической и нефтегазохимической отраслей, представители федеральных органов власти и промышленных предприятий из 40 регионов России и ближнего зарубежья.

Открывая выставку «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021», президент Татарстана отметил, что это мероприятие является прекрасной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с энергоресурсосбережением.

— Республика Татарстан — энергозатратная. Вопросы энергоэффективности и энергосбережения для нас в приоритете. Добрая традиция — проводить такое большое мероприятие. Это прекрасная площадка для обсуждения актуальных тем. Здесь также присутствуют руководители федерального уровня, до которых мы можем донести те или иные вопросы. Всем желаю хорошей работы, берегите себя и держите социальную дистанцию. Не забывайте надевать маски, — сказал Рустам Минниханов во время церемонии открытия форума.

Президент Татарстана отметил, что это мероприятие является прекрасной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с энергоресурсосбережением. Фото: Ринат Назметдинов

На мероприятии присутствовал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. По его словам, вопросы энергоэффективности и энергосбережения не раз поднимал в своих выступлениях президент России.

— Реализация энергоэффекивности связана в частности со снижением платы за энергопотребление, повышением ресурсоэффективности, снижением экологической нагрузки. Все эти факторы в своем послании затрагивал и Владимир Путин. Мне особенно приятно, что Татарстан находится на острие решения важнейших задач. Этот форум проводится в Татарстане на протяжении 20 лет. Министерство промышленности и торговли принимает активное участие в энергоэффективной повестке. Мы формируем перечень энергоэффективных технологий и объектов для дальнейшего применения. Реализуем промышленную политику в части перехода и внедрения наилучших доступных технологий, — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Ключевые показатели АО «ТАИФ-НК»

После официальной церемонии открытия президент РТ осмотрел стенды Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение — 2021». Во время обхода Рустам Минниханов заинтересовался стендом нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК — традиционного участника выставки.

В настоящий момент ассортимент выпускаемой продукции АО «ТАИФ-НК» насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков подчеркнул, что с 2019 года по первый квартал 2021 года АО «ТАИФ-НК» увеличило глубину переработки нефти с показателя 73,4% до 84,9%.

— Вместе с тем мы видим, что выход светлых нефтепродуктов также вырос с 63,9% в 2019 году до 83,2% в первом квартале 2021 года при одновременном снижении выхода темных нефтепродуктов с 35,4% до 16,8% за счет их использования в качестве сырья на КГПТО. При этом по результатам работы за март 2021 года выход светлых нефтепродуктов вырос до 91,4%, а выход темных продуктов снижен до 8,61%, — добавил Максим Новиков.

Разработки в области энергосбережения

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК», большая работа была проведена по созданию надежной схемы электроснабжения производств. В 2016 году была введена в эксплуатацию подстанция 220 на 100 кВ «Бегишево», ставшая третьим по-настоящему независимым источником электроснабжения для Нижнекамского промышленного узла. Это позволило предприятиям, в том числе КГПТО АО «ТАИФ-НК», сохранять первую категорию надежности предприятий при любых ремонтных режимах сетевого хозяйства.

С 2019 года по первый квартал 2021 года АО «ТАИФ-НК» увеличило глубину переработки нефти с показателя 73,4% до 84,9%. Фото: Ринат Назметдинов

— Одновременно с созданием независимых источников электроснабжения в АО «ТАИФ-НК» была развернута работа по укреплению схем внутреннего электрохозяйства. На всех распределительных подстанциях производств ТАИФ-НК были установлены устройства быстродействующего ввода резерва — так называемые БАВРы. При возникновении коротких замыканий на любом из источников БАВР мгновенно реагирует и воздействием на выключатели переводит питание потребителей на неповрежденный источник, — добавил Новиков.

Начиная с 2016 года БАВРы позволили ТАИФ-НК предотвратить последствия от 34 просадок напряжения. Суммарный предотвращенный ущерб от простоя производств АО «ТАИФ-НК» вследствие просадок напряжения составил более 1,5 млрд рублей.

В дальнейшем была организована схема подачи побочного топливного газа КГПТО на филиал АО «ТГК-16» — Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1). Годовой экономический эффект от использования топливного газа на Нижнекамской ТЭЦ-1 составляет более 500 млн рублей.

Кроме этого, рациональное использование побочных топливных газов КГПТО позволило предотвратить выбросы в атмосферу в объеме 275 093 тонн.

Суммарный предотвращенный ущерб от простоя производств АО «ТАИФ-НК» вследствие просадок напряжения составил более 1,5 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

С заботой об экологии

Отдельно Максим Новиков остановился на теме защиты окружающей среды. ТАИФ-НК реализует экологические проекты «Чистый воздух» и «Чистая вода». С 2013 года для улучшения экологического фона сделано:

произведена замена горелок технологических печей на современные с низкой эмиссией загрязняющих веществ;

отказались от использования жидкого топлива на всех печах технологических установок;

оснастили СНЭ автобензинов установкой рекуперации паров;

заменили высокосернистое сырье Завода бензинов на низкосернистое сырье с КГПТО;

снизили факельный сброс НПЗ (КГСД) путем использования газа собственной выработки вместо природного газа;

перевели резервуарный парк на азотную подушку;

закрытая пропарка при проведении капитального ремонта оборудования позволила снизить общий объем выбросов с 17 до 12,2 тыс. тонн — на 30%, а объем выбросов сероводорода снижен на 80% — с 34 до 7 тонн.

В 2017 году была завершена реконструкция локальных очистных сооружений — введены в эксплуатацию современные автоматизированные очистные сооружения. Это позволило заводам осуществить переход на замкнутую систему водооборота, практически исключив необходимость использования речной воды.



Помимо этого, в 2019 году на КГПТО была запущена установка конденсатоочистки мощностью 1,62 млн куб. м/год, которая позволила сократить закупку химически обессоленной воды со стороны за счет использования собственного конденсата.

Недавно АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт — дизельное топливо марки Евро-6 со сверхнизким содержанием серы. Фото: Ринат Назметдинов

— Сегодня мы презентовали президенту РТ Рустаму Нургалиевичу Минниханову итоги работы предприятия АО «ТАИФ-НК» за 2019-й, 2020-й и первый квартал 2021 года. Мы увеличили глубину переработки сырья. Это ключевой показатель в ресурсосбережении. Но самый главный показатель — отбор светлых нефтепродуктов. Мы перешли психологическую отметку в 90%. На некоторых предприятиях по отрасли максимум — 78%, средний показатель по стране — 75%. Мы добились в марте 91,4%, — сказал журналистам после презентации стенда генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

По его словам, недавно АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт — дизельное топливо марки Евро-6 со сверхнизким содержанием серы. В планах компании освоить производство данного вида топлива и в течение года выйти на его стабильный выпуск.



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