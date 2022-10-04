На ТАИФ-НК завершается остановочный ремонт

Более 500 привлеченных специалистов и тысячи собственных сотрудников за три недели привели в порядок основные производства нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК»

Фото: Роман Хасаев

Три завода. Более тысячи единиц оборудования. На то, чтобы вскрыть, получить экспертную оценку и полностью подготовить все огромное хозяйство АО «ТАИФ-НК» к безаварийной работе в следующий межремонтный период, отводится всего 20 дней. Работа кипит и днем, и ночью. Сейчас остановочный капитальный ремонт на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАИФ-НК» уже почти завершен. За тем, как ставятся последние штрихи, наблюдал журналист «Реального времени».

Привлечены 5 экспертных организаций

Понять, в каком состоянии оборудование, оценить уровень износа и характер ремонтно-восстановительных работ или и вовсе необходимость замены целых узлов уже сейчас или на следующий год при точно таком же остановочном капремонт, — задача экспертов.

Сразу 5 экспертных организаций в процессе капремонта заняты оценкой состояния оборудования производств АО «ТАИФ-НК». Фото: Роман Хасаев

— У нас работает порядка 5 экспертных организаций с разных регионов. Из Казани, Уфы, Москвы… Специалисты очень высокого уровня. В процессе запланированных работ по экспертизе промышленной безопасности и определения остаточного ресурса, проведения технических обследований ими выявляются отклонения и дефекты, которые оперативно устраняются, — пояснил журналисту главный механик АО «ТАИФ-НК» Рустам Багавиев.

Рустам Багавиев: «Обнаруженные дефекты оперативно устраняются». Фото: Роман Хасаев

Представителя одной из экспертных организаций — инженера-дефектоскописта казанского Инженерного центра по экспертизе и диагностике Рустама Зарипова журналист «Реального времени» застал за обследованием многотонных емкостей на Нефтеперерабатывающем заводе.

— С ТАИФ-НК сотрудничаем уже больше 10 лет. Каждый год мы участвуем в экспертизе промышленной безопасности. Наша задача — обследовать оборудование, найти дефекты и передать информацию руководству производства. И они уже устраняют. Если дефекты выявлены, они оперативно устраняются. От нашей организации сейчас здесь работают 7 человек. 2 эксперта, а остальные — дефектоскописты, — пояснил Рустам Зарипов.

Многие экспертные организации работают с АО «ТАИФ-НК» не первый год. Фото: Роман Хасаев

Масштабы работы в такие сжатые сроки — поражают: в установленном порядке производства останавливают. И с этого момента включается «таймер обратного отсчета».

— В рамках трех заводов мы вскрываем порядка 1000 единиц технологического оборудования. Вскрыть, почистить, заменить часть устройств, отремонтировать — это действительно достаточно масштабные работы. Они проходят с привлечением подрядных организаций, количество специалистов которых доходит до 500 человек, — отметил главный механик АО «ТАИФ-НК» Рустам Багавиев.

В процессе капремонта-2022 на «ТАИФ-НК» вскрываются для обследования и ремонта около 1000 единиц оборудования. Фото: Роман Хасаев

Параллельно собирается информация по уровню износа оборудования и идет наработка задач на следующий капитальный ремонт. В межремонтный период формируются заявки и определяется перечень будущих подрядчиков под конкретные задачи уже на следующий капремонт. Делать это нужно заблаговременно.

— Есть такой момент, что сентябрь — самый активный в этом плане период: пора капремонтов. Очень большое количество подрядчиков привлекается одномоментно на различные производства. И в этом есть определенные сложности. Но мы используем и возможности электронно-торговой площадки, приглашаем на участие в торгах участников, которые к нам заявляются письмами. Кроме того, когда мы заинтересованы в каком-то подрядчике, мы едем с ним по месту, знакомимся с их оборудованием, количеством персонала… То есть определяем для себя на будущее: может ли данная организация справиться с теми задачами, которые ей могут быть поручены в рамках договора, — рассказал главный механик АО «ТАИФ-НК».

На НПЗ в период капремонта не останавливали только очистные

— Мы уже закончили практически. Остатки добиваем. Капремонт всегда охватывает полную разборку, ремонт и чистку практически всего оборудования основной технологической площадки. Это 1, 2, 3-й и 5-й цеха. Плюс выборочно резервуары 8-го цеха, согласно графику ремонта. Плюс резервуары 7-го цеха. В работе остается только 9-й цех, где капремонта нет, там делается все на ходу. Это очистные. Все остальное оборудование — колонны, емкости, теплообменники — все вскрывается, ремонтируется, чистится, осматривается экспертами и собирается, — в интервью журналисту «Реального времени» сообщил директор Нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.

Владимир Лахомов: «Все вскрывается, ремонтируется, чистится, осматривается экспертами и собирается». Фото: Роман Хасаев

На настоящий момент остались, можно сказать, небольшие дошлифовки и большая уборка. После того как капремонт завершается, предстоит вывезти довольно много «мусора». Точнее — вторсырья. Например, на одной из колонн первого производства НПЗ (перегонка нефти) поменяли насадку, отвечающую за разделение нефти на целевые фракции.

— Сейчас колонну К-10 уже закрыли. Меняли насадку — ту самую часть, где происходят массообменные процессы. Если в других колоннах — «тарелки», то здесь — насадка: пакетированная сетка. Жидкость падает вниз, пар летит наверх. Замена насадки производится по состоянию. Сейчас мы заменили вторую насадку, внесенную в план капремонта в прошлом году. В межремонтный период заказали и приобрели насадку, сейчас — поменяли. В следующем году будем менять третью насадку, — пояснил директор НПЗ.

К настоящему моменту на НПЗ АО «ТАФ-НК» капремонт почти закончен. Остались небольшие доработки. Фото: Роман Хасаев

Остатки сетки отправятся по договору предприятия со специализированной организацией — на вторсырье. Туда же поедут отработавшие положенный срок секции теплообменников аппаратов воздушного охлаждения и замененные на новые элементы части общей системы для масляного и антифризного компрессоров, устаревшая арматура и другое железо.

Параллельно с основными работами по капремонту происходит оценка возможностей импортозамещения в ремонте, восстановлении и замене оборудования. Вопрос насущный для отечественных предприятий во всех отраслях.

Отработавшее свое оборудование — будет утилизировано как вторсырье. Фото: Роман Хасаев

— В этом году промышленность оказалась в непростых условиях: очень много импортного оборудования, а оригинальные запчасти — никто не привез. Иностранные компании из недружественных нам стран отказали в поставках. Причем даже тех деталей, которые уже были изготовлены и были готовы к отгрузке. Соответственно, идет проработка с российскими производителями. Один из выходов в том, что мы деталь, которую нам не привезли, но которую требуется заменить, везем — эскизируем на 3D-сканере. У нас это можно сделать тут рядом — в соседней организации. Они делают по 3D-сканеру чертеж, потом по этому чертежу можно изготовить деталь и установить ее в оборудование. Кроме того, не все оборудование — железное. Часть его — сальники, резинки, манжеты — в России есть кому изготавливать. Знакомимся, встречаемся, рисуем, разговариваем. Работа — ведется, ситуация — под контролем, — успокоил журналиста Владимир Лахомов.

Параллельно с капремонтом идет поиск возможностей для импортозамещения. Фото: Роман Хасаев

Есть более важные и непростые вопросы. Например, подбор тех же подрядчиков на исполнение экспертных и ремонтных работ по заказу «ТАИФ-НК».

— Попасть к нам в качестве подрядчика на выполнение работ — самое сложное. Желающие есть, и их немало. Но все-таки производство у нас первой категории опасности и абы кого даже на обычные работы сюда заводить нельзя. Территория за двумя заборами — это о многом говорит. Перед тем как заключать договор, подрядчиков очень активно проверяет наша служба безопасности, — пояснил директор Нефтеперерабатывающего завода Владимир Лахомов.

Одни из тех, кто прошел сквозь частое сито проверки, — специалисты Центра пожарно-технической безопасности из Альметьевска. Услуги, что предлагает компания — довольно специфические: чистка огромных резервуаров, предназначенных под сырье.

Сырьевые резервуары на НПЗ проходят очистку с использованием специального робота. Фото: Роман Хасаев

— Нефтяные резервуары — огромные — 67 метров в диаметре, объем — 50 тыс. кубов. За год все самое тяжелое опускается на дно и там собирается. Раньше резервуары чистились людьми: человек в противогазе с лопатой заходил в резервуар, а на выходе его ждут другие люди — с тачками. Так и убирали тяжелые осадки. Примитивно все было. Или откачивалось насосами. Сейчас это делает машина — робот, который ездит с помощью гидравлики внутри резервуара. Он вооружен насосом, которым собирает все со дна — воду, парафиновые отложения, механические примеси, — рассказал Владимир Лахомов.

Собранные примеси и осадки перекачиваются в соседние резервуары и в дальнейшем также идут на переработку.

Сотрудничество АО «ТАИФ-НК» и альметьевского ЦПТБ длится уже два года и стороны намерены укреплять связи. Фото: Роман Хасаев

— Робота мы вообще создавали для того, чтобы производить работы в замкнутом пространстве — для очистки РВСов. Занимаемся этой работой уже давно. И разработки ведутся — уже давно. Сейчас образцы пошли в серийное производство. Задачи и условия бывают разные: наши роботы работают и у нефтяников, и в Казахстане, и в северных регионах, и у нас — в Татарстане. И под каждую мы можем создать своего робота. Здесь, например, работал робот, созданный именно под очистку резервуара емкостью 50 тыс. куб. метров, — пояснил мастер подрядной организации Павел Ряхов. По словам специалиста, его компания выполняет заказы «ТАИФ-НК» уже второй год и намерена развивать сотрудничество.

Первый полномасштабный остановочный

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков пиролиза нефти капремонт проводит уже не впервые. Еще в режиме опробования, а затем — опытно-промышленной эксплуатации оборудование приходилось останавливать, вскрывать, проверять, донастраивать, менять — как-никак и технология достаточно нова, и среды, с которыми приходится работать, — агрессивны, и технология требовала шлифовки в реальных условиях. Потому то, что было раньше, именно полномасштабным капремонтом назвать нельзя. Сейчас дело иное.

Для КГПТО это — первый полномасштабный остановочный капремонт. Фото: Роман Хасаев

— У нас, действительно, первый такой ремонт, когда мы планово останавливаемся после долгой работы. Соответственно, привлечено большое количество экспертов, которые ревизируют все оборудование. Как в рамках государственного контроля, так и в рамках собственного дополнительного обследования, — пояснил главный инженер КГПТО Артур Уразайкин.

В целом характер проводимых работ мало чем отличается от тех, что в это же время ведутся на других производствах нефтеперерабатывающего комплекса: ревизия теплообменного оборудования, динамического оборудования, оценка состояния и уровня износа. Но есть и разница, причем существенная.

В целом характер работ на КГПТО мало чем отличается от проходящих на других производствах — различия в подходе к решению задач. Фото: Роман Хасаев

— Уникальна сама технология, по которой здесь происходят производственные процессы. Уникальны те среды, которые в процессе производства возникают и которые обращаются в оборудовании и в аппаратах, соответственно, уникальны и подходы, которые требуются при обследовании. Это должна быть всеобъемлющая, всесторонняя и при этом неразрушающая ревизия всего оборудования. Так как технология новая, то и для экспертов многое в новинку. Приходится придумывать какие-то новые подходы в своей работе, в зависимости от тех задач, которые мы перед ними ставим. Мы сами закупили довольно много уникального оборудования, позволяющего изучать внутренние поверхности аппаратов объемно, чтобы точно видеть — что и как обстоит с оборудованием, которое прошло определенный период эксплуатации. Такое оборудование редко используется в нашей отрасли. Используются изотопные приборы, которые находятся под контролем Росатома. Фактически, речь идет о рентгене для оборудования, который позволяет видеть, что, собственно говоря, внутри происходит. Обычные приборы измерения уровня на наших средах не работают, — рассказал Артур Уразайкин журналисту «Реального времени».

Специально для проведения обследования состояния оборудования на КГПТО было закуплено изотопное оснащение: рентген для техники. Фото: Роман Хасаев

Основной реакторный блок VCC в момент приезда группы «Реального времени» также был остановлен на капремонт. Это происходит раз в два года — на чистку оборудования и точечный ремонт внутренней защитной поверхности. Здесь без человеческих глаз и рук — просто не обойтись.

— В этих аппаратах сейчас работают специально подготовленные люди в скафандрах с большим забралом, по бронированным шлангам подается воздух. Опускается сверху до самого низа в эти 3 аппарата, буквально по сантиметру обследуют всю внутреннюю поверхность, где это необходимо, — проводят чистку, ремонтные работы проводят. Это сердце наших процессов и мы за его состоянием внимательно следим, — сообщил главный инженер производства.

Один из главных результатов почти годовой работы КГПТО с серьезной загрузкой, помимо выросшего до более чем 90% выхода высококачественных светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефтяного сырья и увеличения производств продукции «ТАИФ-НК» в целом, еще и проверка всех тех новаций, что были реализованы при строительстве комплекса.

Капремонт-2022 помог убедиться: внедренные при строительстве комплекса новации доказали свою эффективность. Фото: Роман Хасаев

— За этот период у нас накопилось досье на каждый агрегат и те точки, на которые мы прогнозируем в будущем проблемы, и мы на эти точки обращаем особое внимание. Мы не жалеем времени и ресурсов на то, чтобы быть уверенными в том, что следующий год отработаем на тех же нагрузках и без остановок. Все, что мы сегодня вкладываем в экспертизу, в обследования, это инвестиции в безаварийную работу в будущем. Были узлы и аппараты, к которым у нас были вопросы. Мы технические решения применили и сейчас, вскрывая оборудование, мы видим, что практически все сложные моменты — исключены, либо нивелированы полностью, — с нескрываемой гордостью поделился Артур Уразайкин.

Капремонт начался с закрытой пропарки

Провожатым группы «Реального времени» по территории завода бензинов «ТАИФ-НК» стал главный механик производства Андрей Миненков. По его словам, перед тем, как приступить к обследованию оборудования, емкости полностью освободили от сырья и полупродуктов. Это обязательная часть процедуры для любого нефтеперерабатывающего производства.

По территории завода бензинов группу «Реального времени» сопровождал главный механик — Андрей Миненков. Фото: Роман Хасаев

— Начали с закрытой пропарки с использованием специальных реагентов. В пар во время этой процедуры подаются специальные химреагенты, которые убирают запах, снижают до минимума воздействие как на окружающую среду, так и на человека. Добавки полностью купируют любые вредные испарения, — сообщил Андрей Миненков.

Как и на других производствах комплекса, на заводе Бензинов эксперты провели тщательную толщинометрию трубопроводов и оборудования. Всего в ходе капремонта-2022 экспертизу промбезопасности и техническое диагностирование прошли более 200 единиц оборудования. Часть подвергнута не только ремонту, но и некоторому усовершенствованию.

Экспертизу и ремонт на заводе бензинов в 2022 году прошли более 200 единиц оборудования. Фото: Роман Хасаев

— По проекту московской организации «Автотехпроект» в этом году на регенераторе выполнили очередной этап замены футеровки на более современную. Футеровка — это слой специализированного бетона, предотвращающий воздействие агрессивной среды на металлический корпус аппарата. Была проведена работа по демонтажу старого слоя футеровки, панцирной сетки, с последующей подготовкой поверхности, приваркой анкеров и нанесением футеровочной смеси. Данная футеровка позволит сократить количество ремонтов в процессе эксплуатации, — пояснил главный механик завода бензинов журналисту. И добавил, что однослойная защита уже имеется на части оборудования, причем показала себя гораздо более надежной, чем многослойная. Кроме того, у нее в разы выше ремонтопригодность.

Для замены экономайзера котла-утилизатора потребовался 400-тонный кран. Фото: Роман Хасаев

Также в ходе ремонта была проведена замена экономайзера котла-утилизатора. Старый скоро отправится на вторсырье, а новый после покрытия слоем изоляции будет готов к запуску. Для того, чтобы демонтировать отработавшее свое оборудование и установить на место новое, пришлось заказывать специальный — 400-тонный кран.

Чуть меньший по грузоподъемности, но тоже внушающий уважение кран расположился перед рядом колонного оборудования.

Специфика подобных производств — ограниченность доступа тяжелой техники к оборудованию. Фото: Роман Хасаев

— За этим оборудованием располагается площадка, на которой необходимо установить прошедшие ревизию предохранительные клапаны. Они довольно тяжелые, а расположение оборудования таково, что сделать это можно только с помощью специальной техники и только с определенных точек. Причем справиться с этим сможет не каждый кран, — рассказал о происходящем Андрей Миненков.

Ведется работа по проверке всех систем, проводится опрессовка уже отремонтированного оборудования, выполняется ремонт изоляции. Завершаются работы по замене градирни. Параллельно решается комплекс задач по импортозамещению.

Работа по капремонту на производствах «ТАИФ-НК» кипит круглосуточно и повсеместно. Фото: Роман Хасаев

— В данный момент у нас ведется большая работа по подготовке компрессора производства «Сименс» к его модернизации. Работает подрядная организация, проводит необходимые замеры и исчисления, и уже на будущий год будет проведена работа по модернизации — замене проточной части и других элементов на российское производство. Также проводятся мероприятия по снятию замеров, определению состава уплотнений насосно-компрессорного оборудования, которые впоследствии будут изготавливать в рамках импортозамещения, — отметил главный механик завода бензинов.

Сейчас ведутся активные переговоры с возможными российскими исполнителями и других заказов на изготовление деталей, узлов и оборудования для нужд завода бензинов АО «ТАИФ-НК».

Главные механики производств России объединились

Вопрос импортозамещения сегодня довольно остро стоит перед подавляющим большинством российских производств. Об этом журналисту «Реального времени» сообщил главный механик АО «ТАИФ-НК» Рустам Багавиев. Решением проблемы главные механики предприятий страны решили заниматься сообща.

В поисках решений вопросов импортозамещения, главные механики предприятий страны объединились в Совет. Фото: Роман Хасаев

— У нас организован научно-технический центр при Совете главных механиков, где главные механики ведущих производств России сообща ведут работу по формированию общей базы исполнителей услуг, изготовителей материалов, деталей, запчастей и т.д. для импортного оборудования. Мы создали также и свою базу по возможным компаниям-исполнителям. В рамках этой работы мы инспектируем организации, знакомимся с персоналом, оборудованием, наличием лабораторий, конструкторских отделов, технического контроля. И после каждой такой поездки инспекции нашими специалистами создается отчет, с описанием того, что мы увидели, перечня услуг, которые они нам могут предоставить. Позже — при выборе подрядных организаций, мы используем эту базу, — поделился Рустам Багавиев.

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Он также особо подчеркнул, что, насколько бы сложные задачи не стояли перед персоналом АО «ТАИФ-НК» и привлеченными комплексом подрядными организациями, сроки, отведенные на капремонт, — выдерживаются строго. Пуск производств будет произведен точно по графику.