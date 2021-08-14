ТАИФ-НК помог собраться в школу первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей Нижнекамска

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В преддверии нового учебного года в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» компания ТАИФ-НК вновь одной из первых вручила нуждающимся семьям из Нижнекамска школьные портфели и канцелярские принадлежности. На протяжении многих лет нефтеперерабатывающая компания оказывает помощь тем, для кого подготовка ребенка к учебе — большая финансовая нагрузка.

Новый жизненный этап

Для АО «ТАИФ-НК» оказание социальной помощи нуждающимся в преддверии нового учебного года уже давно стало доброй традицией. В этом году первым объектом для посещения вновь стал центр социальной помощи семье и детям «Веста» Нижнекамска, где для будущих первоклассников вручение подарков от предприятия работники центра превратили в театрализованное шоу. Во взрослую жизнь малышей пришли проводить Незнайка и другие сказочные персонажи, которые провели первый урок.

Поздравить будущих школьников от лица всей компании в центр «Веста» приехал помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок, который обратился к ребятам с приветственным словом.

— Для всех вас наступает новый жизненный этап, полный удивительных открытий, новых впечатлений, важных достижений и побед. Знания — это залог вашего успешного будущего. Осваивайте и постигайте новые науки! Вы — наше будущее! Пусть учеба дается легко, уроки будут интересными, а перемены веселыми. Желаю, чтобы новый школьный год принес вам много удивительных открытий и верных друзей! Позвольте от компании ТАИФ-НК вручить вам небольшие подарки, которые, надеюсь, создадут вам хорошее настроение!

Внутри ранцев — альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, пеналы, тетради, дневники, альбом для раскрасок, цветная бумага и многое другое

«Мы очень рады, что у ТАИФ-НК есть возможность нам помочь»

Благодаря поддержке генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова предприятие ежегодно выделяет значительные средства и приобретает для нуждающихся ребят школьные портфели со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Внутри ранцев — альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, пеналы, тетради, дневники, альбом для раскрасок, цветная бумага и многое другое. Такое разнообразие впечатлило будущую первоклассницу Лилиану Гизатуллину.

— Так много всего в портфеле, все такое красочное и яркое, мне очень нравится. Не терпится показать все своим одноклассникам, — радуется подарку семилетняя Лилиана.

— Мы очень рады, что у ТАИФ-НК есть возможность нам помочь, экономия для нас, конечно же, очень хорошая. К примеру, у меня трое детей, и собрать каждого — удовольствие нынче дорогое. Очень хочется, чтобы мои детки пошли в школу как все и не были чем-то обделены, — поделилась впечатлениями мама Лилианы Ирина Гизатуллина.

Все это будущим первоклассникам вручили в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая проводится в Республике Татарстан с 2007 года.

— Хочется отметить, что, пока есть такие предприятия, как ТАИФ-НК, которые сами проявляют инициативу, многодетные и малоимущие семьи будут чувствовать поддержку и заботу. Спасибо им огромное, что каждый год благодаря АО «ТАИФ-НК» мы создаем праздник для наших детей, — отмечает директор Центра социальной помощи семье и детям «Веста» Татьяна Мыльникова.

— Компания ТАИФ-НК считает важным реализовывать не только масштабные федеральные и региональные программы, но и помогать людям на местах. Первое сентября должно стать настоящим праздником для всех первоклашек. Но есть семьи — малообеспеченные и многодетные, в которых воспитывается по трое, четверо, пятеро и даже шестеро детей. Собрать всех их к школе родителям зачастую бывает очень сложно. Помогая таким семьям, мы хотим дать им возможность достойно переступить порог школы с отличным настроением! — говорит помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

На сегодняшний день на учете Центра социальной помощи семье и детям «Веста» по Нижнекамскому муниципальному районе состоит 3 030 многодетных и 1 325 малоимущих семей.

Еще одно вручение школьных принадлежностей от компании ТАИФ-НК прошло в здании Совета территориального общественного самоуправления 22-го микрорайона. Здесь также новые рюкзаки получили многодетные и малоимущие семьи Нижнекамска. Именно для таких семей в 2007 году по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и поддержке президента Татарстана в Республике Татарстан была создана благотворительная акция «Помоги собраться в школу», которую активно на протяжении всех этих лет поддерживает одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний АО «ТАИФ-НК».

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