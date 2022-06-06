Ключевая ценность нефтеперерабатывающего завода ТАИФ-НК

В третьей части цикла публикаций о предприятии — рассказ о людях труда

Фото: Максим Платонов

ТАИФ-НК. Это не просто современное производство, массивное оборудование и сложные установки. Это прежде всего люди, объединенные общей идеей, умеющие принимать правильные и смелые решения. Сегодня речь о сотрудниках нефтеперерабатывающего завода — сердце предприятия, давно считающегося настоящей кузницей кадров. Из его стен вышло не одно поколение успешных руководителей. Чьими руками создается сегодняшний день на производстве — в материале «Реального времени».

Дорога в большой мир нефтепереработки

С момента своего основания нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК» играет важную роль в экономике Татарстана. В далеком 1997 году на основе завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого в аренду, АО «ТАИФ» в короткий срок за счет собственных средств осуществило модернизацию производств, а затем выкупило в собственность.

Уже через 2 года завод вышел на проектный объем 7 млн тонн нефти в год. Улучшились качество и глубина переработки. Невзирая на сложности — а на месте современного НПЗ, к слову, было болото — строительство новейших установок шло ударными темпами, а позже началась и масштабная модернизация.

— Проектировщикам пришлось хорошо постараться, чтобы установка обросла комплексом гидроочистки средних дистиллятов, установкой висбрекинга. Параллельно строилась битумная установка, расширялись товарно-сырьевые парки. Была сделана глобальная работа — из одного цеха получился огромный завод с существующим сейчас ассортиментом выпускаемых нефтепродуктов, — рассказывает директор НПЗ АО «ТАИФ-НК» Владимир Лахомов.



В становлении современного НПЗ приняли участие тысячи сотрудников предприятия, многие из которых до сих пор трудятся на благо родного предприятия. Начальник смены цеха №03 НПЗ Рамиль Валеев — ветеран производства. Устроился на нефтеперерабатывающий завод 21 год назад на должность старшего оператора. Говорит, что с тех пор нефтепереработка стала делом всей его жизни.

Начальник смены Рамиль Валеев устроился на нефтеперерабатывающий завод 21 год назад на должность старшего оператора

— Завод — моя жизнь. Сам я родом из Альметьевска. В Нижнекамск приехал покорять нефтехимию. Но на «Нижнекамскнефтехиме» проработал недолго. Подсказали, что новый завод строят. Мы пошли туда на собеседование. Мне сказали, что по уровню опыта и знаний я подхожу. Пришел сюда старшим оператором, потом стал начальником смены. Этот уровень меня вполне устроил, и дальше я занялся воспитательной работой, — вспоминает Валеев.

Сегодня Рамиля Валеева негласно называют вторым директором нефтеперерабатывающего завода. За два десятилетия он подготовил немало молодых специалистов, передал им опыт, знания, открыл дорогу в большой мир нефтепереработки.

— Почти все сотрудники НПЗ — мои воспитанники, можно сказать. Ну точно больше половины. Даже начальники. И мой непосредственный руководитель сейчас — начальник цеха №03 Шаймарданов Ленар Ринатович. В свое время я у него еще экзамен принимал. Как знал, что будет моим начальником, — пятерку поставил ему (смеется). И все начальники смены — мои воспитанники. Вся молодежь, кто приходит, — все через мои наставления проходят, благословение. Какие вопросы, что непонятно — они всегда ко мне подходят. Я ж тут самый ветеран, — с гордостью рассказывает Рамиль Валеев.

Рамиль Валеев с особой теплотой вспоминает первые годы работы на предприятии, как строился комплекс гидроочистки средних дистиллятов — установка производства водорода.

Она предназначена для получения водорода методом паровой каталитической конверсии природных газов. Проект производительностью 16,2 тыс. тонн год был введен в эксплуатацию в 2002 году. В результате проведенной в 2013 году реконструкции мощность установки увеличена до 19,2 тыс. тонн водорода в год.

— Пускачи протестировали 72 часа и уехали, а мы, как котята слепые, потом вникали, — говорит он.

Не менее яркие воспоминания у Рамиля Валеева остались о строительстве установки по выделению серы с узлом грануляции. Ее запустили в январе 2003 года. В результате проведенной реконструкции в 2014 году проектная мощность установки была увеличена с 35,14 до 55,113 тыс. тонн гранулированной серы в год.

— Я помню, как получили первую серу. Сделали медальку — спрессовали жидкую серу и назначили такой день — «День серы». Каждый год в этот день собирались. Осенью в сентябре. На пикничок на природе. Играли в футбол, волейбол, — вспоминает ветеран производства.

Дорогу молодым



Заложенные традиции ветераны производства передают новым поколениям. За последние годы коллектив НПЗ значительно омолодился. Оператор технологических установок Артур Шарифуллин устроился на НПЗ полтора года назад, сразу после окончания нефтехимического колледжа. Пошел по стопам отца.

Молодежь охотно идет на нефтеперерабатывающий завод. За последние годы его коллектив значительно омолодился

— У меня здесь отец работает. Он настоял на этом выборе места, когда у меня возник вопрос, куда пойти работать. Здесь я проходил практику, и было уже все знакомо. И решил трудоустроиться именно сюда. Вне зависимости от возраста каждый поддерживает друг друга. Предоставляются социальные гарантии, тут достойная зарплата, стабильность, — подчеркивает он.

Здесь Артур проходил производственную практику. Его тепло встретили, рассказали о тонкостях работы на производстве, познакомили с коллективом.

— Я тут уже почти полтора года. В принципе, за этот рабочий стаж я получил серьезный багаж знаний. Каждый раз на смене я узнаю, изучаю что-то новое и в разных сферах. За эти полтора года я успел повысить квалификацию. С нашего предприятия отправляют всех молодых рабочих на повышение квалификации, повышение разрядов. Следовательно, мы проходим обучение в нашем же местном колледже. В течение какого-то времени мы получаем «корочки», сдаем на разряды, повышаем разряды, — отмечает Артур.

В его планах — вырасти до начальника смены. В ближайшем будущем Артур Шарифуллин собирается поступить в высшее учебное заведение. Молодой человек уверен, что сделать карьеру в АО «ТАИФ-НК» может каждый. Главное — иметь желание, трудолюбие и старание. С ним согласен и его наставник, ветеран производства Рамиль Валеев:

— Если у тебя есть амбиции, есть желание, то карьеру в «ТАИФ-НК» можно сделать. Любой может. И молодым везде у нас дорога. Если ты не лентяй. Так и должно быть. Тут так: если ты навстречу идешь, то тебе навстречу бегут, — говорит он.

От оператора до гендиректора

На предприятии немало примеров того, как простые рабочие шаг за шагом поднимались по карьерной лестнице. Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков начинал свою карьеру в должности оператора технологических установок на НПЗ. Затем работал начальником смены, замначальника цеха, заместителем главного инженера, 5 лет — главным инженером, а дальше дорога привела в управление ТАИФ-НК.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков начинал свою карьеру в должности оператора технологических установок на НПЗ

— Очень важно, когда человек проходит все этапы в своем профессиональном развитии. Когда ты поднимаешься от операторов, ты знаешь, кто такие операторы, ты знаешь всю специфику производства. Поэтому каждый шаг очень важен. А в конечном итоге в управлении — это даже помогает, потому что ты знаешь, как твою задачу поймут — как ее будут исполнять. Цель должна быть одна, четкая. Пути к этой цели могут быть, естественно, разные. Но конечный итог должен быть положительным и качественным, — подчеркивает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Директор НПЗ Владимир Лахомов свой трудовой путь тоже начал с должности оператора.

— Мой трудовой путь начался с должности оператора пятого разряда на нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК. К слову, наш генеральный директор Максим Анатольевич Новиков и главный инженер предприятия Алексей Александрович Храмов тоже выходцы с НПЗ. И таких примеров много. Многие руководители наших заводов и в управлении выросли тут, они сами себя сделали и дорожат своей работой, — говорит директор НПЗ Владимир Лахомов.

Слаженный и профессиональный коллектив

За долгие годы работы на нефтеперерабатывающем заводе сложился крепкий и дружный коллектив, для заводчан трудиться на современном, постоянно развивающемся предприятии, где внимательно относятся к своим сотрудникам и достойно платят за труд, — престижно.

Директор НПЗ Владимир Лахомов также начинал свой трудовой путь с оператора и тоже на этом заводе

Одна из мер поддержки сотрудников предприятия — наличие расширенного пакета социальных гарантий. Он включает в себя не только гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, но и дополнительные выплаты, разработанные локальными актами компании. За счет средств предприятия работникам предоставляются различные виды социальных выплат.

Согласно положению Общества работники нефтеперерабатывающего завода ежегодно проходят обучение, повышают квалификацию, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. И каждый раз показывают достойные результаты.

За долгие годы работы на нефтеперерабатывающем заводе сложился крепкий и слаженный коллектив

Вот и на последнем республиканском конкурсе рабочих профессий, в котором участвовали более 600 человек со всего Татарстана и ближайших регионов, сотрудники НПЗ заняли призовые места. Работник НПЗ Булат Насибуллин занял первое место в компетенции «сварщик», его коллега, также представитель нефтеперерабатывающего завода, Рустем Хоснуллин в этой же номинации стал вторым.

Профессиональный рост и формирование новых компетенций — одно из важнейших направлений в работе АО «ТАИФ-НК». Компания стремится дать сотрудникам инструменты для развития и создать условия для максимального раскрытия их таланта. Нефтеперерабатывающее предприятие заслуженно считается лидером по развитию персонала, а также имеет широкие возможности для карьерного роста.

Продолжение следует



Первая часть От «Второго Баку» до наших дней: история татарстанской нефтепереработки

Вторая часть НПЗ «ТАИФ-НК»: от нафты и мазута — до Евро-5

