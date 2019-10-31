Работник ТАИФ-НК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

В казанском Кремле премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил государственные награды представителям разных отраслей.

Оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Марат Сафин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Марат Сафин в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности трудится 28 лет, 14 из которых в должности оператора технологических установок 6-го разряда цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов (вакуумного газойля) завода бензинов АО «ТАИФ-НК».

Он принимает активное участие в разработке рационализаторских предложений завода, в период проведения капитальных ремонтов участвует в монтаже оборудования, в сборке и ревизии внутренних устройств колонного и емкостного оборудования, а также является наставником молодых рабочих, сообщается на сайте ТАИФ-НК.