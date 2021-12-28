Нижнекамские кадеты получили новогодние подарки от АО «ТАИФ-НК»

Фото: Альберт Муклоков

Представители АО «ТАИФ-НК» посетили Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Работники нефтеперерабатывающей компании поздравили кадетов с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки.



Помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок отметил, что Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина — одно из самых престижных учебных заведений республики. Многолетняя дружба между кадетским корпусом и компанией крепчает с каждым годом.

— Компания ТАИФ-НК является нашим постоянным партнером. Мы тесно сотрудничаем. Это наши шефы, которые оказывают огромную поддержку. ТАИФ-НК участвовал в создании прочной материально-технической базы в нашем учреждении. Мы хорошо оснащены. Благодаря чему можем решать важные воспитательные и образовательные задачи, — говорит Ирина Плаксина, директор Татарстанского кадетского корпуса Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.



Новогодние подарки от ТАИФ-НК получили более 250 мальчишек. Ребята в долгу перед гостями не остались — подготовили праздничный концерт, поблагодарили за заботу.

— Мы подготовили интересный новогодний спектакль. Долго репетировали, надеемся, что гостям понравится наше выступление. Мы очень благодарны компании ТАИФ-НК за внимание, — поделился впечатлениями ученик 9-го класса Ярослав Бригаднов.



— Мы чувствуем добродушное отношение со стороны компании. Подарки замечательные. Спасибо большое, нам очень приятно, — сказал ученик 9-го класса Артур Рамгулов.



— Мы всегда рады, когда к нам в гости приходят представители ТАИФ-НК. В течение года мы вместе участвуем в различных мероприятиях, в числе которых празднование 9 Мая. В этот день мы вместе возлагаем цветы к Вечному огню, — рассказывает Матвей Морозов, ученик 9-го класса.

Поддержка и развитие подрастающего поколения является одним из важных направлений деятельности АО «ТАИФ-НК». Ежегодно компания перечисляет в Фонд содействия развития институтов гражданского общества в ПФО денежные средства на реализацию федеральной программы «КаДетство», запущенной по инициативе уполномоченного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе в 2013 году. Таким образом, компания вносит свой вклад в развитие патриотического воспитания молодежи.

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