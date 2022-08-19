Компания «ТАИФ-НК» поддержала акцию «Помоги собраться в школу»

Фото: АО «ТАИФ-НК»

На протяжении многих лет АО «ТАИФ-НК» принимает участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она направлена на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. По доброй традиции нефтеперерабатывающая компания подготовила для первоклашек ранцы, укомплектовав их всем необходимым.



Подарки представители АО «ТАИФ-НК» вручили в центре социальной помощи семье и детям «Веста».



— Компания «ТАИФ-НК» считает важным реализовывать не только масштабные федеральные и региональные проекты, но и оказывать адресную помощь людям, поддерживать благотворительные акции и проекты, связанные с детьми и молодежью. Дети — наше будущее, то каким оно будет, зависит от каждого из нас. В Нижнекамском районе есть семьи, в которых воспитываются трое, четверо и более детей. К сожалению, не каждой семье под силу собрать сразу пятерых детей в школу. Поэтому подобные акции позволяют нам проявить заботу о детях, а детям и их родителям это помогает начать новый учебный год с хорошим позитивным настроением, — сказал помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.



В этот день подарки от АО «ТАИФ-НК» получили 50 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Удобные, яркие портфели укомплектованы тетрадями, дневником, альбомом для рисования, цветной бумагой, картоном, ручками, карандашами, фломастерами, красками, пеналами — всем тем, что пригодится будущему первокласснику. Атмосферу праздника создавали сказочные герои из сказки «Золотой ключик» — Буратино, кот Базилио и лиса Алиса.

— Наше сотрудничество с компанией «ТАИФ-НК» продолжается уже более десяти лет. Мы очень благодарны. Из года в год сотрудники предприятия обеспечивают необходимыми учебными принадлежностями первоклассников из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В наше время тяжело собрать ребенка в школу — это очень важная помощь для родителей, — подчеркнула Наталья Храмова, заместитель директора центра социальной помощи семье и детям «Веста».



Сирина Абрарова — мать троих детей. Старшая дочь идет в 8-й класс, средняя — в третий, младшая — в первый. По словам женщины, помощь от компании «ТАИФ-НК» неоценима.



— Я одна воспитываю детей. Много средств необходимо, чтобы собрать каждого ребенка в школу: купить школьную и спортивную форму, канцелярские товары, портфели. Когда мне позвонили из центра «Веста» и сказали, что нас приглашают на праздник «Помоги собраться в школу», я очень обрадовалась. Огромное спасибо, особенно «ТАИФ-НК». Подарки просто супер, — с волнением сказала Сирина Абрарова.



Сегодня можно с уверенностью сказать, что АО «ТАИФ-НК» является представителем передовой части современного российского бизнеса, ставящей перед собой цели не только обеспечения собственного динамичного развития, но и достижения социальной стабильности региона.



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