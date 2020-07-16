С заботой о людях: как в ТАИФ-НК сохраняют здоровье работников

Фото: Альберт Муклоков

ТАИФ-НК вкладывает огромные средства в укрепление здоровья своих сотрудников. Для подтверждения возможности выполнять свои трудовые функции каждый работник ежегодно направляется на периодический медицинский осмотр. В этом году, в непростых условиях, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции, медицинский осмотр пройдут 3 494 работника — с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, установленных правительством РФ. Благодаря поддержке руководства ГК ТАИФ и ТАИФ-НК, регулярно, в рамках периодического медицинского осмотра, проводятся дополнительные обследования — скрининги.

Здоровье коллектива — ключевая ценность компании

Сегодня в одной из крупнейших российских нефтеперерабатывающих компаний ТАИФ-НК трудятся почти 4 тысячи человек и каждый из них имеет достойное социальное обеспечение. Корпоративные программы оздоровления включают полный цикл мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников.



Первое и важнейшее звено этой цепи — профилактика. На этом этапе компания делает все, чтобы диагностировать предпосылки к заболеванию на самой ранней стадии и не допустить его развития. На втором этапе — для возможности восстановления здоровья каждый работник застрахован по программе дополнительного медицинского страхования, а также имеет возможность пройти оздоровление в санаториях — профилакториях.

— Проведение периодических медицинских осмотров — необходимое мероприятие в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Без здорового работника невозможно добиться поставленных целей и обеспечить нормальную работу производства, — говорит руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

В ТАИФ-НК трудятся почти 4 тысячи человек и каждый из них имеет достойное социальное обеспечение.

«Производственную диспансеризацию» работники АО «ТАИФ-НК» проходят в специализированном медицинском учреждении по определенному графику, чтобы не допускать очередей около кабинетов и не нарушать социальную дистанцию. Кроме того, в помещениях приняты повышенные меры защиты от коронавирусной инфекции.

— В этом году нам потребовалось решить непростую задачу по проведению медосмотра в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции. Принятые дополнительные меры по использованию защитных масок, дезинфекции рук, соблюдению дистанции, ограничению ежедневного количества работников, своевременной обработки поверхностей позволили оградить персонал от внешних факторов и защитить работников от инфекции, — рассказал руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

Работников ТАИФ-НК обследуют такие специалисты как отоларинголог, окулист, невролог, невропатолог, психиатр-нарколог, дерматолог, терапевт и профпатолог

Работники проходят дополнительные скрининги

Во время медицинского осмотра сотрудники в обязательном порядке сдают общий анализ крови и биохимию, снимают электрокардиограмму сердца, проверяют слух, зрение и многое другое. Их обследуют такие специалисты, как отоларинголог, окулист, невролог, невропатолог, психиатр-нарколог, дерматолог, терапевт и профпатолог.

— Цель профилактического медосмотра — определить группу здоровья и выработать рекомендации для работника. Я как врач психиатр-нарколог в первую очередь обращаю внимание на устойчивость человека к запрещенным психоактивным веществам и алкоголю, также оцениваю психическую сферу сотрудников. Для этого существуют специальные тесты, набор методик. К счастью, на предприятии ТАИФ-НК все отлично. Здесь нет людей, которые бы вызывали опасения или сомнения. Система защиты от проникновения на территорию компании нетрезвых сотрудников сказывается, и это вызывает только уважение, — отметил психиатр-нарколог Тимур Бикмуллин.

Врачебная консультативная помощь

Последние несколько лет, благодаря поддержке руководства ГК ТАИФ и ТАИФ-НК, сотрудники проходят более углубленный медосмотр, который включает в себя дополнительные скрининги на выявление опасных заболеваний и факторов риска их развития.

— В прошлом году проводился скрининг сердечно-сосудистой системы. Кроме получения динамики по этому направлению были установлены сотрудники с различными категориями риска. Данные работники были направлены на дополнительные обследования к кардиологу, часть была взята под наблюдение и поставлена на диспансерный учет в поликлиниках, выделялись путевки на санаторно — курортное лечение, — подчеркнул руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

В этом году было решено провести дополнительный скрининг пищеварительной системы всем работникам компании.

— Сначала сотрудники проходят УЗИ органов брюшной полости, которое включает в себя обследование печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы. Затем проходят в кабинет врача-гастроэнтеролога, где специалист ставит заключение и говорит о состоянии здоровья. На приеме обязательно интересуемся наличием жалоб на здоровье, возникающих болей, после чего сопоставляем результаты УЗИ и проводим осмотр. При необходимости даем рекомендации, либо выписываем лечение, а иногда, в неоднозначных случаях, направляем на дополнительное обследование, — рассказала врач-гастроэнтеролог Эльвина Мясоутова.

Последние несколько лет, благодаря поддержке руководства ГК ТАИФ и ТАИФ-НК, сотрудники проходят более углубленный медосмотр, который включает в себя дополнительные скрининги.

В руководстве компании уверены, что выявление болезней на ранней стадии позволит при минимальных затратах и усилиях восстановить здоровье и приступить к работе. Для этого каждому сотруднику ежегодно выдается полис добровольного медицинского страхования. Благодаря ему можно получить квалифицированную помощь у специалистов лечебных учреждений в любом городе не только Республики Татарстан, но и за ее пределами.

— Зачастую люди не знают, к какому врачу обратиться при недомогании. Например, человек жалуется на боли в спине, при этом он не понимает, что у него болит — почка или поясница. После медосмотра выясняется, что необходимо обратить внимание на поясницу, сделать МРТ и обратится к неврологу. Мы оказываем консультацию, даем первые назначения. Хочу отметить, что по моему направлению больных практически нет. Работники на ТАИФ-НК молодые, здоровые, — говорит врач-невролог Наталья Наумова.

С заботой о каждом

Коллектив ТАИФ-НК молодой, каждый второй сотрудник — в возрасте от 18 до 35 лет. Александр Сафронов работает на нефтеперерабатывающем заводе уже 12 лет. По его словам, медосмотр, организованный руководством предприятия, помогает сэкономить время на посещение городских поликлиник.

— Мы всегда проходим медосмотр в одном месте. Все компактно и удобно организовано. Всего за пару часов мы узнаем о состоянии своего здоровья, после чего обратно возвращаемся на рабочее место. Это очень удобно, спасибо руководству компании за предоставленную возможность и заботу о нашем здоровье, — рассказывает Александр Сафронов.

Если после прохождения медосмотра выясняется, что сотруднику необходимо поправить свое здоровье, то он направляется на оздоровление в санатории-профилактории Татарстана или Приволжского федерального округа.

В руководстве компании уверены, что выявление болезней на ранней стадии позволит при минимальных затратах и усилиях восстановить здоровье и приступить к работе

— Благодаря профилактическому медосмотру мы можем получить профессиональную консультацию высококлассных специалистов из города Казани, получить необходимые рекомендации. Плановый медосмотр позволяет нам узнать о состоянии нашей сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, выявить отклонения в здоровье. Это большой плюс для нас, — рассказал заместитель начальника отдела по управлению собственностью Андрей Иванов, который трудится в ТАИФ-НК более 11 лет.

Руководство компании ТАИФ-НК понимает возложенную на него ответственность за персонал, который трудится в условиях постоянно действующего производства, реализует крупные инвестиционные проекты. Ведь стратегические задачи, поставленные перед предприятием, возможно решить только в профессиональном, а самое главное, здоровом коллективе.

— Одна из важнейших задач, наряду с повышением надежности и эффективности производства, — сохранение жизни и здоровья работников ТАИФ-НК, — считает гендиректор компании Рушан Шамгунов

— Все наши объекты — это объекты повышенной опасности. Поэтому одна из важнейших задач, наряду с повышением надежности и эффективности производства, — сохранение жизни и здоровья работников «ТАИФ-НК». Весь коллектив предприятия работает на общее дело с полной самоотдачей. В этом и состоит секрет успеха компании, ведь именно высококвалифицированные специалисты — это главное в безопасности труда и выпуске высококачественной продукции, — считает Рушан Шамгунов, генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Сегодня «ТАИФ-НК» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью отвечающий тенденциям развития всемирной промышленности и являющийся основой мировой экономики. Стабильная работа одного из ведущих предприятий республики и страны несомненно увеличивает валовой региональный и национальный продукты, а также повышает общий уровень эффективности и инновационности экономики региона.



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