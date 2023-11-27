«Вернусь сюда работать»: день открытых дверей для будущих операторов технологических установок на «ТАИФ-НК»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В гости к нефтепереработчикам приехали студенты первого и третьего курсов профильного колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева — всего около 50 человек. Будущие операторы технологических установок смогли в полной мере окунуться в профессиональную среду, увидеть, как устроено технически оснащенное и экологичное производство, в каких условиях трудятся работники предприятия.



— Наша задача — доступно и наглядно рассказать ребятам о трудовой деятельности, показать передовые технологии в области автоматизации, цифровизации и экологии. Студенты своими глазами увидят и потрогают образцы с сырьем и выпускаемой продукцией. Мы также подготовили для них информационные слайды и видеоролики, благодаря которым они смогут узнать о социальной и спортивной жизни предприятия, — отмечает инженер-технолог Динар Макайлов.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Началась экскурсия со второго производства завода Бензинов, где расположена установка переработки газового конденсата. Работники охотно делились собственным опытом трудоустройства, рассказывали о видах выпускаемой продукции. Особый интерес у ребят вызвала центральная операторная и заводская лаборатория, где осуществляется контроль качества нефтепродуктов.



— В первую очередь запомнились чистота и порядок на предприятии. Впечатлило, как четко и профессионально работают здесь люди. Есть чему учиться и с кого брать пример. Еще я увидел, как выглядит оборудование, которое мы в теории изучаем в колледже — очень внушительные размеры, — признается студент первого курса Станислав Ибашаев.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Второй точкой в экскурсионном маршруте стали локальные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию восемь лет назад. Студенты узнали, что работают они по замкнутому водооборотному циклу, а степень очистки составляет 99,99%.



— Такие экскурсии очень важны для студентов. Во время поездок ребята могут увидеть будущее место работы, узнать, как происходит управление технологическим процессом. У нас в колледже есть производственный корпус, где они тренируются, познают азы профессии оператора, но это несравнимо с настоящим производством, его масштабами. Благодаря экскурсиям у детей появляется заинтересованность в учебе, желание стараться, чтобы в будущем получить престижную работу, — отмечает Лилия Тимиркаева, мастер производственного обучения КНН. им. Н.В. Лемаева.



Само производство, его территория и мощь настолько поразили студентов, что многие задумались о перспективах работы в этой компании.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Это первая в моей жизни экскурсия, мне очень понравилось. Я увидел весь производственный процесс. Нам наглядно показали и рассказали, какие виды продукции выпускают на предприятии, как нефтепродукты поступают к потребителям. Нижнекамск — мой родной город, я планирую здесь жить и работать. Возможно, когда получу диплом, вернусь именно сюда уже в качестве работника — с улыбкой говорит студент третьего курса Никита Инчин.



Завершилась четырехчасовая экскурсия в головном офисе компании, где студентов накормили горячим обедом и пригласили в команду АО «ТАИФ-НК».



Лилия Егорова