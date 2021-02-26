Концерт «Солдаты Афгана», экскурсия по музею и стрельбы в тире: ТАИФ-НК провел серию мероприятий к 23 февраля

Нефтеперерабатывающая компания приняла участие в военно-патриотическом месячнике

Фото: Инсаф Гиниятуллин

«Забота о детях и подростках является важнейшим гарантом для любого государства. А правильное воспитание молодого поколения — приоритетной задачей общества», — считает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. В рамках военно-патриотического месячника в Нижнекамском муниципальном районе компания организовала для подрастающего поколения ряд мероприятий. Сюрпризов было много: в Татарстанском кадетском корпусе выступил ансамбль «Солдаты Афгана», а дети работников ТАИФ-НК посетили музей «Боевой Славы» и попробовали свои силы в стрельбе из пневматического оружия.



Многолетняя дружба с ТАИФ-НК



Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина и АО «ТАИФ-НК» связывает многолетняя дружба. На протяжении десятилетий нефтеперерабатывающая компания старается поддерживать одно из лучших учебных заведений Республики Татарстан. Сегодня представители общества здесь в качестве почетных гостей на праздничном концерте в честь Дня защитников Отечества. Курсанты продемонстрировали присутствующим свои вокальные и хореографические таланты.



— Мы очень любим гостей и всегда с огромной ответственностью готовимся к встрече с ними. В честь 23 февраля мы вместе с педагогами несколько недель репетировали праздничный концерт. В кадетском корпусе созданы все условия для занятий не только строевым шагом и военной подготовкой, но и для развития творчества. У нас есть даже своя студия звукозаписи, — делится впечатлениями солист хора, ученик 5 класса Богдан Гиргирчик.

В кадетском корпусе созданы все условия для занятий не только строевым шагом и военной подготовкой, но и для развития творчества. Фото: Инсаф Гиниятуллин

Комфортные условия для проживания и обучения курсантов из разных уголков Республики Татарстан и России стали возможными в том числе благодаря поддержке АО «ТАИФ-НК».



В Татарстанском кадетском корпусе сформирована современная учебно-материальная база: закуплено новейшее инновационное учебное оборудование, работают кабинет робототехники, класс автоподготовки с тренажерами, имеются два легковых автомобиля, фотостудия и видеография, туристическое снаряжение, спортивные тренажеры, спортинвентарь и многое другое.

Мужчинами не рождаются, а становятся….

В преддверии Дня защитников Отечества ТАИФ-НК также не остался в стороне и подготовил для курсантов и педагогов кадетского корпуса очередной подарок. На этот раз — творческое выступление нижнекамского музыкального коллектива «Солдаты Афгана», который исполнил свои лучшие солдатские песни о любви к Отечеству и военных буднях.

Перед кадетами выступил ансамбль «Солдаты Афгана». Фото: Инсаф Гиниятуллин

— Ученики кадетского корпуса заметно отличаются от своих сверстников. Они более дисциплинированы, более воспитаны. Их военная выправка видна издалека. Они — наше будущее. Это дети, на которых мы, взрослые, возлагаем большие надежды. Своими песнями мы хотим привить им еще больше патриотизма и поделиться тем, что у нас на душе. Спасибо огромное ТАИФ-НК за предоставленную возможность познакомить ребят с нашим творчеством, — говорит участник группы «Солдаты Афгана» Алексей Демидов.

— Хочу представить вам лучших представителей моего поколения, которым со школьной скамьи было уготовано столкнуться с серьезными испытаниями и выйти из них с достоинством, — говоря о музыкальной группе «Солдаты Афгана», обратилась к курсантам директор кадетского корпуса Ирина Плаксина. — Мы гордимся вами, ребята. Спасибо, что вы с честью исполнили свой долг и храните память о своих товарищах, которые не вернулись с войны.



«Солдаты Афгана» исполнили свои лучшие песни о любви к Отечеству и военных буднях. Фото: Инсаф Гиниятуллин

— Одно из ключевых направлений компании ТАИФ-НК — поддержка подрастающего поколения, в том числе развитие военно-патриотического воспитания. Патриотизм является основой консолидации общества и укрепления государства, — отмечает генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



По его мнению, подростковый возраст является наиболее оптимальным для кадетского воспитания, ведь это время самоутверждения ребенка как личности, активного формирования его интересов, время формирования собственной самооценки, жизненных предпочтений и идеалов.



— Я уверен, что воспитание курсантов в Татарстанском кадетском корпусе им. Гани Сафиуллина в Нижнекамске более чем достойное. У этих ребят есть все шансы стать достойными гражданами нашей страны, — прокомментировал «Реальному времени» Максим Новиков.

Из первых уст о раскопках

На этом череда сюрпризов не закончилась. На следующий день дети работников АО «ТАИФ-НК» отправились на экскурсию в музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик». Таким образом подрастающее поколение смогло ближе узнать историю своей страны, ее героическое прошлое.

На следующий день дети работников АО «ТАИФ-НК» отправились на экскурсию в музей «Боевой Славы» поискового отряда «Нефтехимик». Фото: Альберт Муклоков

— У нас специфический музей. Здесь мы рассказываем детям о поисковом движении. Все экспонаты привезены с полей, где проходили кровопролитные сражения. Предметы можно потрогать руками, почувствовать дух военного времени, — говорит инструктор музея «Боевой славы» Расима Булатова.

Экскурсия с первых минут вызвала у ребят большой интерес.

— Как вы думаете, кто такие поисковики, почему они выезжают на места боев? — обратился к детям Рафаэль Лутфуллин, заместитель командира поискового отряда «Нефтехимик».

— Чтобы подробно узнать историю Великой Отечественной войны и найти пропавших людей? — ответили ребята.

— Верно, — ответил он. — Мы выезжаем в экспедиции, поднимаем останки солдат и предаем их земле с воинскими почестями. Война считается не законченной до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат.

Дети внимательно слушали каждое слово рассказчика, задавали вопросы, разглядывали боевые патроны, танковые снаряды, минометы и личные вещи солдат. Фото: Альберт Муклоков

Дети внимательно слушали каждое слово рассказчика, задавали вопросы, разглядывали боевые патроны, танковые снаряды, минометы и личные вещи солдат — походные котелки, зубные щетки, пуговицы, обувь, ложки.

— С 2004 года нам удалось поднять останки 800 солдат. Но восстановить имена удалось лишь у 30 красноармейцев. Если родные находятся, мы передаем им все предметы, которые были при бойце, — говорит инструктор музея «Боевой Славы» Расима Булатова.

Ребята так прониклись историей раскопок, что сами решили принять участие в экспедициях.

— А можно поехать с вами? — с надеждой спросил ученик 11 класса Айзат Минуллин. — Меня поразило то, что в земле до сих пор лежат наши деды и прадеды. Я хочу отдать свой долг перед теми, кто принес нам победу и изгнал нацистов.

По словам поисковиков, присоединиться к отряду может каждый, кому исполнилось 18 лет.

— Мне тоже очень понравилась экскурсия. Я понял, что война — это очень страшно. Погибло много людей, а те, кто выжил, пережили ужас и боль, — поделился впечатлениями восьмилетний Дмитрий.

Стрельба в тире из пневматического оружия

Окунувшись в историю Великой Отечественной войны, ребята отправились в стрелковый тир «Нефтехимик». До начала стрельб дети прошли вводный инструктаж, после чего каждый смог пострелять из пневматического оружия. Попасть в «десятку» получилось не у всех, но никто не расстроился.

До начала стрельб дети прошли вводный инструктаж, после чего каждый смог пострелять из пневматического оружия. Фото: Альберт Муклоков

— Я впервые в тире, мне очень понравилось, — говорит Лиана Конкина. — Во время стрельбы я старалась не шевелиться, затаить дыхание, чтобы не промахнуться. Попасть в цель не так просто, как может показаться на первый взгляд. Нужно много тренироваться, слушать инструктора.

— Сегодня был очень интересный день, я узнала много нового. Понравился музей «Боевой Славы» и стрелковый тир. Время пролетело незаметно, есть о чем рассказать одноклассникам, — сказала Милана Шигапова.

— Все было супер, советую! — поделилась впечатлениями от поездки Алия Башарова.

Компания ТАИФ-НК как социально ориентированное предприятие уделяет особое внимание социальной политике и вопросам воспитания подрастающего поколения. Формирование социальной инфраструктуры, финансирование значимых региональных программ, поддержка здравоохранения, образования и спорта, возрождение культурного и духовно-исторического наследия являются важными направлениями благотворительной деятельности компании.

Партнерский материал

