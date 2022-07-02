Активисты ТАИФ-НК помогли очистить от мусора берег озера Юртово

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске на озере Юртово, расположенном недалеко от городского майдана, в рамках национального проекта «Экология» совместно с региональным отделением «Русское географическое общество» сотрудники АО «ТАИФ-НК» провели ежегодную экологическую акцию по очистке водоема. По традиции береговую линию убирали волонтеры, дно — аквалангисты.



— Приезжая в Нижнекамск, мы повышаем интерес к чистоте. В прошлые годы мы наводили порядок на озере Пионерское. Юртово нам предложили местные экологические организации. Здесь бывает много отдыхающих, поэтому берег озера и сам водоем должен быть чистым и не представлять угрозу, — подчеркнул цели акции заместитель председателя регионального отделения «Русское географическое общество» Андрей Агарков.

На призыв географического общества навести чистоту и порядок на озере Юртово откликнулись десятки волонтеров — сотрудники градообразующих предприятий, администрации города и члены молодежного движения «Будет чисто».



— Работники ТАИФ-НК и других промышленных предприятий, несмотря на сложный производственный процесс, принимают активное участие в экологических акциях. Помощь волонтеров неоценима. Никто никого не заставляет, все делается добровольно. Спасибо всем большое, — отметила Ольга Чернышева, начальник отдела охраны труда и окружающей среды ИК НМР.

На экологическую акцию сотрудники компании ТАИФ-НК вышли внушительным составом. С собой принесли перчатки и мешки для мусора. Проявив старание и неравнодушное отношение к окружающей среде, активисты собрали несколько десятков мешков с мусором.



— Нам предложили помочь в уборке территории, мы сразу согласились. Здесь купаются дети, мы хотим, чтобы отдыхающие не боялись заходить в озеро. Надеемся, что жители города и дальше будут поддерживать чистоту, — сказала делопроизводитель производства №1 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Диляра Юсупова.

По словам экологов, в сохранении окружающей среды волонтеры играют важную роль.



— Сами видите, в каком состоянии озеро — кругом мусор, пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, алюминиевые банки. Радует, что сегодня все собрались, чтобы сделать общее доброе дело, — сказала инспектор Закамского управления министерства экологии и природных ресурсов РТ Лилия Артеменко.



Для АО «ТАИФ-НК» вопрос контроля над экологией является одним из важнейших. В этом направлении предприятие всегда демонстрирует пример высокой социальной ответственности.



— Вопросы экологии в ТАИФ-НК стоят на первом месте. Мы ежегодно принимаем участие в различных акциях, проводим сбор макулатуры, субботники, посадку деревьев, экологические уроки в школах, занимаемся экологическим просвещением. Также на предприятии внедрен раздельный сбор мусора, проводится много мероприятий по перевооружению для снижения антропогенной нагрузки на экологию, — заключила Алена Мухарникова, инженер-эколог АО «ТАИФ- НК».

Партнерский материал