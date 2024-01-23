В Нижнекамске подвели итоги муниципального конкурса елочных городков

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

На «деловом понедельнике» в администрации Нижнекамского муниципального района назвали победителей традиционного конкурса по новогоднему оформлению елочных городков.

Церемонию провел заместитель главы НМР Александр Умников.

«Наш город и наш район были оформлены ярко. Повсюду ощущались праздничные нотки, что, безусловно, отразилось и на настроении граждан. Мы хотим отметить наши учреждения, организации, инициативных нижнекамцев, кто помогал создавать праздничную атмосферу», — сообщил он.

предоставлено realnoevremya.ru АО «ТАИФ-НК»

В номинации «Чудеса зимы» приза удостоился елочный городок на площади Лемаева, оформление которого уже много лет берет на себя АО «ТАИФ-НК». В номинации «Волшебное настроение» лучшим признан елочный городок «Парк нефтехимиков» от ПАО «СИБУР-Нижнекамскнефтехим». В номинации «Феерия праздника» — «Сквер шинников», оформленный УК «Татнефть-нефтехим». Также в рамках конкурса за вклад в новогоднее оформление города были отмечены городские организации, сельские поселения, учебные заведения, активисты территориального самоуправления.