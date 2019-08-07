На ТАИФ-НК прошли соревнования среди команд добровольной пожарной охраны

Фото: Артем Рябов

Более 30 команд различных подразделений ТАИФ-НК приняли участие в ежегодных соревнованиях добровольной пожарной охраны. Им предстояло показать уровень физической подготовки, знание основ пожарного дела и скорость реагирования во время чрезвычайных ситуаций. Как добровольная пожарная охрана повышает на предприятии безопасность и кто показал лучший результат на соревнованиях — в материале «Реального времени».

«Все навыки, которые мы здесь получаем, всегда пригождаются на работе во время смены»

Цель соревнований добровольных пожарных дружин — показать готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям. 30 командам из подразделений ТАИФ-НК предстояло пройти четыре этапа соревнований: преодолеть стометровую полосу в средствах индивидуальной защиты, потушить условный очаг возгораний с помощью пожарного рукава и ствола, преодолеть еще одну полосу препятствий и потушить реальный очаг возгорания огнетушителем.

Кроме практической части участникам соревнований предстояло сдать теорию по нормам пожарной безопасности. Участники должны знать средства пожаротушения и правила их использования, а также требования по эвакуации и использованию первичных средств пожаротушения.

Участникам соревнований предстояло сдать теорию по нормам пожарной безопасности.

— Цель соревнований — еще раз проверить теоретические и практические знания в области пожарной безопасности, а также выявить лучших работников. Нам также необходимо проверить слаженность действий в команде, так как во время участия в эстафете хорошо проявляется командное взаимодействие, — объяснил заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда ТАИФ-НК Олег Гришаков.

Такие соревнования проходят с 2012 года: сначала они проводились среди цехов нефтеперерабатывающего завода и завода бензинов, а с 2017 года в них начали принимать участие подразделения Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

— Мы участвуем третий год и всегда очень стараемся. С каждым разом у нас лучше и лучше получается, — поделился оператор технологических установок цеха №05 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Артур Курбанов.

— Все навыки, которые мы здесь получаем, всегда пригождаются на работе во время смены. По-другому себя ведешь совсем — всегда знаешь, что нужно делать в такой ситуации, — сказал начальник смены цеха №07 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Игорь Снигур.

Попасть в добровольцы могут все сотрудники ТАИФ-НК

Добровольная пожарная охрана создана для того, чтобы повысить на предприятии пожарную безопасность. Ей и соблюдению правил противопожарного режима в компании уделяют особое внимание — вопрос находится под пристальным вниманием генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова. Попасть в добровольцы могут все сотрудники ТАИФ-НК, для этого необходимо только написать заявление, при этом возраст и физические данные значения не имеют. После сотрудник зачисляется в боевой расчет и при проведении учебных занятий ему необходимо принять меры по тушению пожара и в случае необходимости эвакуировать людей.

— У нас каждый сотрудник знает правила применения средств первичного пожаротушения, порядок действий по оповещению при обнаружении возгорания. Согласно требованию, все работники взрывоопасных производств должны проходить пожарно-технический минимум. На нем учат правильному использованию средств первичного пожаротушения, основам пожарной безопасности, действиям при обнаружении пожара, а также свойствам горючих материалов. Обучение проводится ежегодно, так как этими навыками должны обладать все сотрудники. Таким образом, каждый может попасть в добровольную пожарную дружину, — объяснил заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда ТАИФ-НК Олег Гришаков.

Добровольная пожарная охрана создана для того, чтобы повысить на предприятии пожарную безопасность.

По итогам соревнований добровольных пожарных дружин в командном первенстве победу одержала команда цеха №12 нефтеперерабатывающего завода, второе место заняла команда цеха №12 Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, закрыла тройку лидеров команда цеха №8 КГПТО. В личном зачете по теоретической подготовке победу одержал оператор цеха №12 КГПТО Андрей Рыбаков, второе место — у оператора цеха №8 нефтеперерабатывающего завода Ильназ Гильмиева, а третье место занял машинист технологических насосов цеха №7 НПЗ Денис Долгов. Всех победителей наградили дипломами и денежными призами.

Безопасность объектов и работников — одно из приоритетных направлений для ТАИФ-НК

Противопожарной и промышленной безопасности на ТАИФ-НК уделяют особое внимание. Для того, чтобы строго соблюдались требования по промышленной безопасности, каждый новый сотрудник проходит вводный и первичный инструктажи. Первичный инструктаж проводится на рабочем месте руководителем подразделения, затем под руководством ответственного лица начинается стажировка: ее продолжительность составляет минимум 10 рабочих смен, при этом на теоретическое обучение отводится не менее 20 часов. Только после успешной сдачи экзамена сотрудник может получить допуск к самостоятельной работе.

— Если новый сотрудник будет занят ведением технологического процесса, то он проходит обучение и отработку практических навыков на компьютерном тренажере. В каждом подразделении у нас установлены компьютерные тренажеры, на которых сотрудник отрабатывает навыки по освоению технологического процесса и системы управления, пуск, плановый и аварийный останов и действия в нештатных ситуациях. По итогам работы на компьютерном тренажере работник допускается к экзаменам, чтобы получить допуск к самостоятельной работе, — рассказал Олег Гришаков.

Безопасность объектов и работников является одним из приоритетных направлений для ТАИФ-НК. Поэтому на предприятии регулярно внедряют новые технологии в области промышленной безопасности. Такие соревнования в компании планируют проводить и дальше, так как они не только делают коллектив еще более сплоченным, но и стимулируют сотрудников продолжать развиваться. А именно профессионализм и ежедневный труд коллектива — это залог безопасной и безаварийной работы на всех производственных объектах предприятия.