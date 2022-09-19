20 лет татарстанскому дизтопливу

Две круглые даты в производстве татарстанского дизельного топлива — одного из основных товарных продуктов НПЗ АО «ТАИФ-НК»

Фото: Роман Хасаев

2022 год стал дважды юбилейным для татарстанской нефтепереработки: исполнилось ровно 20 лет со дня ввода в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе АО «ТАИФ-НК» Комплекса гидроочистки средних дистиллятов, давшего начало производству в республике дизельного топлива, и 10 лет с момента полного перехода НПЗ ТАИФа на производство дизельного топлива стандарта Euro-5. Каковы этапы становления производства дизтоплива и есть ли предел совершенству — в материале «Реального времени».

Почти 3 млн тонн дизтоплива в 2021-м, и в 2022 году объемы сохраняются

По итогам 2021 года АО «ТАИФ-НК» было произведено более 7,3 млн тонн товарной продукции. В том числе почти 3 млн тонн, или 41% от общего объема, приходится на летнее, всесезонное и зимнее дизельное топливо.

Такие цифры были озвучены в августе текущего года на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам финансово-экономической деятельности ГК «ТАИФ» в минувшем году.

В 2022-м, даже с учетом растущего санкционного давления на Россию, существенных снижений по выпуску дизтоплива на «ТАИФ-НК» не отмечается.

Финансово-экономические результаты компаний Группы ТАИФ по итогам 2021 года были озвучены на совещании в формате ВКС с участием президента Татарстана в августе 2022-го. Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

— На сегодняшний момент по дизельному топливу мы еще на 24% переориентировали отгрузку нашей продукции на внутренний рынок. Объемы производства сохранены, — в интервью «Реальному времени» на площадке недавно завершившегося в Казани международного форума TatOilExpo-2022 сообщил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Максим Новиков: «Объемы производства дизтоплива в 2022 году сохранены». Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Более того, в нише, где, казалось бы, уже невозможно создать что-то еще, освоены два новых вида продукции: дизельное топливо стандарта Euro-6 и арктическое дизельное топливо.

Нет предела совершенству

— Мы выпустили свои собственные технические условия на основании действующего ГОСТа, но с более жесткими требованиями по показателям содержания в топливе серы, оно было снижено в два раза — с 10 ppm до 5 (для информации: ppm — на латыни: pro pro mille, или одна миллионная доля, то есть 1 ppm — это 1 мг/кг серы в продукте, — прим. ред.). По содержанию влаги — снижение с 200 ppm до 100. Также были улучшены такие показатели, как содержание полициклической ароматики, окислительная стабильность, температура вспышки. Все это в совокупности позволило ТАИФ-НК получить топливо более экологичное, более эксплуатационно-качественное, надежное для двигателя внутреннего сгорания, значительно превосходящее требования текущего ГОСТа, — рассказал о том, что собой представляет дизтопливо Euro-6 главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «Разработанный АО «ТАИФ-НК» стандарт дизельного топлива Euro-6 — наш сигнал потребителям». Фото: Роман Хасаев

Euro-6 — продукт не нефтеперерабатывающего завода, а другого — уникального производства, также входящего в состав ТАИФ-НК, — Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. И, как признались на производстве, пока это скорее имиджевый продукт — опережающий свое время.

— Мы можем сделать топливо, не только отвечающее ГОСТу, но и существенно превосходящее это требование. Это наш сигнал покупателю, что при использовании топлива ТАИФ-НК, у вас не будет проблем с эксплуатацией двигателя. Даже на наиболее современных и высокотехнологичных автомобилях. Что касается внедрения требований Евро-6 на государственном уровне, пока такой информацией не обладаю. Насколько я знаю, такой момент не прорабатывался, поскольку Евро-5 — это уже вершина того, как можно очистить топливо, — отметил Алексей Храмов.

Впрочем, нельзя не отметить, что новинка не осталась незамеченной и на федеральном уровне. Дизельное топливо TAIF-NK Euro-6, межсезонное, сорта Е, экологического класса К5, стало лауреатом одного из самых престижных конкурсов качества в стране — «100 лучших товаров России».

В 2021 году дизельное топливо АО «ТАИФ-НК» Euro-6, стало лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

— Низкое содержание серы в дизельном топливе TAIF-NK Euro-6 позволяет уменьшить дымность отработанных газов, снизить выбросы оксидов серы и отложений в топливной системе, — отметила начальник лаборатории цеха №09 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Елена Демидова. Кроме того, по ее словам, новинка, благодаря низкому содержанию полициклических ароматических углеводородов, позволяет существенно замедлить износ системы впрыска топлива, предотвращая тем самым образование нагара на форсунках, камере сгорания и увеличивая ресурс работы двигателя, одновременно снижая канцерогенную опасность выхлопных выбросов. Еще одно преимущество TAIF-NK Euro-6 — снижение значения окислительной стабильности, что позволяет увеличить время сохранности первоначальных свойств дизельного топлива. Иными словами, такое топливо способно храниться дольше.

— На КГПТО сделали Euro-6, а на НПЗ — арктическое топливо, — рассказал о второй новинке производства главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов. — Арктическое топливо — это смесевое топливо с пакетом специальных присадок. Оно обладает улучшенными характеристиками по таким показателям, как температура помутнения и предельная температура фильтруемости. Уверен, что продукт будет востребован в северных регионах нашей страны, — добавил он.

Коммерческая служба «ТАИФ-НК» уже активно налаживает мосты с потенциальными потребителями и «Арктики», и еще одной новинки — промежуточного дизтоплива между обычным зимним и арктическим с температурой помутнения до –44 °C.

Аскар Сультеев: «Интерес к «Арктике» со стороны потребителей есть». Фото: Роман Хасаев

— Россия — очень большая страна, и регионы Сибири, Дальнего Востока, Севера, в преддверии зимнего сезона часто идут на хранение значительных объемов. То есть в летний и осенний период завозят и складируют запасы на зиму. В том числе дизтопливо. И они, естественно, выбирают «Арктику», чтобы избежать неприятностей при любых капризах погоды, чтобы обеспечить все требования по качеству и иметь возможность заправлять свою технику и в самые лютые морозы. В настоящее время мы мониторим рынок и видим спрос на данную продукцию. В том числе видим на нее спрос на торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, — пояснил журналисту «Реального времени» Аскар Сультеев, начальник управления по коммерции АО «ТАИФ-НК».

От сырьевого участка до современного комплекса: эволюция за 20 лет

ТАИФ первым в Татарстане задумался о создании крупного нефтеперерабатывающего комплекса полного цикла. В его основу легла арендованная, а позже выкупленная у «Нижнекамскнефтехима», установка ЭЛОУ АВТ-7.

Построенную в 1978 году установку ЭЛОУ АВТ-7 сегодня ее создатели не узнали бы. Фото: Роман Хасаев

— Она строилась изначально для обеспечения сырьем завода этилена, для получения из сырой нефти прямогонного бензина. Фактически, он и топливный мазут для ТЭЦ — и был весь перечень целевых продуктов, которые она выпускала. Все остальное было «побочкой». Сама установка была запущена в 1978 году. Но это была совсем другая установка, не в таком виде, в котором мы ее видим сейчас, — напомнил историю становления АО «ТАИФ-НК» директор НПЗ Владимир Лахомов. — Установка много раз реконструировалась: расширялась, увеличивалась мощность, реконструировался вакуумный блок, потом был построен комплекс гидроочистки средних дистиллятов...

С момента ввода в эксплуатацию в 2002 году и по сей день Комплекс гидроочистки средних дистиллятов все 20 лет модернизировался и совершенствовался. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Завершение строительства и ввод уникального на то время производства — КГСД —состоялось в уже далеком 2002 году. На тот момент это было последнее слово техники. Данная установка перерабатывала порядка 1,5 млн тонн средних дистиллятов с получением считавшегося на то время низкосернистым дизельного топлива на 2000 ppm, — развил тему главный инженер АО «ТАИФ-НК».

Шло время, технологии развивались, менялись экологические требования к моторному топливу. ТАИФ-НК, работая на опережение, продолжает модернизацию своего оборудования. В 2008 году, совместно с компанией Criterion Catalyst Co Ltd (Великобритания), проведена реконструкция установки гидроочистки средних дистиллятов НПЗ, что позволило на 10% увеличить объем катализатора гидроочистки и полностью заменить каталитическую систему. После чего у «ТАИФ-НК» появилась возможность производить дизтопливо стандарта Евро-4. А совершенствование оборудования продолжилось.

В июне 2012 года на КГСД в промышленных объемах производят дизельное топливо стандарта Euro-5. Фото: Роман Хасаев

— Начиная с 2010 года установка подвергается ряду масштабных реконструкций и модернизаций. К июню 2012 года ее производительность с прежних 1,5 млн тонн вырастает до 2,3 млн тонн, а содержание серы снижается до 10 ppm. Если бы те люди, которые проектировали Комплекс глубокой переработки средних дистиллятов в 2002 году, посмотрели на него сейчас, они, скорее всего, эту установку и не узнали бы. Кратно было увеличено содержание катализатора в реакторном блоке, поставлен дополнительный реактор гидроочистки — то есть была увеличена как производительность, так и глубина сероочистки. Был изменен и модернизирован печной блок. Была дополнительно смонтирована вакуумная колонна, которая позволила получать стабильный продукт, — кратко описал десятилетнюю историю совершенствования технологии Алексей Храмов.

Алексей Храмов: «ТАИФ-НК первым в России полностью перешел на производство дизтоплива стандарта Euro-5». Фото: Роман Хасаев

«ТАИФ-НК» первым в России полностью перевел свое производство на выпуск дизтоплива стандарта Euro-5, отвечающего самым строгим мировым стандартам. И это стало важной вехой не только в истории самого комплекса, Группы ТАИФ и Татарстана, но и в истории нефтеперерабатывающей отрасли страны в целом.

Торжественная церемония ввода в коммерческую эксплуатацию на «ТАИФ-НК» производства дизельного топлива экологического стандарта Euro 5. Нижнекамск, 25 июня 2012 года. Фото: Михаил Козловский

Выступая на церемонии запуска производства, президент Татарстана Рустам Минниханов назвал это событие знаковым для Татарстана и всей Российской Федерации. «Много было разговоров о возможности запуска такого производства, и группа компаний «ТАИФ» реализовала этот проект на предприятии «ТАИФ-НК» за короткое время», — отметил он перед тем, как вместе с Альбертом Шигабутдиновым нажать символическую кнопку пуска производства.

Владимир Лахомов: «В процессе производства содержание серы в сырье снижается в 1000 раз». Фото: Роман Хасаев

— Для лучшего понимания, — уточнил директор НПЗ. — Евро-3 это — 350 ppm по содержанию серы, то есть 350 г на тонну. Евро-4 — 50 г на тонну, не более. Евро-5 — не более 10 г на тонну. Вся остальная часть серы удаляется на этом комплексе. Она становится самостоятельным продуктом. На ЭЛОУ при разделении нефти получается дизельная фракция, она закачивается в резервуар, оттуда насосами — на КГСД. И если в резервуаре содержание серы — 1% — 10 000 ppm, то на выходе с КГСД — 10 ppm. В 1000 раз снижается содержание серы в дизельном топливе. Естественно, при сгорании в двигателе автомобиля меньше образуется оксидов серы, азота, диоксида серы и прочих загрязняющих веществ. И это все работает на снижение нагрузки на экологию, на окружающую нас среду, — подчеркнул Владимир Лахомов.

Маргарита Урманова: «Контроль качества охватывает всю цепочку производства дизтоплива». Фото: Роман Хасаев

За тем, чтобы технология соблюдалась безукоризненно, и к конечному продукту не было ни малейших нареканий, тщательно следит собственная Центральная лаборатория НПЗ.

— Контроль качества производства топлива идет на всех этапах. Начиная от поступающего на производство сырья — нефти, из которой вырабатываются нефтепродукты, — и дальше анализируются полуфабрикаты, и так вплоть до товарной продукции — по всей цепочке. Для каждого этапа утверждена своя карта, указаны параметры, которым должен соответствовать продукт. По этим параметрам и происходит лабораторная проверка, — отмечает начальник Центральной лаборатории НПЗ Маргарита Урманова.

20 лет в историческом срезе — совсем небольшой промежуток времени. Но для нефтепереработки Татарстана — это целая эпоха — путь от окончательного понимания того, что республика, в масштабах страны играющая значительную роль в нефтедобыче, просто обязана иметь свою нефтепереработку, до нынешнего АО «ТАИФ-НК» — современного нефтеперерабатывающего комплекса, способного не только выпускать широкий ассортимент востребованной продукции, но еще и занимающего лидерские позиции в масштабах страны по таким важнейшим показателям, как глубина переработки углеводородного сырья и доля извлечения из него высококачественных светлых нефтепродуктов.

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