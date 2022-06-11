Площадка «ТАИФ-НК» стала одной из самых посещаемых на Сабантуе

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В Нижнекамске с размахом отметили Сабантуй. Масштабные гулянья проходили на территории КСК «Ильинка». Самым притягательным местом на празднике стала не только главная сцена Майдана, но и площадка АО «ТАИФ-НК». Сотрудники компании вложили немало сил, чтобы сделать ее по-настоящему уникальной и интересной. Концепцией мероприятия стали органы чувств человека. Например, ярко оформленная площадка — это зрение, торговля — обоняние, а выступление артистов — слух.



— Концепция нашего мероприятия включает в себя современные динамичные решения, где каждый может окунуться в мир ощущений с помощью наших чувств. Мы приготовили интересную музыкальную программу. Помимо профессиональных артистов, на сцене выступят работники нашего предприятия. Развлечения по душе найдут и маленькие дети. Здесь представлено много детских аттракционов. Нашу площадку посещают семьями, ведь Сабантуй — это добрый, семейный праздник, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



Одними из первых площадку АО «ТАИФ-НК» посетили первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, глава исполкома НМР Рамиль Муллин. Почетные гости в сопровождении генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова ознакомились с работой праздничной площадки.



Гостей при входе встречал «золотой барс» — символ АО «ТАИФ-НК». Сделав фотографию на память, делегация проследовала к праздничной сцене. Ди-джей предложил руководителям города и республики записать собственный трек. Для этого нужно было произнести любую фразу.



— Алга, — сказал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.



— Бәйрәм белән, — поддержал идею глава исполкома НМР Рамиль Муллин.



Буквально через несколько секунд зажигательный сингл был готов. Из колонок доносился неповторимый ритм со словами «Алга» и «Бәйрәм белән». Музыкальное сопровождение, в которое также вошли выступление казанских артистов и талантливых сотрудников компании — лишь малая часть представленной программы от «ТАИФ-НК» .

Здесь же разместился импровизированный деревенский дворик, где можно было сделать фото на память. Недалеко от него стояла корова, которая вместо молока давала сладкие напитки. Маленьких гостей также ждали интересные конкурсы и спортивные игры.



— Сабантуй — наш любимый праздник. Мы посещаем его всей семьей. Каждый раз приезжая сюда, мы обязательно посещаем площадку «ТАИФ-НК». Нам здесь очень нравится, дети в восторге от интересных аниматоров, — поделилась впечатлениями Виктория Наумова.



— Поздравляем всех жителей и гостей города с Сабантуем. Праздник, как всегда, организован на высшем уровне. Большое спасибо компании «ТАИФ-НК» за незабываемые эмоции, — с радостью сказал Ильнур Зиятдинов.



— Мы с женой вдвоем работаем в «ТАИФ-НК», несмотря на занятость, стараемся не пропускать ни одно городское и корпоративное мероприятие. Всех поздравляем с праздником, желаем радости, счастья и благополучия, — сказал оператор технологических установок АО «ТАИФ-НК» Александр Пименов.

Партнерский материал

