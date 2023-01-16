«Чудеса зимы»: елочный городок ТАИФ-НК — призер муниципального конкурса

Фото: Альберт Муклоков

Итоги традиционного муниципального конкурса по новогоднему оформлению елочных городков подвели на «деловом понедельнике» в администрации Нижнекамска. Елочный городок акционерного общества «ТАИФ-НК» на площади Лемаева стал лауреатом конкурса в номинации «Чудеса зимы».

Награды призерам конкурса вручил глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. В рамках конкурса были отмечены промышленные предприятия, сельские поселения, учебные заведения, управляющие компании, городские организации, председатели СТОС.

— Хочется поблагодарить всех, кто принял активное участие в создании этого волшебного праздника, особой атмосферы — коллективы наших промышленных предприятий, организаций, жилищно-коммунальных служб, СТОС, работников управления культуры, сельские поселения, всех жителей. С вашей помощью и участием мы смогли сделать нашу территорию краше. Огромное всем спасибо! — отметил Рамиль Муллин.

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Елочный городок в сквере Лемаева по праву считается одним из самых популярных мест зимнего отдыха у горожан и гостей Нижнекамска. Маленьких и взрослых посетителей городка порадовала изящная новогодняя иллюминация, изюминкой которой стала огромная елочная игрушка в виде шара, светящиеся сказочные фигуры северных оленей и 16-метровая белая красавица-елка.

Елочку в сквере Лемаева зажгли 26 декабря. Театрализованное представление в этот вечер включило в себя праздничный концерт, многочисленные детские активности, поздравления руководителей города и АО «ТАИФ-НК».

