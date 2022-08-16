ТАИФ-НК: комплексный подход к промышленной безопасности и охране труда

Как на нефтеперерабатывающем комплексе ТАИФа обеспечивается безаварийность производства

Фото: Роман Хасаев

Безопасные условия труда, регулярные учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварий, новшества в области охраны труда, автоматизация производственных процессов — это и многое другое в зоне пристального внимания ТАИФ-НК. Повышение уровня промышленной безопасности — приоритетное направление деятельности компании. О том, как удается обеспечить стабильную, а, главное, безопасную работу одного из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана — в материале «Реального времени».



Победа в состязаниях — приятный бонус



В начале августа в очередной раз в АО «ТАИФ-НК» состоялись состязания среди подразделений нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Представители всех трех производств общества: Нефтеперерабатывающего завода, завода Бензинов и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти соревновались в знаниях, умениях, скорости, а главное — мастерстве решения непростых задач. Всего состязания включали в себя четыре этапа.



На первом, участникам соревнования на скорость в условно загазованной зоне предстояло снять и установить заглушку на фланцевом соединении газопровода. На втором и третьем — оказать первую помощь пострадавшему и оперативно его эвакуировать из замкнутого пространства. И только лучшие из лучших прошли в финал, где им предстояло показать членам жюри умение проводить реанимационные действия.

В начале августа в очередной раз в АО «ТАИФ-НК» состоялись состязания среди подразделений нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Фото: АО «ТАИФ-НК»

Большее число команд-участниц представляли Нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК». За тем, как действуют его подчиненные внимательно наблюдал и директор НПЗ Владимир Лахомов. Нештатное аварийно-спасательное формирование есть на каждом заводе, в каждом технологическом цехе предприятия, — рассказал он журналисту «Реального времени». И каждое подразделение НАСФ обязано быть в полной боевой готовности. Для этого на регулярной основе и проводятся тренировки, учения, соревнования.

В случае нештатной ситуации, бойцы НАСФ должны быстро думать и реагировать, — отметил Владимир Лахомов. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Я сам раньше был участником таких соревнований — бегал, тушил, спасал, я лично знаю, что это такое. Сегодня мы наблюдаем со стороны за участниками, иногда хочется взять у них ключи и показать, как это нужно делать. Это же соревнования, нужно все делать быстро. Все эти ребята работают на опасном производственном объекте в окружении давления, высоких температур и в случае нештатной ситуации, они должны быстро думать и реагировать, и по участникам видно, что они держат ключи не в первый раз и не ради озорства, — отметил директор НПЗ Владимир Лахомов.

Мы срабатываем до профессиональных аварийно-спасательных служб, наши первичные действия очень важны, — говорит Игорь Снигур. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Раньше я ежегодно участвовал в подобных соревнованиях, теперь я уже как ветеран контролирую ребят, консультирую. Самым сложным этапом является извлекать пострадавшего из емкости, но это не говорит о том, что мы относимся к другим этапам менее серьезно. Нужны внимательность, оперативность. Именно от НАСФ зависит жизнь пострадавшего в первые минуты аварийной ситуации. Мы срабатываем до приезда профессиональных аварийно-спасательных служб, пожарных, медиков и так далее, наши первичные действия очень важны, — поделился с журналистом начальник смены цеха №07 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Игорь Снигур.



Оценку действиям команд на всех этапах соревнования давало беспристрастное жюри. В его составе не только специалисты АО «ТАИФ-НК» но и представители ГСО ПАО «НКНХ».

— Конечно, время прохождения задания на соревнованиях — учитывается. Но еще важнее сделать все не только быстро, но и правильно: и применение СИЗ, и последовательность действий. За любые нарушения требований или последовательности действий начисляется дополнительное время, — рассказал о правилах начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.

Оценку действиям команд на всех этапах соревнования давало беспристрастное жюри. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Для нас такие соревнования очень важны и полезны. Конечно, мы к ним активно готовимся, поскольку очень хочется завоевать призовое место. В прошлом году, мы были первыми, в этом очень хочется повторить свой успех. Но победа — это лишь приятный бонус к нашей ежедневной работе, и, конечно, стимул держать пальму первенства и в дальнейшем, — поделился впечатлениями Ринат Рахманкулов — заместитель начальника цеха №08 НПЗ.



По итогам соревнований первое место среди лучших команд НАСФ 2022 года занял цех №08 НПЗ, второе — цех №02 КГПТО, третье — цех №04 КГПТО.

Первое место занял цех №08 НПЗ, второе — цех №02 КГПТО, третье — цех №04 КГПТО. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Теперь — до следующих соревнований, главный трофей соревнований — заветный кубок, вновь будет украшать полку бойцов НАСФ цеха №08 НПЗ. Кроме того, все обладатели призовых мест получили дипломы и денежное поощрение от АО «ТАИФ-НК».



Постоянные тренировки, как элемент корпоративного единства



— Любое предприятие, особенно такое сложное как ТАИФ-НК, это не только технологии, не только колонны, насосы, контроллеры и прочее оборудование, но это в первую очередь — коллектив: те люди, высококлассные специалисты, которые здесь работают. Коллектив мы ценим, стараемся поддерживать его высокую квалификацию. Повышению уровня этих знаний, а также мощным инструментом корпоративного единения служат, в том числе, и учения по обеспечению безопасности на производствах, — уверен главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

— Коллектив мы ценим, стараемся поддерживать его высокую квалификацию, — говорит главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. Фото: Роман Хасаев

На отработку навыков по действиям в нештатных ситуациях в АО «ТАИФ-НК» не жалеют ни времени, ни сил. Учебно-тренировочные занятия проходят на регулярной основе, в том числе еженедельно под руководством главного инженера Общества в одном из технологических цехов предприятия.



— Учебно-тренировочные занятия под руководством главных инженеров проходят при участии НАСФ, пожарно-спасательной части и газоспасательного отряда. В ходе учений мы отрабатываем навыки по взаимодействию между всеми службами, приобретаем практические навыки по предупреждению развития аварии, спасению и выводу людей из опасной зоны, — рассказал начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.

На отработку навыков по действиям в нештатных ситуациях в АО «ТАИФ-НК» не жалеют ни времени, ни сил. Фото: Роман Хасаев

Свидетелем таких — еженедельных учений стал и журналист «Реального времени». По легенде, на заводе Бензинов произошла разгерметизация крышки фильтра насоса с последующим возгоранием. Как отмечают сотрудники предприятия — именно соединения: фланцевые, болтовые и другие, являются одним из самых уязвимых мест в оборудовании.



— Технологические установки, на которых расположены оборудование и трубопроды, оснащены датчиками загазованности. Они срабатывают при разгерметизации и подают сигнал. Услышав его, начальник смены, надев СИЗ, должен с безопасного расстояния определить расположение датчика, характер аварии, ввести аварийное положение в цеху, вызвать спасательный отряд и пожарные части. Затем дать команду нештатным аварийно-спасательным формированиям, состоящим из работников смены, надеть воздушно-дыхательные аппараты, костюмы и обследовать загазованную зону, — пояснил последовательность действий в случае ЧС Антон Вахотин.

Сотрудники завода бензинов, где и проходили учения, действовали четко и строго по инструкции. Фото: Роман Хасаев

Все это журналист смог увидеть и сам. Сотрудники завода Бензинов, где и проходили учения, действовали четко и строго по инструкции. По команде начальника смены, за считанные секунды надев дыхательные аппараты, дежурная команда НАСФ выдвинулась на поиски пострадавших. Баллоны с воздухом, прорезиненные герметичные костюмы, маска и шлем позволяют достаточно долго находиться на месте аварии без ущерба для здоровья.



Спустя несколько минут к месту аварии уже подъехали пожарные и газоспасатели, а спустя четверть часа в центральной операторной участники подводили итоги.



— Пожарную часть встретили как полагается, информацию передали, включили рацию. Мы провели боевое развертывание, подали пеностволы для охлаждения близлежащих конструкций, обвязали автомобильный пеноподъемник и произвели пенную атаку в сторону установки. В нормативы уложились. Сотрудники предприятия до нашего прибытия приняли все меры для предварительного тушения пожара, — сообщил о деталях прошедших учений начальник пожарно-спасательной части №91 Станислав Банников.

Спустя четверть часа в центральной операторной участники подводили итоги. Фото: Роман Хасаев

— Как только условная разгерметизация подтвердилась, мы пошли в загазованную зону. По прибытии осмотрели периметр на наличие пострадавших, их не оказалось. Затем, после завершения тушения условного возгорания, устранили утечку и отобрали анализ на наличие вредных паров. Далее прошли дегазацию и вернулись в цех, — рассказал один из членов НАСФ, оператор технологических установок ЗБ АО «ТАИФ-НК» Марат Зайнутдинов.



Оценка руководства, внимательно наблюдавшего за ходом учений, — удовлетворительно. Для учебно-тренировочных занятий существует всего две отметки: удовлетворительно — значит все участники сработали четко, и будь необходимость действовать в реальных боевых условиях, аварийная ситуация была бы быстро локализована и решена. Неуд — угроза для всех.

В АО «ТАИФ-НК» состоят 383 аккредитованных бойца НАСФ. Фото: АО «ТАИФ-НК»

К сантиментам руководство «ТАИФ-НК» не склонно, но уже давно грозное «неудовлетворительно» в этих стенах звучит редко. Причина в самом подходе к обеспечению производственной безопасности: попасть в нештатное аварийно-спасательное формирование хотят многие, но шанс получают лишь наиболее подготовленные работники предприятия. И каждый, кто был удостоен этой чести, активно учится и выкладывается по полной, чтобы оправдать доверие и не подвести товарищей и весь коллектив. На сегодняшний день в НАСФ по всему АО «ТАИФ-НК» состоят 383 аккредитованных сотрудника.



Охрана труда — основа промбезопасности ТАИФ-НК

Стабильная работа такого большого предприятия, как АО «ТАИФ-НК», может и должна быть обеспечена лишь в условиях безаварийного производства и организации безопасных условий труда. Безусловный приоритет — жизнь и здоровье сотрудников в процессе производственной деятельности компании.

В АО «ТАИФ-НК» разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение малейших угроз аварий и несчастных случаев. За их реализацией следят специальные комиссии по производственному контролю. Особое внимание уделяется проведению технического аудита опасных производственных объектов предприятия.

— Охраной труда занят каждый работник ТАИФ-НК, — сообщил Ринат Курманов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Охраной труда занят каждый работник ТАИФ-НК. Причем охрана труда начинается уже с момента приема на работу, когда сотрудник проходит медицинский осмотр, изучает условия труда, коллективный договор, документы по нормам выдачи СИЗ, смывающих средств и другие, а также проходит соответствующие инструктажи, — сообщил журналисту Ринат Курманов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

Каждый работник предприятия, в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах. Фото: Лилия Егорова

Каждый работник предприятия, в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии и аккредитацию. Там обучают как оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты, рассказывают об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и о том, как действовать при аварийных ситуациях.



— Наш учебный центр проводит подготовку специалистов, руководителей и рабочих ТАИФ-НК по широкому спектру направлений. Это общие вопросы охраны труда, обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда, спецоценка условий труда, пожарная безопасность, электробезопасность и другие, — рассказала журналисту «Реального времени» Инна Фролова, преподаватель регионального учебного центра «Ру-центр».

Как отмечают сотрудники центра, работники АО «ТАИФ-НК» обучаются с интересом: внимательно слушают и записывают все, о чем рассказывают специалисты. После обучения проходит проверка знаний.



— К работе допускаются только те, кто успешно сдал экзамен. Затем работники уже в производственных условиях проходят теоретическую и практическую стажировки. Теоретическая часть, в отличие от предыдущего обучения, включает в себя знания локальных документов — технологических регламентов, инструкций, положений по своему рабочему месту, практика же позволяет в реальных условиях применить полученные знания и закрепить пройденный материал, — пояснили строгость подхода на предприятии.



По окончании стажировки работники также проходят проверку знаний перед специально сформированными комиссиями, в которые входят уже специалисты заводов и управления.

Охрана труда — это залог безопасной, безаварийной работы, минимизация людских и материальных потерь, — сказал Булат Нурмухаметов. Фото: Лилия Егорова

Вместе с очередным потоком, обучение по охране труда в учебном центре проходит и Булат Нурмухаметов, оператор технологических установок КГПТО АО «ТАИФ-НК». Молодой человек устроился на предприятие около месяца назад. Говорит, что сначала прошел медицинский осмотр, затем вводный и первичный инструктаж по охране труда, после чего его направили на курсы.



— Обучаясь в этом центре, я получил теоретические знания требований охраны труда, узнал методы приема оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, дополнительную информацию по специализированной подготовке, повысил свой запас знаний, — сказал Булат, добавив, что для него охрана труда — это залог безопасной, безаварийной работы, минимизация людских и материальных потерь, а также повышение культуры и производительности труда.



Булат Нурмухаметов подчеркивает: на АО «ТАИФ-НК» каждый сотрудник строго соблюдает требования охраны труда. Руководство заботится о коллективе и для безопасного ведения рабочего процесса работникам выдаются средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, специальную одежду и обувь. Причем выбор качественных и отвечающих всем требованиям СИЗ начинается еще на этапе закупки.



— На всю номенклатуру СИЗ разработаны технические задания, где отражены необходимые свойства, требования к сертификации и наличие протоколов испытаний производителя. По итогам анализа выбираются СИЗ не по наименьшей предложенной цене, а по соответствию всем установленным в организации требованиям, — уточняет Ринат Курманов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

Специальная одежда АО «ТАИФ-НК» сшита из полиарамидной ткани. Фото: Роман Хасаев

Отдельного внимания заслуживает специальная одежда АО «ТАИФ-НК». Операторам технологических установок, машинистам технологических насосов и компрессоров, слесарям по ремонту технологических установок выдают одежду из полиарамидной ткани — абсолютно негорючего материала. Ткань обеспечивает защиту от пламени, а также от кислот и щелочей.

Цифровизация, как инструмент системы охраны труда

Не только «традиционной», нормированной действующим законодательством работе в области охраны труда уделяется внимание в АО «ТАИФ-НК». На предприятии активно изучаются и новые методы. В век информационных технологий, где каждую профессию и работу затрагивает прогресс, компания стремится улучшить — автоматизировать процессы, отнимающие у производственных подразделений много сил и времени. Цель — дать каждому возможность заниматься своим профессиональным делом, не отвлекаясь на другие задачи.

На предприятии активно изучаются и новые методы. Фото: Роман Хасаев

Цифровые технологии позволяют снизить чрезмерную нагрузку на людей и, как следствие ошибок, влияния так называемого «человеческого фактора», что неизбежно при работе с большим объемом информации.

— В последние годы автоматизированы такие процессы, как организация обеспечения средствами индивидуальной защиты, подготовка документов к проведению медосмотров. Оперативно и без труда можно сформировать точную информацию о потребностях в СИЗ, вплоть до размеров, о том, какие обследования должен пройти работник при медосмотре, какие риски существуют на конкретном рабочем месте. В этом году реализован проект по автоматическому формированию и согласованию нарядов-допусков повышенной опасности на проведение газоопасных, огневых работ. Это положительно оценили как производственный персонал, так и контролирующие службы, — рассказал Ринат Курманов.

В планах АО «ТАИФ-НК» на обозримое будущее — внедрить автоматизацию и 100%-ный контроль процессов организации обучения сотрудников охране труда. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Автоматизированные процессы активно используются и при составлении трудовых договоров для ознакомления претендующего на вакансию работника с условиями труда. Как считают на предприятии — это обеспечивает точечный и точный подход к каждому работнику.



За соблюдением требований охраны труда на предприятии круглосуточно следят камеры видеонаблюдения.



— При обходах территории и оборудования используются чек-контрольные точки, где работник должен отметиться. Если сигнал об отметке отсутствует при обходе слишком долго — это повод запросить сотрудника по рации, чтобы уточнить самочувствие, — дополняет уже сказанное руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

За соблюдением требований охраны труда на предприятии круглосуточно следят камеры видеонаблюдения. Фото: АО «ТАИФ-НК»

В планах АО «ТАИФ-НК» на обозримое будущее — внедрить автоматизацию и 100%-ный контроль процессов организации обучения сотрудников охране труда. После ввода постановлением Правительства №2464 в действие Порядка обучения охране труда и проверки знаний, действуют три программы по обучению охране труда, и необходимо четко понимать: какие из них нужны для каждого работника, согласно его функционалу на производстве. Благодаря специалистам Департамента информационных технологий, успехи в этом направлении — есть.



Под строгим контролем



Под пристальным контролем АО «ТАИФ-НК» также состояние окружающей среды и обеспечение надлежащих условий на рабочих местах сотрудников. За этим на протяжении многих лет следит собственная санитарно-промышленная лаборатория.

В минувшем 2021 году санитарно-промышленная лаборатория успешно прошла процедуру подтверждения компетенции в Росаккредитации. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Наша лаборатория начала свою работу в январе 2014 года как структурное подразделение ТАИФ-НК. Благодаря этому пропала необходимость привлекать сторонние организации для мониторинга объектов окружающей среды и ведения производственного контроля. Теперь специалисты ТАИФ-НК могут своевременно реагировать и постоянно контролировать возникающие спорные ситуации, а также оперативно и достоверно предоставлять информацию контролирующим органам, — отметила начальник санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» Надежда Егорова.



В минувшем — 2021 году санитарно-промышленная лаборатория успешно прошла процедуру подтверждения компетенции в Росаккредитации. Она не только подтвердила профессиональный уровень сотрудников, но и расширила область аккредитации. Сегодня здесь регулярно проводят мониторинг окружающей среды по более чем 200 показателям.

Специалисты СПЛ замеряют микроклимат, шум, вибрацию, освещенность, параметры электромагнитного излучения, напряженность электростатического поля. Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Наша лаборатория контролирует промышленные выбросы, атмосферный воздух, в том числе на территории предприятия и границе санитарно-защитной зоны, деминерализованную, питьевую, природную и сточную воды, — перечислили специалисты сферы своей деятельности.



Для контроля технологической воды по планам аналитического контроля заводов лаборанты проводят более 50 тысяч измерений в год. Особое внимание уделяют промышленным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме этого, сотрудники лаборатории ведут контроль физических факторов производственной среды.



— Загрязнение воздуха внутри помещений и плохое качество воздуха в городах входят в число двух самых серьезных проблем с токсичным загрязнением в мире. Санитарно-промышленная лаборатория регулярно проверяет рабочие места каждого сотрудника. Специалисты замеряют микроклимат в разное время года, шум, вибрацию, освещенность, параметры электромагнитного излучения, напряженность электростатического поля и аэроионный состав воздуха. Все это позволяет улучшать условия труда, — подчеркнула начальник санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» Надежда Егорова.



При производственном контроле на 4 600 рабочих местах лаборанты провели — более 23 тысяч замеров.

При производственном контроле на 4 600 рабочих местах лаборанты провели — более 23 тысяч замеров. Фото: АО «ТАИФ-НК»

По результатам произведенного контроля, сотрудники лаборатории оформляют протоколы и направляют их в отдел охраны окружающей среды и службу охраны труда для своевременного принятия необходимых решений. Кроме того, с информацией о текущих условиях на рабочих местах знакомится и каждый сотрудник предприятия. И если выявляются предпосылки к превышению нормативов — принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации.



На основании результатов специальной оценки условий труда ежегодно разрабатываются Перечень мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда на рабочих местах, где проводились исследования, а также План мероприятий по улучшению условий и охраны труда — Соглашение по охране труда. Данные перечень и план включаются в коллективный договор, который является гарантом их выполнения.



За 5 лет выбросы снизились на 2,41 тысячи тонн

С момента появления на предприятии своей санитарно-промышленной лаборатории регулярно отмечаются факты снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду. Реализованные и реализующиеся в АО «ТАИФ-НК» экологические мероприятия, позволили значительно снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Экологические мероприятия, позволили значительно снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Фото: Роман Хасаев

На предприятии заменили устаревшие горелки технологических печей на современные, отказались от использования жидкого топлива в печах, высокосернистое сырье с установки каталитического крекинга заменили на низкосернистое — с КГПТО.



Кроме того, за счет использования газа собственной выработки, сократили факельный сброс на НПЗ, а применение газоуравнительной линии на шаровых резервуарах позволило исключить сдувки углеводородного газа на факел. При подготовке оборудования к капитальному ремонту, теперь используется пропарка с применением специальных реагентов. И это лишь часть реализованных мероприятий, направленных на снижение эко-нагрузки. Благодаря реализации этих проектов, за 5 лет объем выбросов сократился на 2,41 тыс. тонн — с 14,24 тыс. тонн до 11,83 тыс. тонн в год.

«ТАИФ-НК» — современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью отвечающий тенденциям развития нефтеперерабатывающей промышленности. Фото: АО «ТАИФ-НК»

Много планов впереди. В том числе реализация проекта по оснащению всех источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля (САК). Данные, собранные в Госреестре, помогут и дальше снижать негативное воздействие на окружающую среду.



— Автоматизация учета воздействия — новация в российских природоохранных реалиях. Переход на этот вид учета — процесс долгий, трудоемкий и затратный для любого предприятия, — признают в АО «ТАИФ-НК».



Затратный, но необходимый и важный. На ТАИФ-НК эта работа уже ведется. В 2021 году автоматизированной системой мониторинга выбросов был оснащен один из источников выброса, расположенный на нефтеперерабатывающем заводе. Сейчас система находится в опытно-промышленной эксплуатации.



Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью отвечающий тенденциям развития нефтеперерабатывающей промышленности и являющийся основой российской экономики. Постоянное движение вперед, разработка и внедрение в производство современных технологий — это реалии для компании, которая по уровню задач, качеству результата и эффективности работы занимает достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий Российской Федерации.



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