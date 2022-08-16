ТАИФ-НК: комплексный подход к промышленной безопасности и охране труда
Как на нефтеперерабатывающем комплексе ТАИФа обеспечивается безаварийность производства
Безопасные условия труда, регулярные учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварий, новшества в области охраны труда, автоматизация производственных процессов — это и многое другое в зоне пристального внимания ТАИФ-НК. Повышение уровня промышленной безопасности — приоритетное направление деятельности компании. О том, как удается обеспечить стабильную, а, главное, безопасную работу одного из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана — в материале «Реального времени».
Победа в состязаниях — приятный бонус
В начале августа в очередной раз в АО «ТАИФ-НК» состоялись состязания среди подразделений нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Представители всех трех производств общества: Нефтеперерабатывающего завода, завода Бензинов и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти соревновались в знаниях, умениях, скорости, а главное — мастерстве решения непростых задач. Всего состязания включали в себя четыре этапа.
На первом, участникам соревнования на скорость в условно загазованной зоне предстояло снять и установить заглушку на фланцевом соединении газопровода. На втором и третьем — оказать первую помощь пострадавшему и оперативно его эвакуировать из замкнутого пространства. И только лучшие из лучших прошли в финал, где им предстояло показать членам жюри умение проводить реанимационные действия.
Большее число команд-участниц представляли Нефтеперерабатывающий завод АО «ТАИФ-НК». За тем, как действуют его подчиненные внимательно наблюдал и директор НПЗ Владимир Лахомов. Нештатное аварийно-спасательное формирование есть на каждом заводе, в каждом технологическом цехе предприятия, — рассказал он журналисту «Реального времени». И каждое подразделение НАСФ обязано быть в полной боевой готовности. Для этого на регулярной основе и проводятся тренировки, учения, соревнования.
— Я сам раньше был участником таких соревнований — бегал, тушил, спасал, я лично знаю, что это такое. Сегодня мы наблюдаем со стороны за участниками, иногда хочется взять у них ключи и показать, как это нужно делать. Это же соревнования, нужно все делать быстро. Все эти ребята работают на опасном производственном объекте в окружении давления, высоких температур и в случае нештатной ситуации, они должны быстро думать и реагировать, и по участникам видно, что они держат ключи не в первый раз и не ради озорства, — отметил директор НПЗ Владимир Лахомов.
— Раньше я ежегодно участвовал в подобных соревнованиях, теперь я уже как ветеран контролирую ребят, консультирую. Самым сложным этапом является извлекать пострадавшего из емкости, но это не говорит о том, что мы относимся к другим этапам менее серьезно. Нужны внимательность, оперативность. Именно от НАСФ зависит жизнь пострадавшего в первые минуты аварийной ситуации. Мы срабатываем до приезда профессиональных аварийно-спасательных служб, пожарных, медиков и так далее, наши первичные действия очень важны, — поделился с журналистом начальник смены цеха №07 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Игорь Снигур.
Оценку действиям команд на всех этапах соревнования давало беспристрастное жюри. В его составе не только специалисты АО «ТАИФ-НК» но и представители ГСО ПАО «НКНХ».
— Конечно, время прохождения задания на соревнованиях — учитывается. Но еще важнее сделать все не только быстро, но и правильно: и применение СИЗ, и последовательность действий. За любые нарушения требований или последовательности действий начисляется дополнительное время, — рассказал о правилах начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.
— Для нас такие соревнования очень важны и полезны. Конечно, мы к ним активно готовимся, поскольку очень хочется завоевать призовое место. В прошлом году, мы были первыми, в этом очень хочется повторить свой успех. Но победа — это лишь приятный бонус к нашей ежедневной работе, и, конечно, стимул держать пальму первенства и в дальнейшем, — поделился впечатлениями Ринат Рахманкулов — заместитель начальника цеха №08 НПЗ.
По итогам соревнований первое место среди лучших команд НАСФ 2022 года занял цех №08 НПЗ, второе — цех №02 КГПТО, третье — цех №04 КГПТО.
Теперь — до следующих соревнований, главный трофей соревнований — заветный кубок, вновь будет украшать полку бойцов НАСФ цеха №08 НПЗ. Кроме того, все обладатели призовых мест получили дипломы и денежное поощрение от АО «ТАИФ-НК».
Постоянные тренировки, как элемент корпоративного единства
— Любое предприятие, особенно такое сложное как ТАИФ-НК, это не только технологии, не только колонны, насосы, контроллеры и прочее оборудование, но это в первую очередь — коллектив: те люди, высококлассные специалисты, которые здесь работают. Коллектив мы ценим, стараемся поддерживать его высокую квалификацию. Повышению уровня этих знаний, а также мощным инструментом корпоративного единения служат, в том числе, и учения по обеспечению безопасности на производствах, — уверен главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.
На отработку навыков по действиям в нештатных ситуациях в АО «ТАИФ-НК» не жалеют ни времени, ни сил. Учебно-тренировочные занятия проходят на регулярной основе, в том числе еженедельно под руководством главного инженера Общества в одном из технологических цехов предприятия.
— Учебно-тренировочные занятия под руководством главных инженеров проходят при участии НАСФ, пожарно-спасательной части и газоспасательного отряда. В ходе учений мы отрабатываем навыки по взаимодействию между всеми службами, приобретаем практические навыки по предупреждению развития аварии, спасению и выводу людей из опасной зоны, — рассказал начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью АО «ТАИФ-НК» Антон Вахотин.
Свидетелем таких — еженедельных учений стал и журналист «Реального времени». По легенде, на заводе Бензинов произошла разгерметизация крышки фильтра насоса с последующим возгоранием. Как отмечают сотрудники предприятия — именно соединения: фланцевые, болтовые и другие, являются одним из самых уязвимых мест в оборудовании.
— Технологические установки, на которых расположены оборудование и трубопроды, оснащены датчиками загазованности. Они срабатывают при разгерметизации и подают сигнал. Услышав его, начальник смены, надев СИЗ, должен с безопасного расстояния определить расположение датчика, характер аварии, ввести аварийное положение в цеху, вызвать спасательный отряд и пожарные части. Затем дать команду нештатным аварийно-спасательным формированиям, состоящим из работников смены, надеть воздушно-дыхательные аппараты, костюмы и обследовать загазованную зону, — пояснил последовательность действий в случае ЧС Антон Вахотин.
Все это журналист смог увидеть и сам. Сотрудники завода Бензинов, где и проходили учения, действовали четко и строго по инструкции. По команде начальника смены, за считанные секунды надев дыхательные аппараты, дежурная команда НАСФ выдвинулась на поиски пострадавших. Баллоны с воздухом, прорезиненные герметичные костюмы, маска и шлем позволяют достаточно долго находиться на месте аварии без ущерба для здоровья.
Спустя несколько минут к месту аварии уже подъехали пожарные и газоспасатели, а спустя четверть часа в центральной операторной участники подводили итоги.
— Пожарную часть встретили как полагается, информацию передали, включили рацию. Мы провели боевое развертывание, подали пеностволы для охлаждения близлежащих конструкций, обвязали автомобильный пеноподъемник и произвели пенную атаку в сторону установки. В нормативы уложились. Сотрудники предприятия до нашего прибытия приняли все меры для предварительного тушения пожара, — сообщил о деталях прошедших учений начальник пожарно-спасательной части №91 Станислав Банников.
— Как только условная разгерметизация подтвердилась, мы пошли в загазованную зону. По прибытии осмотрели периметр на наличие пострадавших, их не оказалось. Затем, после завершения тушения условного возгорания, устранили утечку и отобрали анализ на наличие вредных паров. Далее прошли дегазацию и вернулись в цех, — рассказал один из членов НАСФ, оператор технологических установок ЗБ АО «ТАИФ-НК» Марат Зайнутдинов.
Оценка руководства, внимательно наблюдавшего за ходом учений, — удовлетворительно. Для учебно-тренировочных занятий существует всего две отметки: удовлетворительно — значит все участники сработали четко, и будь необходимость действовать в реальных боевых условиях, аварийная ситуация была бы быстро локализована и решена. Неуд — угроза для всех.
К сантиментам руководство «ТАИФ-НК» не склонно, но уже давно грозное «неудовлетворительно» в этих стенах звучит редко. Причина в самом подходе к обеспечению производственной безопасности: попасть в нештатное аварийно-спасательное формирование хотят многие, но шанс получают лишь наиболее подготовленные работники предприятия. И каждый, кто был удостоен этой чести, активно учится и выкладывается по полной, чтобы оправдать доверие и не подвести товарищей и весь коллектив. На сегодняшний день в НАСФ по всему АО «ТАИФ-НК» состоят 383 аккредитованных сотрудника.
Охрана труда — основа промбезопасности ТАИФ-НК
Стабильная работа такого большого предприятия, как АО «ТАИФ-НК», может и должна быть обеспечена лишь в условиях безаварийного производства и организации безопасных условий труда. Безусловный приоритет — жизнь и здоровье сотрудников в процессе производственной деятельности компании.
В АО «ТАИФ-НК» разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение малейших угроз аварий и несчастных случаев. За их реализацией следят специальные комиссии по производственному контролю. Особое внимание уделяется проведению технического аудита опасных производственных объектов предприятия.
— Охраной труда занят каждый работник ТАИФ-НК. Причем охрана труда начинается уже с момента приема на работу, когда сотрудник проходит медицинский осмотр, изучает условия труда, коллективный договор, документы по нормам выдачи СИЗ, смывающих средств и другие, а также проходит соответствующие инструктажи, — сообщил журналисту Ринат Курманов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».
Каждый работник предприятия, в обязательном порядке проходит обучение по охране труда в специализированных учебных центрах, имеющих соответствующие лицензии и аккредитацию. Там обучают как оказывать первую помощь, применять средства индивидуальной защиты, рассказывают об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и о том, как действовать при аварийных ситуациях.
— Наш учебный центр проводит подготовку специалистов, руководителей и рабочих ТАИФ-НК по широкому спектру направлений. Это общие вопросы охраны труда, обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда, спецоценка условий труда, пожарная безопасность, электробезопасность и другие, — рассказала журналисту «Реального времени» Инна Фролова, преподаватель регионального учебного центра «Ру-центр».
Как отмечают сотрудники центра, работники АО «ТАИФ-НК» обучаются с интересом: внимательно слушают и записывают все, о чем рассказывают специалисты. После обучения проходит проверка знаний.
— К работе допускаются только те, кто успешно сдал экзамен. Затем работники уже в производственных условиях проходят теоретическую и практическую стажировки. Теоретическая часть, в отличие от предыдущего обучения, включает в себя знания локальных документов — технологических регламентов, инструкций, положений по своему рабочему месту, практика же позволяет в реальных условиях применить полученные знания и закрепить пройденный материал, — пояснили строгость подхода на предприятии.
По окончании стажировки работники также проходят проверку знаний перед специально сформированными комиссиями, в которые входят уже специалисты заводов и управления.
Вместе с очередным потоком, обучение по охране труда в учебном центре проходит и Булат Нурмухаметов, оператор технологических установок КГПТО АО «ТАИФ-НК». Молодой человек устроился на предприятие около месяца назад. Говорит, что сначала прошел медицинский осмотр, затем вводный и первичный инструктаж по охране труда, после чего его направили на курсы.
— Обучаясь в этом центре, я получил теоретические знания требований охраны труда, узнал методы приема оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, дополнительную информацию по специализированной подготовке, повысил свой запас знаний, — сказал Булат, добавив, что для него охрана труда — это залог безопасной, безаварийной работы, минимизация людских и материальных потерь, а также повышение культуры и производительности труда.
Булат Нурмухаметов подчеркивает: на АО «ТАИФ-НК» каждый сотрудник строго соблюдает требования охраны труда. Руководство заботится о коллективе и для безопасного ведения рабочего процесса работникам выдаются средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, специальную одежду и обувь. Причем выбор качественных и отвечающих всем требованиям СИЗ начинается еще на этапе закупки.
— На всю номенклатуру СИЗ разработаны технические задания, где отражены необходимые свойства, требования к сертификации и наличие протоколов испытаний производителя. По итогам анализа выбираются СИЗ не по наименьшей предложенной цене, а по соответствию всем установленным в организации требованиям, — уточняет Ринат Курманов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».
Отдельного внимания заслуживает специальная одежда АО «ТАИФ-НК». Операторам технологических установок, машинистам технологических насосов и компрессоров, слесарям по ремонту технологических установок выдают одежду из полиарамидной ткани — абсолютно негорючего материала. Ткань обеспечивает защиту от пламени, а также от кислот и щелочей.
Цифровизация, как инструмент системы охраны труда
Не только «традиционной», нормированной действующим законодательством работе в области охраны труда уделяется внимание в АО «ТАИФ-НК». На предприятии активно изучаются и новые методы. В век информационных технологий, где каждую профессию и работу затрагивает прогресс, компания стремится улучшить — автоматизировать процессы, отнимающие у производственных подразделений много сил и времени. Цель — дать каждому возможность заниматься своим профессиональным делом, не отвлекаясь на другие задачи.
Цифровые технологии позволяют снизить чрезмерную нагрузку на людей и, как следствие ошибок, влияния так называемого «человеческого фактора», что неизбежно при работе с большим объемом информации.
— В последние годы автоматизированы такие процессы, как организация обеспечения средствами индивидуальной защиты, подготовка документов к проведению медосмотров. Оперативно и без труда можно сформировать точную информацию о потребностях в СИЗ, вплоть до размеров, о том, какие обследования должен пройти работник при медосмотре, какие риски существуют на конкретном рабочем месте. В этом году реализован проект по автоматическому формированию и согласованию нарядов-допусков повышенной опасности на проведение газоопасных, огневых работ. Это положительно оценили как производственный персонал, так и контролирующие службы, — рассказал Ринат Курманов.
Автоматизированные процессы активно используются и при составлении трудовых договоров для ознакомления претендующего на вакансию работника с условиями труда. Как считают на предприятии — это обеспечивает точечный и точный подход к каждому работнику.
За соблюдением требований охраны труда на предприятии круглосуточно следят камеры видеонаблюдения.
— При обходах территории и оборудования используются чек-контрольные точки, где работник должен отметиться. Если сигнал об отметке отсутствует при обходе слишком долго — это повод запросить сотрудника по рации, чтобы уточнить самочувствие, — дополняет уже сказанное руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».
В планах АО «ТАИФ-НК» на обозримое будущее — внедрить автоматизацию и 100%-ный контроль процессов организации обучения сотрудников охране труда. После ввода постановлением Правительства №2464 в действие Порядка обучения охране труда и проверки знаний, действуют три программы по обучению охране труда, и необходимо четко понимать: какие из них нужны для каждого работника, согласно его функционалу на производстве. Благодаря специалистам Департамента информационных технологий, успехи в этом направлении — есть.
Под строгим контролем
Под пристальным контролем АО «ТАИФ-НК» также состояние окружающей среды и обеспечение надлежащих условий на рабочих местах сотрудников. За этим на протяжении многих лет следит собственная санитарно-промышленная лаборатория.
— Наша лаборатория начала свою работу в январе 2014 года как структурное подразделение ТАИФ-НК. Благодаря этому пропала необходимость привлекать сторонние организации для мониторинга объектов окружающей среды и ведения производственного контроля. Теперь специалисты ТАИФ-НК могут своевременно реагировать и постоянно контролировать возникающие спорные ситуации, а также оперативно и достоверно предоставлять информацию контролирующим органам, — отметила начальник санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» Надежда Егорова.
В минувшем — 2021 году санитарно-промышленная лаборатория успешно прошла процедуру подтверждения компетенции в Росаккредитации. Она не только подтвердила профессиональный уровень сотрудников, но и расширила область аккредитации. Сегодня здесь регулярно проводят мониторинг окружающей среды по более чем 200 показателям.
— Наша лаборатория контролирует промышленные выбросы, атмосферный воздух, в том числе на территории предприятия и границе санитарно-защитной зоны, деминерализованную, питьевую, природную и сточную воды, — перечислили специалисты сферы своей деятельности.
Для контроля технологической воды по планам аналитического контроля заводов лаборанты проводят более 50 тысяч измерений в год. Особое внимание уделяют промышленным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме этого, сотрудники лаборатории ведут контроль физических факторов производственной среды.
— Загрязнение воздуха внутри помещений и плохое качество воздуха в городах входят в число двух самых серьезных проблем с токсичным загрязнением в мире. Санитарно-промышленная лаборатория регулярно проверяет рабочие места каждого сотрудника. Специалисты замеряют микроклимат в разное время года, шум, вибрацию, освещенность, параметры электромагнитного излучения, напряженность электростатического поля и аэроионный состав воздуха. Все это позволяет улучшать условия труда, — подчеркнула начальник санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК» Надежда Егорова.
При производственном контроле на 4 600 рабочих местах лаборанты провели — более 23 тысяч замеров.
По результатам произведенного контроля, сотрудники лаборатории оформляют протоколы и направляют их в отдел охраны окружающей среды и службу охраны труда для своевременного принятия необходимых решений. Кроме того, с информацией о текущих условиях на рабочих местах знакомится и каждый сотрудник предприятия. И если выявляются предпосылки к превышению нормативов — принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации.
На основании результатов специальной оценки условий труда ежегодно разрабатываются Перечень мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда на рабочих местах, где проводились исследования, а также План мероприятий по улучшению условий и охраны труда — Соглашение по охране труда. Данные перечень и план включаются в коллективный договор, который является гарантом их выполнения.
За 5 лет выбросы снизились на 2,41 тысячи тонн
С момента появления на предприятии своей санитарно-промышленной лаборатории регулярно отмечаются факты снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду. Реализованные и реализующиеся в АО «ТАИФ-НК» экологические мероприятия, позволили значительно снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
На предприятии заменили устаревшие горелки технологических печей на современные, отказались от использования жидкого топлива в печах, высокосернистое сырье с установки каталитического крекинга заменили на низкосернистое — с КГПТО.
Кроме того, за счет использования газа собственной выработки, сократили факельный сброс на НПЗ, а применение газоуравнительной линии на шаровых резервуарах позволило исключить сдувки углеводородного газа на факел. При подготовке оборудования к капитальному ремонту, теперь используется пропарка с применением специальных реагентов. И это лишь часть реализованных мероприятий, направленных на снижение эко-нагрузки. Благодаря реализации этих проектов, за 5 лет объем выбросов сократился на 2,41 тыс. тонн — с 14,24 тыс. тонн до 11,83 тыс. тонн в год.
Много планов впереди. В том числе реализация проекта по оснащению всех источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля (САК). Данные, собранные в Госреестре, помогут и дальше снижать негативное воздействие на окружающую среду.
— Автоматизация учета воздействия — новация в российских природоохранных реалиях. Переход на этот вид учета — процесс долгий, трудоемкий и затратный для любого предприятия, — признают в АО «ТАИФ-НК».
Затратный, но необходимый и важный. На ТАИФ-НК эта работа уже ведется. В 2021 году автоматизированной системой мониторинга выбросов был оснащен один из источников выброса, расположенный на нефтеперерабатывающем заводе. Сейчас система находится в опытно-промышленной эксплуатации.
Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью отвечающий тенденциям развития нефтеперерабатывающей промышленности и являющийся основой российской экономики. Постоянное движение вперед, разработка и внедрение в производство современных технологий — это реалии для компании, которая по уровню задач, качеству результата и эффективности работы занимает достойное место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных предприятий Российской Федерации.
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