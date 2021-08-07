Работники АО «ТАИФ-НК» заселились в новые квартиры

В АО «ТАИФ-НК» продолжается реализация жилищных программ. На этот раз работники компании стали обладателями новых квартир в домах по проспекту Мира г. Нижнекамска.

Напомним, в настоящее время для работников АО «ТАИФ-НК» действует корпоративная ипотечная программа, предусматривающая оказание помощи работникам Общества в рамках республиканской программы социальной ипотеки, а также дополнительная программа обеспечения жильем, запущенная в 2015 году благодаря поддержке акционеров для работников компании Группы ТАИФ.

По дополнительной ипотечной программе работники получают пониженную банковскую ставку, компенсацию за счет средств предприятия процентной ставки по ипотечному кредиту, дополнительные выплаты при рождении ребенка и средства на первоначальный взнос — всем участникам ипотечных программ выделяется 277 тыс. рублей. Это займ на 15 лет, который нужно выплачивать только через 5 лет, с возможностью постепенного полного прощения всей суммы займа.

Принять участие в программе могут все сотрудники, которые проработали на предприятии более года.

— С 2005 по 2021 год работникам компании предоставлено 842 квартиры общей площадью более 50 000 кв. метров. Из них 662 сотрудника получили жилье по программе социальная ипотека и 180 семей получили свои квартиры по дополнительной ипотечной программе. Всего за 16 лет АО «ТАИФ-НК» выделило на жилищные программы около 2 миллиардов рублей, — отмечает помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Все квартиры для сотрудников ТАИФ-НК сдаются в чистовой отделке — с межкомнатными и входными дверями, пластиковыми окнами, остеклением лоджий, сантехникой, газовыми плитами, качественными отделочными материалами, системой пожаротушения. Каждая квартира оборудована счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла.

Партнерский материал