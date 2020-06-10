ТАИФ-НК принял участие в онлайн-форуме «Бизнес в новых условиях»

Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

Сегодня, 10 июня, в Нижнекамске состоялся онлайн-форум «Бизнес в новых условиях». Участие в нем приняли представители министерств экономического развития, промышленности и торговли, цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации, министерства и ведомства Республики Татарстан, руководители крупнейших предприятий и более 300 предпринимателей из разных отраслей экономики.



Одним из спикеров экономического форума стал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов, который познакомил участников мероприятия с производственной деятельностью крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, более подробно остановившись на онлайн-продажах и закупках продукции.

Спикеры и эксперты на дискуссионных площадках обсудили имеющиеся возможности стабилизации бизнеса и вопросы дальнейшего развития, а также возможности сбыта продукции градообразующим предприятиям, кооперацию с крупным бизнесом и многое другое.

На сегодняшний день АО «ТАИФ-НК» производит 39 наименований нефтепродуктов. Основные виды — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, керосин и авиакеросин, вакуумный газойль и мазут. При средней загрузке мощностей по первичной переработке нефтегазового сырья российских НПЗ в 2019 году, составившей 88,6%, компания обеспечила загрузку своих производственных мощностей на уровне 99,8% и реализовала товарную продукцию на сумму более 200 млрд рублей.