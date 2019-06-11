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На «ТАИФ-НК» лучшим работникам вручили награды

11:13, 11.06.2019 Сюжет:  ОАО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
На «ТАИФ-НК» лучшим работникам вручили награды
Фото: taifnk.ru

На «ТАИФ-НК» прошло награждение работников компании. Лучшие сотрудники предприятия были отмечены благодарностями Кабинета министров Республики Татарстан, почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и почетными грамотами АО «ТАИФ». Награды вручил генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов. Он поблагодарил коллектив за безупречный труд, профессионализм и высокую трудовую дисциплину. Также отметил, что ТАИФ-НК является одним из ведущих предприятий нефтехимической отрасли страны, динамично развивающимся по всем направлениям деятельности.

ПромышленностьНефть Татарстан
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