10 КАМАЗов листвы вывезли сотрудники ТАИФ-НК с улицы Лесной в Нижнекамске

Фото: Альберт Муклоков

Коллектив компании АО «ТАИФ-НК» присоединился к осеннему этапу общегородского субботника. На уборку улицы Лесной, которая уже много лет закреплена за предприятием, вышли более 140 работников нефтеперерабатывающего предприятия. Порядок на улице представители ТАИФ-НК будут наводить на протяжении двух недель в два этапа.



— Перед нами стояла задача убрать опавшую листву, сухие ветки, а также очистить деревья, столбы и остановочные павильоны от расклеенных объявлений. Работаем дружно, слаженно. Вчера убрали территорию, начиная с перекрестка улиц Мурадьяна — Лесная до перекрестка Лесная — Бызова. Сегодня идем дальше, — отметил заместитель начальника общего отдела АО «ТАИФ-НК» Артем Тудияров.

Для уборки территории АО «ТАИФ-НК» привлекло специальную технику: пять КАМАЗов, четыре погрузчика и два трактора. За два дня работники нефтеперерабатывающего предприятия вывезли 10 КАМАЗов, груженных опавшей листвой.



— Сегодня мы вышли своим коллективом, чтобы навести порядок на улице родного Нижнекамска. Настроение хорошее. Сначала было холодно, но потом от работы согрелись. Всем приятно, когда в городе чисто. С удовольствием выходим на субботники, — говорит Сергей Назаров, системный администратор АО «ТАИФ-НК».

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая безопасность и охрана окружающей среды — обязательное условие успешного развития компании. Активное участие в городских и республиканских экологических акциях — добрая традиция. Буквально месяц назад работники АО «ТАИФ-НК» облагородили территорию родника вблизи Нижнекамска, а летом присоединились к республиканской экологической акции «Чистый берег».

Партнерский материал

