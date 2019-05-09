Компания ТАИФ-НК приняла участие в праздновании Дня Победы

9 мая сотрудники компании во главе с генеральным директором ОАО «ТАИФ-НК» Рушаном Шамгуновым приняли участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции празднование началось в 10 часов утра у Монумента Победы с митинга и минуты молчания. Горожане и гости города почтили память погибших воинов, а затем возложили цветы к мемориалу. На мероприятии присутствовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Хайруллин, уполномоченный при президенте Республике Татарстан по правам предпринимателей Тимур Нагуманов.

В память о погибших на войне к мемориалу возложили цветы. Фото e-nizhnekamsk.ru

Торжественная часть продолжилась праздничным парадом, в котором приняли участие сводный отряд Управления МВД России по Нижнекамскому району, взвод Федеральной службы исполнения наказаний Нижнекамска, воины запаса Вооруженных Сил РФ, по традиции перед ветеранами, чеканя шаг, прошли лучшие взводы учебных заведений города. Гордостью парада стали воспитанники Татарстанского кадетского корпуса и малыши из детских садов, которые тоже прошли маршем по плацу в военной форме, знаменуя связь поколений.

Нижнекамская земля — это родина пяти Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров ордена Славы. Около 8 тысяч нижнекамцев с оружием в руках встали на защиту Родины, почти половина из них не вернулась — одни остались на полях сражений, другие пропали без вести.

— День Победы — это один из этапов в истории не только нашей страны, но и всего мира. Это праздник, который мы обязаны помнить и которым важно дорожить. День Победы был и остается символом национального духовного величия, образцом высокого патриотизма, чести и мужества. Наш долг — беречь память о страшной войне и передавать эту память из поколения в поколение, — уверен генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.



В акции «Бессмертный полк» принял участие генеральный директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов. Фото предоставлено ТАИФ-НК.

Работники «ТАИФ-НК» активно поддержали и всенародную акцию Бессмертный полк. В торжественном шествии, которое объединило всех от мала до велика, приняли участие сотрудники компании с семьями. Среди участников «Бессмертного полка» был и генеральный директор ТАИФ-НК Рушан Шамгунов, который нес портрет своего деда Зарипова Габделфарта Зариповича. Нижнекамцы прошли «Бессмертным полком» по главным проспектам города — Строителей и Химиков. Завершилась акция около Вечного огня, где горожане возложили цветы к Монументу Победы и памятнику детям войны и труженикам тыла. В этом году всенародная акция в Нижнекамске проводилась в пятый раз, и если в 2016-м в строю находилось 19 тысяч человек, в 2017 году — 27 тысяч, а в 2018 году — 32 тысячи человек, то в этом количество его участников достигло порядка 40 тысяч человек. Всего на сегодня в Нижнекамске проживает 93 участника Великой Отечественной войны, 1 042 труженика тыла, 113 вдов участника войны и еще 204 человека имеют двойной статус — труженик тыла и вдова участника войны.



В этом году в «Бессмертном полку» прошли почти 40 тысяч нижнекамцев. Фото предоставлено ТАИФ-НК

— Смотришь на портреты, которые несут нижнекамцы во время акции «Бессмертный полк», и понимаешь, как же их много, не вернувшихся… Сегодня, в полку вместе с нами герои войны разных призывов, кто-то совсем взрослый, а есть и очень молодые ребята. Очень хочется, чтобы память о великих людях оставалась в сердцах будущего поколения, — поделилась сотрудник ОАО «ТАИФ-НК» Алина Писцова.

ОАО «ТАИФ-НК» — ведущее современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли республики, традиционно уделяющее особое внимание вопросам социальной направленности. Ежегодно компания проводит среди своих сотрудников спортивные турниры по футболу, волейболу и настольному теннису, посвященные Дню Победы. Также в начале мая в Нижнекамске состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, в которой работники общества на протяжении нескольких лет принимают самое активное участие.

Компания ТАИФ-НК поздравляет всех с великим праздником! Эта дата навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордости. Мира вам, радости и благополучия!