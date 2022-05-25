В ТАИФ-НК выявили лучшего прибориста и электрогазосварщика

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В нефтеперерабатывающей компании АО «ТАИФ-НК» прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых работников. За победу боролись 18 сотрудников предприятия, свои знания и умения также показали шесть студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Имена победителей — в репортаже «Реального времени».

Ни пуха ни пера

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» — важная часть кадровой политики АО «ТАИФ-НК». На предприятии уверены — профессионалами не рождаются, ими становятся. А конкурс профмастерства, приближенный к международным стандартам WorldSkills, — отличная платформа, позволяющая участникам не только громко заявить о себе, но и развивать профессиональные навыки.

На конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников АО «ТАИФ-НК» впервые были представлены такие компетенции, как «Приборист» и «Электрогазосварщик». Состязания традиционно проходили на базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

— Мы рады приветствовать вас в стенах нашего колледжа. Участникам желаем честных соревнований, беспристрастного судейства. Пусть победит сильнейший. Ни пуха ни пера, — обратилась к конкурсантам заместитель директора колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева Ольга Вятчанникова.

44 вопроса за 10 минут

В компетенции «Приборист» принимали участие 9 представителей АО «ТАИФ-НК», а также 4 студента колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В Лемаева.

В компетенции «Приборист» принимали участие 9 представителей АО «ТАИФ-НК», а также 4 студента колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В Лемаева

Конкурсантам необходимо было выполнить теоретические и практические задания. В теоретической части участникам нужно было за 10 минут ответить на 44 вопроса, связанных с метрологией, автоматическим управлением, охраной и безопасностью труда.

Приборист завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Егор Федянин справился с теорией одним из первых. Молодой человек устроился на предприятие 2,5 года назад, сразу после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Говорит, что трудности при ответах на вопросы не возникли, так как хорошо помнит теорию еще со студенческой скамьи.

— Я очень рад, что участвую в конкурсе профессионального мастерства. Для меня это большой опыт. Надо совместить все знания, учесть тонкости, чтобы показать хороший результат. Хочется выступить достойно, не подвести свой коллектив. Здесь мы защищаем честь своего завода, это большая ответственность, — делится впечатлениями Егор Федянин.

Константин Васильев, приборист нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК»

Его коллега Константин Васильев, приборист нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», к конкурсу профессионального мастерства готовился основательно. До начала состязаний прочитал большое количество технической документации, книги по метрологии, освежил общие знания по КИПиА.

— В подобном конкурсе участвую впервые. Готовился самостоятельно. Если что-то было неясно, спрашивал у коллег и руководителей. Конкурсантам нужно знать не только специфику своей работы, но и правила промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и многое другое. С одной стороны, это сложно, с другой — расширяет кругозор и прибавляет интерес. По итогам конкурса планирую повысить пятый разряд до шестого, — говорит Константин Васильев.

На плечах прибористов лежит большая ответственность. Эти люди отвечают за монтаж и демонтаж, проверку, замену и настройку контрольно-измерительных приборов, которые регулируют контроль различных параметров: температура, давление, положения запорных устройств, расход различных сред и уровень жидкостей в исправном состоянии.

Сергей Долганов, главный метролог АО «ТАИФ-НК»

— Современная промышленность не может работать без средств измерения, так как на них опирается весь технологический процесс. Важность этой специальности заключается в том, что приборист должен правильно настраивать приборы, проводить техническое обслуживание. Сегодня мы постарались максимально приблизить задания к рабочему процессу. Практическая часть состояла из трех блоков. Это поиск неисправностей прибора расхода, калибровка датчика давления, а также монтаж/демонтаж приборов перепада давления на установке, — отметил Сергей Долганов, главный метролог АО «ТАИФ-НК».

Профессия, которой стоит гордиться

Не менее сложные испытания ждали конкурсантов в компетенции «Электрогазосварщик». За победу боролись 9 работников АО «ТАИФ-НК», а также два студента колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

Не менее сложные испытания ждали конкурсантов в компетенции «Электрогазосварщик»

Урал Итяшев работает электрогазосварщиком на заводе бензинов. По его словам, электрогазосварщик — это не просто специалист, выполняющий определенную работу, а большой творец, а сварка металла — искусство.

— Работаю электросварщиком уже много лет, люблю свою профессию. Она требует творческого подхода. Конкурс профмастерства позволяет разнообразить работу. Задание для участников достаточно сложное, но еще сложнее — преодолеть эмоции. Волнение мешает, руки дрожат. Между тем рука сварщика должна быть твердой, чтобы положить качественный шов, — уверен Урал Итяшев,

Во время конкурса электрогазосварщикам предстояло собрать на «прихватке» элементы из углеродистой стали, а также произвести обварку. За выполнением конкурсных заданий, качеством работы следила оценочная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные работники предприятия.

Рустам Багавиев, главный механик АО «ТАИФ-НК»

— Электрогазосварщик — специалист по сварке металла. К его профессиональным функциям относятся в том числе сварка строительных и технологических конструкций, работающих под динамическими и вибрационными нагрузками. От качества выполненной работы зависит надежность технологического оборудования, трубопроводов, а также сооружений на всем предприятии, — говорит Рустам Багавиев, главный механик АО «ТАИФ-НК».



По итогам конкурса «Лучший по профессии» первое место в компетенции «Электрогазосварщик» занял Дмитрий Журавлев с завода бензинов. Лучшим прибористом стал его коллега, тоже с завода бензинов, Егор Федянин. Все победители получили призы и материальное поощрение.

Социально ориентированное предприятие

В АО «ТАИФ-НК» ведется огромная работа по повышению уровня квалификации работников, формированию высокого профессионализма, современного экономического мышления, умения работать в условиях рыночных отношений.

Для этого в компании проходят различные виды профессионального обучения: подготовка новых рабочих, переподготовка, обучение смежным профессиям, повышение квалификации, курсы целевого назначения. В течение года проходит более 10 тысяч обучений.

Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК»

— Наше предприятие — одно из самых социально ориентированных в Нижнекамске, где присутствует огромное количество программ для поддержки сотрудников. У нас одна из самых высоких заработных плат в регионе, предоставляется полный социальный пакет и льготы, — подчеркивает Антон Тухватуллин, руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК».

Особое внимание в компании уделяют подбору кадров. Перспективные специалисты для работы на ТАИФ-НК отбираются еще до выпуска из учебного заведения. Каждый год проходят встречи выпускников с представителями промышленных предприятий. При отборе студентов для трудоустройства представители АО «ТАИФ-НК» оценивают средний балл студента, его участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.

В прошлом году в АО «ТАИФ-НК» запустили дуальную систему обучения. Это когда выпускники последнего курса ссуза или вуза одновременно совмещают и обучение, и работу на предприятии.

Галина Шиманская начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК»

— В настоящее время в ТАИФ-НК трудятся 24 студента по специальностям: приборист, оператор технологических установок, слесари по ремонту технологического оборудования, электромонтеры, сливщики-разливщики. Все они успешно у нас работают и получают полную заработную плату. Этим ребятам будет предоставлено время для защиты диплома, после чего они продолжат трудиться в нашей компании, — говорит Галина Шиманская, начальник отдела кадров АО «ТАИФ-НК».

Главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов

— На сегодняшний день АО «ТАИФ-НК» — единственный в России нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает высокосернистую тяжелую нефть с отбором светлых нефтепродуктов 95%. Это абсолютный рекорд в России и достойное место на уровне международных нефтеперерабатывающих заводов. Такие результаты могут быть достигнуты только благодаря высококвалифицированным специалистам, а именно, высокой квалификацией персонала ТАИФ-НК. Это наше конкурентное преимущество, которым мы очень гордимся и стараемся поддерживать его на должном уровне. Такие конкурсы — это в первую очередь возможность работникам, особенно молодым, проявить себя и доказать, что они действительно лучшие среди равных, а для руководства это стимул поддерживать высокую квалификацию своего персонала, — говорит главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Сегодня АО «ТАИФ-НК» — это не только современное производство, высокое качество выпускаемой продукции, это еще и сплоченная команда единомышленников, ориентированная на будущее.

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