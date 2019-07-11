Продукция АО «ТАИФ-НК» снова отмечена наградой на республиканском уровне

Экспертная комиссия подвела итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2019». По его результатам лауреатом в номинации: «Продукция производственно-технического назначения» стал бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013. Дипломантом 1 степени в номинации: «Продукция производственно-технического назначения» признано топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009).



Лучших производителей товаров и услуг Министерство промышленности и торговли РТ определяет ежегодно, начиная с 2004 года. Главной целью конкурса является стимулирование республиканских предприятий к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Представленную на конкурс продукцию оценивали 8 экспертных комиссий — более 30 специалистов и экспертов от 11 министерств, ведомств и заинтересованных организаций Татарстана. Продукция АО «ТАИФ-НК» на республиканском и федеральных этапах конкурса ежегодно занимает лидирующие позиции.