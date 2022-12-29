Сотрудники КГПТО «ТАИФ-НК» отмечены наградами разного уровня

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В АО «ТАИФ-НК» подвели итоги работы за год и наградили отличившихся работников Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Торжественное мероприятие, приуроченное к завершению опытно-промышленной эксплуатации КГПТО, состоялось в актовом зале управления компании.

— Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги нашей работы. Уходящий 2022 год бы непростым для всех. Но, несмотря на трудности, мы преодолели очередную профессиональную планку. В ноябре мы смогли достичь глубины переработки нефтяного сырья 95%. В следующем году перед нами стоит задача сохранить высокие показатели, — обратился к присутствующим с приветственным словом генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Поздравить коллектив с завершением опытно-промышленной эксплуатации КГПТО приехал генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов. По его словам, в компании работают настоящие профессионалы своего дела.

— Позвольте присоединиться к поздравлениям по окончанию знаменательного этапа — завершения опытного пробега КГПТО. Цифры, которые вы сегодня озвучили по глубине переработки нефти — впечатляют, но я хотел бы отметить коллектив. Люди — ключевая ценность предприятия. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Впереди у вас еще много свершений, — подчеркнул он.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков и генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов вручили правительственные награды трем сотрудникам КГПТО. Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ был удостоен начальник цеха конверсии природного газа Вячеслав Платонов. Начальник технического отдела Управления капитального строительства Вячеслав Прокофьев отмечен почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Благодарностью заместителя Премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли Республики Татарстан был удостоен заместитель начальника цеха переработки продуктов гидрирования КГПТО Артур Каримов. Более 10 сотрудников комплекса получили Почетные грамоты Главы НМР и АО «ТАИФ».

Поблагодарить сотрудников КГПТО за проделанный труд приехал главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по нефтехимии Фарид Минигулов. Обращаясь к присутствующим в зале, он сказал, что такой профессиональной команды нет ни на одном другом нефтеперерабатывающем предприятии.

— Поздравляю вас с завершением непростого года, тем не менее, он стал для вас знаменательным. Вы молодцы — ответственные, работящие, умные и старательные. Я считаю, что в «ТАИФ-НК» работает один из лучших производственных коллективов республики, а может и страны, — подчеркнул Фарид Минигулов.

Благодарностью АО «ТАИФ» была отмечена Лира Ныркова, ведущий инженер-технолог производственно-технического отдела. На КГПТО она трудится с 2015 года.

— В «ТАИФ-НК» я пришла работать с соседнего предприятия и ни разу не пожалела. Здесь я состоялась как профессионал, многому научилась и до сих пор совершенствуюсь. Работа у нас очень интересная. Рада, что сегодня меня наградили, впереди еще много задач, которые предстоит решить, — говорит она.



Благодарностью АО «ТАИФ» был удостоен Сергей Рыбочкин, мастер по ремонту оборудования цеха получения кокса (пескового). Он работает на КГПТО с начала строительства, курировал монтаж оборудования, принимал участие в пуско-наладке и опытно-промышленном испытании.

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— У нас все идет отлично, по заданному плану. Коллектив у нас сплоченный, сработанный. Это самое главное. Поздравляю своих коллег с наступающим Новым годом, уверен, что он принесет нам много хороших моментов, — считает он.

Всего в этот день наград разного уровня были удостоены 80 сотрудников КГПТО. Как отметили во время торжественного мероприятия, «ТАИФ-НК» продолжит работать над повышением эффективности производственных процессов, модернизируя технологическое оборудование.

Компания осваивает новые виды продукции, которые отвечают самым строгим современным нормативным требованиям по качеству, что подтверждают многочисленные российские и республиканские награды. Буквально на днях АО «ТАИФ-НК» удостоено высшей награды конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Лидер качества», а в республиканском конкурсе «Руководитель года — 2022» лауреатом в номинации «За достижения в инновационной деятельности» стал генеральный директор компании Максим Новиков.

Лилия Егорова, фото: АО «ТАИФ-НК»