КГПТО ТАИФ-НК введен в эксплуатацию
ТАИФ-НК ввел комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти за 110 млрд рублей, об этом на отчетной депутатской сессии в Нижнекамске сообщил глава исполкома НМР Рамиль Муллин.
— Введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в ТАИФ-НК, — сказал он, подводя работы муниципального района за 2021 год.
В октябре прошлого года предприятие получило заключение Роспотребнадзора о соответствии комплекса техническим требованиям. Вслед за этим, в ноябре, администрация Нижнекамского района выдала разрешение на ввод КГПТО в эксплуатацию.
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