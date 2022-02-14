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КГПТО ТАИФ-НК введен в эксплуатацию

18:17, 14.02.2022 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
КГПТО ТАИФ-НК введен в эксплуатацию
Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ТАИФ-НК ввел комплекс глубокой переработки тяжелых остатков нефти за 110 млрд рублей, об этом на отчетной депутатской сессии в Нижнекамске сообщил глава исполкома НМР Рамиль Муллин.

— Введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в ТАИФ-НК, — сказал он, подводя работы муниципального района за 2021 год.

В октябре прошлого года предприятие получило заключение Роспотребнадзора о соответствии комплекса техническим требованиям. Вслед за этим, в ноябре, администрация Нижнекамского района выдала разрешение на ввод КГПТО в эксплуатацию.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан ТАИФ-НК

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