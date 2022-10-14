Сотрудники «ТАИФ-НК» за три дня вывезли с городских улиц шесть «КАМАЗов» с опавшими листьями

Фото: Лилия Егорова

Более 70 сотрудников АО «ТАИФ-НК», вооружившись лопатами, граблями и другим инвентарем приняли участие в осеннем субботнике. Экологическое мероприятие превратилось в настоящее движение за чистоту. В течение недели сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия будут убирать опавшие листья, сухие ветки, подметать бордюры, чтобы Нижнекамск оставался таким же чистым и ухоженным. Убрать территорию постараются до наступления дождей.



— Впервые на уборку территории мы вышли в прошлую пятницу. Наводить порядок будем на протяжении семи дней. На улице Лесная мы убираемся ежегодно — весной и осенью. Эта территория уже много лет закреплена за нашим предприятием, — подчеркнул заместитель начальника общего отдела АО «ТАИФ-НК» Артем Тудияров.

На подмогу сотрудникам компании прибыло 7 единиц техники. За первые три дня работники АО «ТАИФ-НК» собрали шесть «КАМАЗов» опавшей листвы — собранный мусор вывезли на специальный полигон. Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия.



— На очистку нашего любимого города мы всегда выходим с отличным настроением. Сегодня тепло, хорошие люди рядом. Очень приятно вносить свой вклад в чистоту городских улиц. Коллективный труд сближает, дарит положительные эмоции, — отмечает Елена Гурьянова, менеджер отдела реализации АО «ТАИФ-НК».

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— Все с радостью идут на субботник. Осень такая пора, когда люди начинают убираться в садах, огородах, у себя в квартире. Город — это тоже наш дом. Наводить порядок надо обязательно, очищать Нижнекамск от лишней листвы, чтобы было чисто и красиво, — подытожила Татьяна Воробьева, специалист протокольной группы АО «ТАИФ-НК».

