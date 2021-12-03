Особая забота: в декаду инвалидов представители ТАИФ-НК навестили мужественных людей

Фото: Альберт Муклоков

В Татарстане стартовала традиционная декада, посвященная Международному дню инвалидов. Праздник отмечается 3 декабря для привлечения внимания к проблемам реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. О своих работниках, имеющих инвалидность, не забывает и АО «ТАИФ-НК». Ежегодно представители нефтеперерабатывающей компании посещают на дому коллег, находящихся на заслуженном отдыхе. Этот год не стал исключением.

«Спасибо за постоянное внимание»



На попечении АО «ТАИФ-НК» находятся 50 бывших работников компании, которые имеют статус инвалида 1, 2 или 3 группы. Это люди разных возрастов и профессий. Несмотря на то, что многие из них давно не трудятся на предприятии, о них помнят и заботятся.



В преддверии Международного дня инвалида коллектив АО «ТАИФ-НК» приготовил для людей с ограниченными возможностями здоровья продуктовые наборы. К слову, качество подарков курировал лично генеральный директор компании Максим Новиков.



— Эти люди долгие годы трудились на благо родного предприятия. У нас есть возможность сказать каждому спасибо за профессионализм и преданность своему делу. Сострадание, чуткое отношение к окружающим, особенно к людям с ограниченными возможностями, востребованы во все времена. Искренне желаю всем здоровья, терпения, любви и заботы близких, успехов в решении жизненных проблем, — говорит помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.



За несколько дней представители компании навестили каждого работника, находящегося на заслуженном отдыхе. Побывали в гостях и у Гульчары Валиуллиной. Женщина более 20 лет проработала в ТАИФ-НК аппаратчиком. На пенсию вышла 15 лет назад, перенесла операцию на ноги. Несмотря на свой недуг, старается не унывать, вести активный образ жизни. Летом хозяйничает на даче, зимой помогает детям и внукам. По ее словам, все эти годы, пока она на пенсии, чувствует поддержку коллектива.

За несколько дней представители компании навестили каждого работника, находящегося на заслуженном отдыхе.

— Я хочу объявить большую благодарность нашему руководству. Есть организации, которые своих инвалидов или пенсионеров в счет не ставят. Нам ежеквартально на счет перечисляют денежную помощь, ко Дню химика дают премию. Прошу лично в руки передать генеральному директору ТАИФ-НК Максиму Анатольевичу Новикову письмо, написанное мной от чистого сердца, — сказала растроганная Гульчара Валилуллина.



В этот момент женщина достала из почтового конверта листок бумаги, на котором крупными буквами были написаны искреннее слова благодарности. Содержимое пенсионерка прочитала вслух:

— Я, Валиуллина Гульчара Хасановна, до выхода на пенсию работала в цехе номер 9 аппаратчиком. Хочу выразить благодарность руководству АО «ТАИФ-НК» за постоянное внимание к работникам, ушедшим на заслуженный отдых. Большое спасибо, что вы не забываете нас, пенсионеров.

Женщина достала из почтового конверта листок бумаги, на котором крупными буквами были написаны искреннее слова благодарности.

После чего пенсионерка пригласила коллег за стол. За чашкой чая Гульчара Хасановна рассказала о своих буднях и дала гостям совет. По словам женщины, как бы ни было тяжело, главное — никогда не сдаваться и мыслить позитивно.



«Даже ночами снится родной цех»



Не менее тепло представителей АО «ТАИФ-НК» встретили и по другому адресу. Здесь гостей ждал бывший заместитель начальника цеха №13 нефтеперерабатывающего завода Борис Кириллин. Глядя на этого бодрого и подтянутого мужчину, сложно представить, что в 2008 году он перенес клиническую смерть — остановилось сердце. Врачам удалось вернуть его с того света. В 2010 году Борис Федорович вышел на пенсию. До этого 30 лет проработал на одном месте на установке ЭЛОУ.

Представители АО «ТАИФ-НК» пожелали Борису Кириллину долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.

— Спасибо, что нас не забывают. Дай бог всем здоровья. Очень приятно, — сказал Борис Кириллин.



Борис Федорович признался, что очень скучает по работе, внимательно следит за новостями на предприятии.



— Даже ночами снится мой родной цех, — сказал пенсионер.



Представители АО «ТАИФ-НК» пожелали Борису Кириллину долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.



«Главное не подарки, а внимание и общение»



C особой теплотой о годах работы на предприятии вспоминают и супруги Ломтевы. Более тридцати лет назад Александр Александрович и Любовь Аркадьевна свою трудовую биографию в компании начали с завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 и, претерпев многочисленную реорганизацию, ушли на заслуженный отдых с АО «ТАИФ-НК», спустя несколько лет после официального выхода на пенсию.



— Очень приятно, что о нас помнят. А мы в свою очередь помним о родном предприятии. Сколько лет мы трудились во благо нашего производства, сколько учеников мы воспитали, всех помню по именам, — вспоминает Александр Александрович.

C особой теплотой о годах работы на предприятии вспоминают и супруги Ломтевы

— Мы с большим удовольствием посещаем наших уважаемых пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Они нас ждут, очень нам рады. Для них ведь главное не подарки, а внимание, общение и забота, — отметила Аниса Биктимирова, председатель совета трудового коллектива АО «ТАИФ-НК».



Стоит отметить, что ТАИФ-НК в течение всего года оказывает помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. В этом году в Международный день защиты детей компания оказала благотворительную поддержку организации «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов» и вручила подарки каждому ребенку. На сегодняшний день организация оказывает комплексную помощь семьям, в которых воспитывается 145 детей с ограниченными возможностями здоровья.



Помимо этого, в честь Международного дня защиты детей все семьи предприятия, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, получили от АО «ТАИФ-НК» ежегодную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.



Персонал — главная ценность ТАИФ-НК



Социальная политика — важная составляющая деятельности любой компании. Для сотрудников — это социальная защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, для работодателя — ответственный бизнес.



Предприятие ТАИФ-НК вопросам социальной и благотворительной помощи всегда уделяет особое внимание. В приоритете реализация жилищных программ для работников компании, адресная помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта.



Большое внимание ТАИФ-НК уделяет улучшению жилищных условий и качества жизни сотрудников и их семей. Реализация ипотечных программ в обществе началась в 2005 году: работники имеют возможность получить жилье по социальной ипотеке и по дополнительной корпоративной ипотечной программе. Благодаря ей сотни семей улучшили свои жилищные условия.



На особом контроле здоровье работников. Предприятие выделяет значительные средства на медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и оздоровление детей сотрудников в детских лагерях Нижнекамского района и Республики Татарстан.

Предприятие ТАИФ-НК вопросам социальной и благотворительной помощи всегда уделяет особое внимание.

ТАИФ-НК приобщает своим работникам любовь к спорту и здоровому образу жизни. В течение года в компании регулярно проходят различные первенства. Работники соревнуются в настольном теннисе, футболе, волейболе, лыжной гонке и эстафетном беге.



Достойный вклад предприятие вносит в развитие города и района. Ежегодно одним из первых в Нижнекамске ТАИФ-НК принимает участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»: приобретает школьные портфели и канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Компания и впредь планирует поддерживать социально важные благотворительные акции, направленные на развитие будущего поколения, воспитание молодежи и формирование личности каждого ребенка. А также защищать интересы коллектива, работать на благо Татарстана, повышать качество жизни и уровень благосостояния жителей города.

Партнерский материал

