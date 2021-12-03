Особая забота: в декаду инвалидов представители ТАИФ-НК навестили мужественных людей
В Татарстане стартовала традиционная декада, посвященная Международному дню инвалидов. Праздник отмечается 3 декабря для привлечения внимания к проблемам реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. О своих работниках, имеющих инвалидность, не забывает и АО «ТАИФ-НК». Ежегодно представители нефтеперерабатывающей компании посещают на дому коллег, находящихся на заслуженном отдыхе. Этот год не стал исключением.
«Спасибо за постоянное внимание»
На попечении АО «ТАИФ-НК» находятся 50 бывших работников компании, которые имеют статус инвалида 1, 2 или 3 группы. Это люди разных возрастов и профессий. Несмотря на то, что многие из них давно не трудятся на предприятии, о них помнят и заботятся.
В преддверии Международного дня инвалида коллектив АО «ТАИФ-НК» приготовил для людей с ограниченными возможностями здоровья продуктовые наборы. К слову, качество подарков курировал лично генеральный директор компании Максим Новиков.
— Эти люди долгие годы трудились на благо родного предприятия. У нас есть возможность сказать каждому спасибо за профессионализм и преданность своему делу. Сострадание, чуткое отношение к окружающим, особенно к людям с ограниченными возможностями, востребованы во все времена. Искренне желаю всем здоровья, терпения, любви и заботы близких, успехов в решении жизненных проблем, — говорит помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.
За несколько дней представители компании навестили каждого работника, находящегося на заслуженном отдыхе. Побывали в гостях и у Гульчары Валиуллиной. Женщина более 20 лет проработала в ТАИФ-НК аппаратчиком. На пенсию вышла 15 лет назад, перенесла операцию на ноги. Несмотря на свой недуг, старается не унывать, вести активный образ жизни. Летом хозяйничает на даче, зимой помогает детям и внукам. По ее словам, все эти годы, пока она на пенсии, чувствует поддержку коллектива.
— Я хочу объявить большую благодарность нашему руководству. Есть организации, которые своих инвалидов или пенсионеров в счет не ставят. Нам ежеквартально на счет перечисляют денежную помощь, ко Дню химика дают премию. Прошу лично в руки передать генеральному директору ТАИФ-НК Максиму Анатольевичу Новикову письмо, написанное мной от чистого сердца, — сказала растроганная Гульчара Валилуллина.
В этот момент женщина достала из почтового конверта листок бумаги, на котором крупными буквами были написаны искреннее слова благодарности. Содержимое пенсионерка прочитала вслух:
— Я, Валиуллина Гульчара Хасановна, до выхода на пенсию работала в цехе номер 9 аппаратчиком. Хочу выразить благодарность руководству АО «ТАИФ-НК» за постоянное внимание к работникам, ушедшим на заслуженный отдых. Большое спасибо, что вы не забываете нас, пенсионеров.
После чего пенсионерка пригласила коллег за стол. За чашкой чая Гульчара Хасановна рассказала о своих буднях и дала гостям совет. По словам женщины, как бы ни было тяжело, главное — никогда не сдаваться и мыслить позитивно.
«Даже ночами снится родной цех»
Не менее тепло представителей АО «ТАИФ-НК» встретили и по другому адресу. Здесь гостей ждал бывший заместитель начальника цеха №13 нефтеперерабатывающего завода Борис Кириллин. Глядя на этого бодрого и подтянутого мужчину, сложно представить, что в 2008 году он перенес клиническую смерть — остановилось сердце. Врачам удалось вернуть его с того света. В 2010 году Борис Федорович вышел на пенсию. До этого 30 лет проработал на одном месте на установке ЭЛОУ.
— Спасибо, что нас не забывают. Дай бог всем здоровья. Очень приятно, — сказал Борис Кириллин.
Борис Федорович признался, что очень скучает по работе, внимательно следит за новостями на предприятии.
— Даже ночами снится мой родной цех, — сказал пенсионер.
Представители АО «ТАИФ-НК» пожелали Борису Кириллину долгих лет жизни и вручили продуктовый набор.
«Главное не подарки, а внимание и общение»
C особой теплотой о годах работы на предприятии вспоминают и супруги Ломтевы. Более тридцати лет назад Александр Александрович и Любовь Аркадьевна свою трудовую биографию в компании начали с завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 и, претерпев многочисленную реорганизацию, ушли на заслуженный отдых с АО «ТАИФ-НК», спустя несколько лет после официального выхода на пенсию.
— Очень приятно, что о нас помнят. А мы в свою очередь помним о родном предприятии. Сколько лет мы трудились во благо нашего производства, сколько учеников мы воспитали, всех помню по именам, — вспоминает Александр Александрович.
— Мы с большим удовольствием посещаем наших уважаемых пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья на дому. Они нас ждут, очень нам рады. Для них ведь главное не подарки, а внимание, общение и забота, — отметила Аниса Биктимирова, председатель совета трудового коллектива АО «ТАИФ-НК».
Стоит отметить, что ТАИФ-НК в течение всего года оказывает помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. В этом году в Международный день защиты детей компания оказала благотворительную поддержку организации «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов» и вручила подарки каждому ребенку. На сегодняшний день организация оказывает комплексную помощь семьям, в которых воспитывается 145 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, в честь Международного дня защиты детей все семьи предприятия, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, получили от АО «ТАИФ-НК» ежегодную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей.
Персонал — главная ценность ТАИФ-НК
Социальная политика — важная составляющая деятельности любой компании. Для сотрудников — это социальная защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, для работодателя — ответственный бизнес.
Предприятие ТАИФ-НК вопросам социальной и благотворительной помощи всегда уделяет особое внимание. В приоритете реализация жилищных программ для работников компании, адресная помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта.
Большое внимание ТАИФ-НК уделяет улучшению жилищных условий и качества жизни сотрудников и их семей. Реализация ипотечных программ в обществе началась в 2005 году: работники имеют возможность получить жилье по социальной ипотеке и по дополнительной корпоративной ипотечной программе. Благодаря ей сотни семей улучшили свои жилищные условия.
На особом контроле здоровье работников. Предприятие выделяет значительные средства на медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и оздоровление детей сотрудников в детских лагерях Нижнекамского района и Республики Татарстан.
ТАИФ-НК приобщает своим работникам любовь к спорту и здоровому образу жизни. В течение года в компании регулярно проходят различные первенства. Работники соревнуются в настольном теннисе, футболе, волейболе, лыжной гонке и эстафетном беге.
Достойный вклад предприятие вносит в развитие города и района. Ежегодно одним из первых в Нижнекамске ТАИФ-НК принимает участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»: приобретает школьные портфели и канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Компания и впредь планирует поддерживать социально важные благотворительные акции, направленные на развитие будущего поколения, воспитание молодежи и формирование личности каждого ребенка. А также защищать интересы коллектива, работать на благо Татарстана, повышать качество жизни и уровень благосостояния жителей города.
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