Курс на стабильность: ТАИФ-НК презентовал проекты компании

Фото: Ринат Назметдинов

На площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо» прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. В этом году он был приурочен к 100-летию со дня образования ТАССР. В рамках события состоялись сразу несколько мероприятий, в том числе — 27-я международная специализированная выставка «Нефть, Газ. Нефтехимия». Она считается одним из ведущих отраслевых мероприятий Приволжского федерального округа. Ежегодно в выставке участвует нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК». На своем стенде предприятие представило президенту Татарстана Рустаму Минниханову образцы продукции, полученной в результате переработки на Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков нефти. Сейчас он работает в режиме комплексного опробования.

«Все мы соскучились по таким форумам»

С этой фразы свое приветственное слово начал Рустам Минниханов. Президент республики подчеркнул, что событие проходит в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности и поздравил всех причастных к празднику.

— Я хотел бы поблагодарить каждого из вас, всех, кто подготовил экспозиции, а их более 100. Очень сожалею, что не все наши партнеры смогли приехать, но основная масса здесь. Наша работа будет идти и в режиме онлайн. И я уверен, что форум очень востребован и нужен. Хорошей нам работы и спасибо всем, что мы вместе, — добавил президент Татарстана.

Рустам Минниханов: «Я уверен, что форум очень востребован и нужен»

О знаковости форума говорил и заместитель министра энергетики России Антон Инюцын. Он отметил, что перед нефтегазохимической отраслью государство ставит большие задачи.

— Я считаю, что одна из ключевых задач в нашей стране — наращивать несырьевой, неэнергетический экспорт. Как раз та линейка продукции, которая сегодня выпускается в Татарстане и в целом в других регионах, завязанная на нефтегазохимию — это будет действительно прорывной отраслью в ближайшие годы, — сообщил Антон Инюцын.

В компании замминистра и президента Союза нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля Рустам Минниханов перерезал символическую желтую ленту, дав старт форуму.

Рустам Минниханов, Антон Инюцын и Геннадий Шмаль открыли форум

«Конверсия гудрона в светлые нефтепродукты составила 92%»

После церемонии награждения лидеров отрасли, гости форума осмотрели стенды участников специализированной выставки «Нефть, Газ. Нефтехимия». В этом году на своей площадке она собрала более 100 компаний из 18 регионов России, среди них — 60 предприятий Татарстана. В выставке приняли участие и представители зарубежных стран: Германии, Италии, Турции, Швеции, Японии и Белоруссии.

Одной из первых экспозиций при осмотре выставки стал стенд ГК «ТАИФ». Заинтересовали Рустама Минниханова образцы продукции нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК». Предприятие выпускает автомобильный бензин и дизельное топливо класса Евро-5, которые поставляют на АЗС Татарстана и ряд регионов.

О проектах организации президенту рассказал главный инженер предприятия Максим Новиков. Сейчас одна из главных целей — стабильная работа всех узлов Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефти.

С 15 мая 2020-го установка VCC перерабатывает проектное сырье — гудрон с выработкой высококачественных и востребованных на рынке светлых нефтепродуктов. За три месяца фактический объем переработки сырья достиг 703 тыс. тонн. Из них — 404 тыс. тонн пришлось на гудрон, 281,4 тыс. тонн на вакуумный газойль.

Максим Новиков: «На нашем предприятии выполняются все мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию»

— На нашем предприятии выполняются все мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Сейчас мы находимся в режиме комплексного опробования, и за три месяца достигли положительных проектных результатов по конверсии гудрона, по переработке. Конверсия гудрона в светлые нефтепродукты составила 92%. Другими словами, почти весь объем остаточного нефтепродукта НПЗ (гудрона) перерабатывается в светлые нефтепродукты, такие как дизельное топливо, прямогонный бензин, — пояснил главный инженер АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Первый камень в основание комплекса заложен в 2012 году. Это уникальная по производительности и технологическому оформлению установка. В ее основу заложена технология VCC (Veba Combi Cracking), по лицензии компании Kellogg Brown & Root LTD, которая позволяет перерабатывать тяжелые остатки нефти, преобразуя их в светлые и высококачественные нефтепродукты.

— Думаю, президент оценил наши успехи, и мы будем дальше осваивать мощности. Самое главное — это начать стабильно работать, перерабатывать и получать высококачественные нефтепродукты. Процесс и сейчас стабилен, но нужно время для оттачивания всех навыков и выявления узких мест, — сообщил Максим Новиков.

ТАИФ-НК представил образцы продукции, полученной в результате переработки на КГПТО

Партнерский материал