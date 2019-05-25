Сотрудники ТАИФ-НК приняли участие в праздновании Дня химика

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Нижнекамске состоялось празднование республиканского Дня химика. Почетные гости собрались во Дворце спорта «Нефтехим Арена», где прошла выставка ведущих нефтехимических предприятий республики, а также состоялось вручение государственных наград. Обо всем подробнее — в материале.

Нефтехимическая отрасль — локомотив экономики Татарстана

Нижнекамск по праву считается химической столицей Татарстана — здесь сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, которые являются локомотивом экономики региона. Именно поэтому республиканский День химика седьмой раз отмечается в городе на Каме. Сегодня на праздновании присутствовали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, а также представители всех крупнейших химических предприятий республики.

Официальная часть началась с осмотра выставки, где президент Татарстана ознакомился с работой ведущих нефтехимических предприятий региона. Рустам Минниханов посетил стенд АО «ТАИФ-НК», где были представлены образцы основных видов продукции — бензины, дизельное топливо, керосин, авиакеросин и битум. Всего компания производит более 28 наименований нефтепродуктов и является лидером в российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Рустам Минниханов посетил стенд АО «ТАИФ-НК», где были представлены образцы основных видов продукции

Химия и нефтехимия — это точки роста республики, поэтому в Татарстане планируют и дальше реализовывать амбициозные проекты в данной отрасли.

— Уважаемые работники химической, нефтехимической промышленности, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить вас за то, что вы делаете для нашей республики, для нашей страны и, конечно, пожелать, чтобы химическая и нефтехимическая отрасль и дальше развивалась, — сказал Рустам Минниханов.

«Без стабильной работы нашей отрасли невозможно масштабное инновационное развитие отечественной экономики»

В этом году исполняется 150 лет со дня открытия периодической таблицы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Эту дату отмечают во всем мире: Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2019-й Годом периодической таблицы химических элементов. Поэтому республиканский День химика также приурочили к открытию таблицы Менделеева.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника химической и нефтехимической промышленности! Химия и нефтехимия являются основой промышленности Республики Татарстан. Без стабильной работы нашей отрасли невозможно масштабное инновационное развитие отечественной экономики. Наши совместные усилия сохранят положительные тенденции и создадут необходимые возможности для дальнейшего эффективного развития отрасли и экономики страны в целом. Выражаю благодарность всем сотрудникам АО «ТАИФ-НК» за то, что, несмотря на непростые условия экономического развития страны, вы держите марку высочайших профессионалов, преданных делу, ответственных за результаты своего труда и делающих все возможное для успешного развития нашего предприятия! Всем работникам нефтехимической промышленности желаю успешных начинаний, новых горизонтов и осуществления самых смелых проектов. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям, — поздравил с праздником генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.



Успех нефтехимической отрасли зависит от людей, поэтому на республиканском Дне химика стало доброй традицией награждать ценные кадры. Сегодня отметили ветеранов и лучших работников нефтехимической отрасли, татарстанских ученых и рационализаторов, а также студентов и школьников — победителей всероссийских и республиканских предметных олимпиад. В одном ряду с награжденными — машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Сергей Комаров и оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК» Ришат Гайфуллин. За многолетний плодотворный труд в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности специалистам присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан». Нагрудный знак и удостоверение представителям ТАИФ-НК вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

На республиканском Дне химика стало доброй традицией награждать ценные кадры

Также без внимания в этот день не остался оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Валерий Спиридонов. Представитель компании стал лауреатом в номинации «Ветеран химической отрасли» и был отмечен дипломом, сертификатом и памятной статуэткой.

Без внимания в этот день не остался оператор технологических установок нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Валерий Спиридонов

После церемонии награждения республиканский День химика продолжился концертом. Завершил праздничную программу певец Александр Маршал.