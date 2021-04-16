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Коллектив АО «ТАИФ-НК» присоединился к санитарной очистке Нижнекамска

10:15, 16.04.2021 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 1
Коллектив АО «ТАИФ-НК» присоединился к санитарной очистке Нижнекамска
Фото: АО «ТАИФ-НК»

Работники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в общегородском субботнике. На очистку улицы Лесной, которая на протяжении многих лет закреплена за предприятием, вышли коллективы управления, завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Всего более 100 человек.

Сотрудники ТАИФ-НК собрали прошлогоднюю листву, опавшие ветки, подмели территорию. Во время уборки была задействована специальная техника, в которую были погружены десятки мешков с мусором. Следующую масштабную генеральную уборку улицы Лесной коллектив нефтеперерабатывающего предприятия проведет в 20-х числах апреля.

Для АО «ТАИФ-НК» экологическая безопасность и охрана окружающей среды — обязательное условие успешного функционирования и развития компании. Предприятие ежегодно принимает участие в различных мероприятиях экологической направленности — городских и республиканских субботниках, акциях «ЭкоВесна», «Зеленая волна» и «Чистый берег».

Партнерский материал

ОбществоПромышленность Татарстан ТАИФ-НК
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    ТАИФ-НК всегда поддерживает различные мероприятия, молодцы! Так держать!
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