Коллектив АО «ТАИФ-НК» присоединился к санитарной очистке Нижнекамска

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Работники АО «ТАИФ-НК» приняли участие в общегородском субботнике. На очистку улицы Лесной, которая на протяжении многих лет закреплена за предприятием, вышли коллективы управления, завода бензинов, нефтеперерабатывающего завода и Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков. Всего более 100 человек.



Сотрудники ТАИФ-НК собрали прошлогоднюю листву, опавшие ветки, подмели территорию. Во время уборки была задействована специальная техника, в которую были погружены десятки мешков с мусором. Следующую масштабную генеральную уборку улицы Лесной коллектив нефтеперерабатывающего предприятия проведет в 20-х числах апреля.



Для АО «ТАИФ-НК» экологическая безопасность и охрана окружающей среды — обязательное условие успешного функционирования и развития компании. Предприятие ежегодно принимает участие в различных мероприятиях экологической направленности — городских и республиканских субботниках, акциях «ЭкоВесна», «Зеленая волна» и «Чистый берег».



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