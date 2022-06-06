Для сильных корпоративным духом: в ТАИФ-НК прошел турнир по мини-футболу на кубок компании

Фото: Сергей Манаков

Стремительная реакция игроков, точные голы, море эмоций и позитива — все это ждало тех, кто пришел в минувшую субботу на турнир по корпоративному мини-футболу на кубок АО «ТАИФ-НК».

Несмотря на небольшой дождь, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия с удовольствием приняли участие в футбольных состязаниях. На поле вышли пять команд: «Стимул», «Мечта НПЗ», «Дизель НПЗ», «Джокер», «VСС КГПТО». В каждой было по девять игроков.

На торжественное построение и открытие турнира по мини-футболу на кубок АО «ТАИФ-НК» приехал помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

— Я рад приветствовать вас на ежегодном традиционном турнире по мини-футболу на кубок «ТАИФ-НК». Хочу поблагодарить участников за приверженность самому популярному виду спорта — спорту номер один в мире! Желаю всем хорошего настроения, положительных эмоций, а командам честной спортивной борьбы и заслуженных побед, — обратился к игрокам Владимир Гатунок.

С особым напором и азартом футболисты включились в борьбу, каждый стремился отстоять честь своей команды.

— Игра непростая. Мы пока ведем в счете, но противник не дремлет. Среди нас много бывших спортсменов, любителей футбола. Надеюсь победа будет за нами, — отметил Дмитрий Соловьев, игрок команды «VСС КГПТО».

Другой игрок этой команды Шафкат Загретдинов в свою очередь уверено добавляет:

— У нас есть соперничество среди команд. «Мечта НПЗ» считается самой сильной командой. Один раз нам удалось ее выиграть. В этот раз хотим повторить успех.

Праздник спорта и мини-футбола в этот день удался на славу, он доставил немало приятных минут игрокам и болельщикам.

— Я пришел поддержать КГПТО, а так — в целом болею за футбол. Это одна из самых старейших игр. Раньше в нее играли только привилегированные спортивные клубы Англии. Сейчас может поучаствовать любой желающий от оператора и машиниста до начальника производства или цеха. На поле все равны. Сегодня мы получаем эстетическое удовольствие, наблюдая за игрой, — поделился впечатлениями Станислав Аитов, оператор КГПТО АО «ТАИФ-НК».

Высокий профессионализм игроков отметил и главный судья соревнований Альберт Бикмуллин.

— Ребята очень хорошие. Могу отметить команду «Мечта НПЗ». Она всегда была в фаворитах. «Стимул» с КГПТО, я посмотрел, тоже очень достойно выступает. Каждая из команд может дать бой! — уверен главный судья.

По итогам турнира первое место заняла команда «Мечта НПЗ», «VСС КГПТО» в этом году стали вторыми, третье место досталось «Джокеру» с завода бензинов.

По словам организаторов, победа каждой команды — это показатель настоящей сплоченности, сильного спортивного духа и ценностей здорового образа жизни, которые постоянно поддерживаются в АО «ТАИФ-НК».

— Компания «ТАИФ-НК» уделяет большое внимание здоровому образу жизни своих сотрудников. В течение года наши работники могут активно заниматься спортом на открытых и закрытых площадках. По многим видам спорта проводятся традиционные соревнования и турниры на кубок «ТАИФ-НК». Сотрудники предприятия принимают активное участие как в корпоративных, так и в городских соревнованиях. Поддержка спортивных увлечений сотрудников не только улучшает здоровье, но и повышает командный дух и эффективность работы коллектива, — подытожил помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

Партнерский материал