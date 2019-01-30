ТАИФ-НК принял коллективный договор на три года

Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Нефтеперерабатывающая компания Нижнекамска подписала новый коллективный договор, рассчитанный на 2019—2021 годы. По нему компания сохранила все социальные обязательства перед работниками. Что было выполнено по предыдущему договору — в материале «Реального времени».

«Главная ценность компании — это наши специалисты»

Конференция трудового коллектива прошла в центральном офисе ОАО «ТАИФ-НК». В ней приняли участие генеральный директор компании Рушан Шамгунов, его заместители и директора заводов. Почетным гостем стал глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин.

ТАИФ-НК — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Татарстана, в состав которого входят нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России, ТАИФ-НК сохранил статус одного из лидеров рынка и продолжил выпуск высококачественной продукции. Это подтверждают победы на конкурсах республиканского и федерального уровней. В конце 2018 года продукцию ОАО «ТАИФ-НК» отметили на самом престижном конкурсе для производителей «100 лучших товаров России». Дизельное топливо «ЕВРО летнее» сорта С, экологического класса К5 стало лауреатом, а бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 вошел в число дипломантов.

Компания постоянно развивается, поэтому за последние годы численность сотрудников на предприятии увеличилась на четверть и составила 3 846 человек. Почти половина из них, 1 829 работников, — это молодежь до 35 лет. Как социально-ориентированное предприятие ТАИФ-НК забоится о работниках и делает все, чтобы повысить качество их жизни.

С приветственным словом на конференции трудового коллектива выступил генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов



— Именно Коллективный договор является определяющим социально-ориентированным направлением корпоративной политики компании. Социальная ответственность и социальное партнерство — это те базовые принципы, которые помогают качественно решать производственные задачи, стоящие перед нашим предприятием.

Несмотря на то, что минувшие 3 года нельзя назвать простыми, поддержание стабильности в деятельности нашей компании, в достижении финансово-экономических показателей, плановая реализация наших проектов — остаются для нас на сегодняшний день незыблемыми задачами. У нас есть абсолютное понимание, что главная ценность компании — это наши специалисты, а это почти четыре тысячи сотрудников! ТАИФ-НК является, и будет являться, предприятием самого высокого уровня социальной ответственности, — сказал в приветственном слове генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Реализация жилищной программы и создание комфортных условий труда

Коллективный договор на ТАИФ-НК действовал с 2016 по 2018 год. Это был первый коллективный договор, принятый сразу на 3 года. По решению делегатов конференции, пункты в документе о взаимных обязательствах были выполнены в полном объеме. Работники компании обеспечены существенным социальным пакетом, в который входят выплаты к отпуску, затраты, связанные с реализацией социальной ипотеки, оказание материальной помощи в различных жизненных ситуациях, поощрение по случаю юбилейных и праздничных дат, материальная поддержка пенсионеров и так далее. Благодаря реализации жилищных программ работники получили квартиры по «Социальной ипотеке» и Дополнительной корпоративной программе для работников Группы компаний ТАИФ.

На предприятии действуют две жилищные программы, по которым работники могут получить квартиру



Один из важных пунктов коллективного договора — создание комфортных условий труда. С 2016 по 2018 год на всех рабочих местах было обеспечено выполнение требований охраны труда и безопасности. Для того чтобы проверять рабочие места, в компании создана собственная санитарно-промышленная лаборатория, которая регулярно делает замеры физических и химических факторов. За 3 года специальную оценку условий труда провели на 1 984 рабочих местах.

Здоровье сотрудников — в приоритете

На ТАИФ-НК ежегодно проводятся медицинские осмотры — за 3 года их прошли 9 527 сотрудников. Кроме этого, в компании действует система добровольного медицинского страхования.

За 3 года ежегодные медицинские осмотры прошли 9 527 сотрудников

Для поддержания здорового образа жизни среди работников на ТАИФ-НК активно развивают массовый спорт. С 2016 по 2018 год на предприятии провели соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, летнему и зимнему мини-футболу, волейболу, легкоатлетической эстафете на Кубок ОАО «ТАИФ-НК». Чтобы сотрудники в свободное время занимались спортом, компания арендует спортивный зал, бассейн, каток, футбольное поле.

Коллективный договор затрагивает девять основных разделов — их взяли за основу нового документа и сохранили все социальные льготы и обязательства перед сотрудниками. По статистике, в Татарстане большая часть предприятий принимает коллективные договоры только на год: из 100 компаний не больше 15 заключают договор на 3 года. Это объясняется тем, что предприятия не готовы брать на себя обязательства и дополнительные риски. В этот раз в ТАИФ-НК снова заключили договор на 3 года, он будет действовать с 2019 по 2021 год. Это в очередной раз подтверждает, что компания смотрит в будущее с уверенностью. Документ подписали генеральный директор Рушан Шамгунов и председатель совета трудового коллектива Аниса Биктимирова.

— Поздравляю вас с этим важным событием, подписанием трехлетнего коллективного договора. Считаю, что подписание — это важное событие и практика коллективных договоров есть далеко не во всех районах Татарстана, не говоря уже о России. Но на ТАИФ-НК это старая традиция, которая позволяет работникам предприятия чувствовать себя уверенно. Хочу поблагодарить вас за ваш вклад в развитие Нижнекамского муниципального района и в целом Татарстана, — поздравил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

В рамках конференции трудового коллектива за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации были отмечены начальник цеха конверсии природного газа Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Вячеслав Платонов и заместитель директора по производству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Андрей Коновнин. Машинисту технологических насосов нефтеперерабатывающего завода Павлу Лебедеву, кладовщику электроцеха завода бензинов Ольге Андреевой, оператору технологических установок Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков Ильнару Галлямову вручили Почетные грамоты открытого акционерного общества «ТАИФ-НК» за безупречную работу и выполнение производственных показателей за 2018 год.

В рамках конференции трудового коллектива состоялось вручение наград

Также на встрече трудового коллектива у работников была возможность задать злободневные вопросы, касающиеся всех горожан, главе Нижнекамского муниципального района, мэру Нижнекамска Айдару Метшину. Сотрудников компании интересовали перспективы внедрения новых технологий по отслеживанию городских маршрутов, очередные этапы благоустройства городских пространств и изменения в части утилизации и вывоза бытовых отходов.

У работников была возможность задать злободневные вопросы мэру города Айдару Метшину

Подписав новый коллективный договор, на предприятии вновь подтвердили, что социальная политика остается приоритетным направлением в компании. Главная задача компании — дальнейшее повышение уровня профессионализма коллектива и качества жизни работников. Ведь только так ТАИФ-НК и в дальнейшем сможет выпускать высококачественную продукцию и оставаться в лидерах рынка.