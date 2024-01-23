Соглашение о взаимодействии подписано между Министерством экологии РТ и АО «ТАИФ-НК»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Состоянию атмосферного воздуха в Республике Татарстан, как в крупном промышленном регионе России, уделяется особое внимание. Об этом на состоявшейся итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан заявил глава ведомства Александр Шадриков.

— В 2023 году в республике было выполнено 4,4 миллиона измерений по воздуху. Напомню, автоматические станции контроля отбирают воздух каждые 20 секунд, усредняя показатели на 20—40 минут. С прошлого года таких станций у нас 17. По предложению жителей «Салават купере» установили еще одну АСКЗА. Дополняют сеть мониторинга девять станций крупнейших предприятий Татарстана — «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти», ТАНЕКО. В декабре запущена станция «Казаньоргсинтеза». Она станет десятой АСКЗА, которая будет передавать данные в общую систему мониторинга. Сегодня мы подписали еще одно соглашение: нашу сеть дополнит ТАИФ-НК, — подчеркнул министр. И добавил: — Самое главное — это говорит о том, что мы вместе с промышленниками, природопользователями, ищем и находим конструктивный диалог. Для нас важно взаимодействие. Мы вместе должны обеспечить благополучие наших сограждан. И об этом говорит подписанное сегодня соглашение.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Со стороны нефтеперерабатывающей компании подпись под соглашением поставил главный инженер Алексей Храмов.

— Тут есть два аспекта: первый — законодатели требуют устанавливать станции мониторинга атмосферного воздуха на основных источниках выброса. Это, как правило, технологические печи. У нас на всех технологических печах уже произведена оценка выбросов, предварительное категорирование и уже выполнены проекты. Уже была установлена пилотная станция контроля мониторинга загрязняющих веществ на первом источнике загрязняющих веществ на комплексе гидроочистки. Все успешно работает. На 2024 год перед компанией стоит задача: кроме тех двух станций, что указаны в подписанном соглашении, установить еще две станции на наших печах. То есть первую работу мы делаем в рамках требований законодательства, а вторая — наше добровольное начинание в рамках сегодняшнего соглашения. Эти станции будут установлены вне периметра забора на границе санитарно-защитной зоны, чтобы контролировать состояние выбросов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Данные со станций непрерывного мониторинга контроля в режиме реального времени будут передаваться не только в соответствующие службы компании, но и в единую систему мониторинга Минэкологии республики. В скором времени эту систему планируется сделать доступной для каждого жителя Татарстана.