Борис Титов: в Татарстане нашли правильное соотношение открытости и мер санитарной защиты

О чем рассказали предприниматели из Татарстана федеральным властям

Фото: Рустем Исламов (e-nkama.ru)

Нижнекамская мэрия выступила организатором первого масштабного онлайн-форума для предпринимателей «Бизнес в новых условиях». Спикерами и экспертами выступили руководители ведущих, градообразующих предприятий, федеральные и республиканские власти. Онлайн-разговор развернулся на четырех дискуссионных площадках, главной темой стали антикризисные меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии.



«Падение российской экономики может составить 20%»

Форум собрал более 300 предпринимателей из разных отраслей экономики, инвесторов и экспертов, представителей банковского сектора, государственных и муниципальных управленцев. Модератором антикризисного заседания стал председатель правления машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергей Майоров. Открывая мероприятие, он озвучил неутешительную экономическую статистку.

— Нефть упала в цене. Это привело к тому, что мировая экономика сократилась, по оценке экспертов, на 30%. Падение российской экономики с апреля по июль может составить 20%. Потери бюджета в Республике Татарстан и в Нижнекамске составили около 30%. В Нижнекамске два месяца не работали 4 тысячи предпринимателей и около 6 тысяч их сотрудников. Это говорит о том, что есть серьезные проблемы. Мы не можем оставаться безучастными к судьбе наших предпринимателей и собрались сегодня, чтобы обсудить возможности восстановления докризисных объемов, — сообщил Сергей Майоров.

Сергей Майоров, открывая мероприятие, озвучил неутешительную экономическую статистку

Республиканский лидер «Партии Роста», генеральный директор компании «Кориб» Олег Коробченко напомнил, что весомую финансовую поддержку татарстанские предприниматели получили после апрельского онлайн-совещания с участием омбудсмена Бориса Титова и главы республики Рустама Минниханова.

— В ходе беседы президент Татарстана обратился к Борису Юрьевичу с просьбой поддержать наиболее пострадавшие отрасли выделением субсидий на временную занятость, чтобы сохранить коллективы. На тот момент для получения выплаты через центр занятости сотрудник компании должен был сначала уволиться, потом зарегистрироваться на специальном ресурсе. Президент РТ предложил предусмотреть субсидии непосредственно предприятиям, чтобы им не пришлось сокращать людей. Тогда Борис Юрьевич пообещал, что вопрос будет рассмотрен, и уже в мае МСП начали получать финансовую помощь на одного сотрудника в размере 12 тысяч рублей. Благодаря этому удалось сохранить большинство наших коллективов, — отметил Олег Коробченко.

Олег Коробченко напомнил, что весомую финансовую поддержку татарстанские предприниматели получили после апрельского онлайн-совещания с участием омбудсмена Бориса Титова и главы республики Рустама Минниханова

Антикризисные меры дали первые результаты

Республиканский лидер «Партии Роста» спросил, какие перспективы есть у бизнеса, ведь частичное открытие предприятий не решает проблем. Отвечать на этот вопрос взялся уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Он сообщил, что антикризисные меры уже дали первые положительные результаты.

— Ситуация начинает улучшаться, и это не просто ощущение, это видно по цифрам. Мы проводим раз в две недели опрос предпринимателей. Вчера подвели итоги этой недели. И количество людей, кто оценивал состояние своей компании как катастрофу, уменьшилось на 12,6%. 40% все-таки так считает. 30,8% компаний из тех, что были остановлены (а их было больше 56%), возобновили свою деятельность. Важно, что увеличилась доля предпринимателей, воспользовавшихся мерами поддержки. Она выросла с 35,4% до 57,3%, — рассказал Борис Титов.

Омбудсмен отметил, что Татарстан одним из первых применил жесткие эпидемиологические меры и первым же начал снимать ограничения, что привело к снижению заразившихся коронавирусом.

— Сегодня мы видим правильное сочетанием открытости и мер санитарной защиты. Именно в Татарстане было найдено главное соотношение. Но это нужно было на первом этапе. И в результате по количеству заболевших республика даже не стоит в первой десятке. Зато республика одной из первых начала выходить из карантина и открывать экономику. Здесь учитывается коэффициент, который коррелируется с ситуацией по коронавирусу. Сегодня надо думать не о том, что было, хотя это новая ситуация. Надо думать о том, что делать дальше и как развивать экономику. На нас свалился реальный шторм, и не только из-за коронавируса, но и из-за цен на нефть. Мы сегодня думаем, какие направления страна должна избрать, чтобы развиваться без зависимости от экспорта сырья, — сказал он.

Доля предпринимателей, воспользовавшихся мерами поддержки, выросла с 35,4% до 57,3%, — рассказал Борис Титов.

«Мы вступили в воду, не зная, что нас ждет впереди»

Индивидуальный предприниматель из Нижнекамска Булат Гайфуллин сообщил, что из-за технической задолженности не смог получить право на отмену платы за аренду муниципального имущества.

— Я все долги оплатил, разрешите мне и всем остальным предпринимателям, которые расплатились по долгам, воспользоваться мерами поддержки. Также необходимо пересмотреть сроки ввода в действие этого положения, — обратился к местным властям индивидуальный предприниматель. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пообещал обратиться с этим вопросом к депутатам городского совета.

На видеосвязь с нижнекамскими бизнесменами вышел и сенатор от Татарстана Олег Морозов. Он поделился мнением о том, как строить отношения между властью и бизнесом в новых условиях.

— Единственная форма выработки разумных решений — это постоянный диалог, мониторинг решений, которые принимаются, поиск слабых звеньев, исправление решений. Это поможет найти оптимальную модель выхода из идеального шторма. Мы вступили в воду, не зная, что нас ждет впереди, насколько мы упадем, насколько быстро оправимся и как будем выходить из этого кризиса. Самое главное — найти большую копилку предложений, которые будут идти снизу. Мониторинг из Москвы не даст того эффекта, который виден на местах. Любая мера, которая здесь кажется оптимальной и разумной, поддерживается постановлением правительства, по мере реализации на практике нуждается в корректировке, — подчеркнул Морозов.

«Единственная форма выработки разумных решений — это постоянный диалог, мониторинг решений, которые принимаются, поиск слабых звеньев, исправление решений», — считает Олег Морозов

Самозанятым вернут налог и окажут матпомощь

От лица самозанятых к федеральным властям обратилась Юлия Ефимова. Ей вернули уплаченный за прошлый год налог в размере 69 тысяч рублей и предоставили дополнительную льготу в размере 12 тысяч рублей.

— Для меня это стало очень большой поддержкой. Расскажите, пожалуйста, что еще планируется делать в дальнейшем для развития индивидуальной бизнес-платформы, что изменится и какие еще будут меры поддержки, — обратилась она к депутату Госдумы Айрату Фаррахову, который выступил инициатором закона о профессиональном налоге для самозанятых.

— Сегодня в России числится 650 тысяч самозанятых. К этому закону подключились более 20 субъектов РФ. Это самый низкий налог — 4,6%. В соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина вам вернули тот налог, который вы уплатили в прошлом году. Если этот налог был уплачен в бюджет РТ, то налог вернет федеральный центр. Самозанятых практически по всем позициям приравняли к МСБ. Это означает существенные преференции в государственных закупках. Вы имеете такой же доступ поддержки на федеральном и региональном уровнях, которые имеют представители малого и среднего предпринимательства, — рассказал Айрат Фаррахов.

Что ждет общепит?

Активное участие в онлайн-форуме приняла «Партия Роста», офис которой на днях открылся в Нижнекамске. Его возглавил известный в городе предприниматель, владелец торговой недвижимости Рафис Мустафин.

— Я представляю более 3 тысяч предпринимателей. Хотелось бы узнать, когда можно будет открыть заведения общепита? Небольшие послабления, которые сейчас есть, не позволяют содержать персонал. Людям невыгодно открываться: доходы не покрывают расходов. Хотелось бы с соблюдением всех мер работать как раньше, — задал вопрос Рафис Мустафин.

По словам Фарида Абдулганиева, ежедневно на горячую линию бизнес-омбудсмена Татарстана поступают до 650 обращений

Ответ держал татарстанский бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. По его словам, этот вопрос остается одним из самых актуальных в РТ. Ежедневно на горячую линию бизнес-омбудсмена Татарстана поступают до 650 обращений.

— Мы уже видели постепенное открытие парикмахерских, автошкол, автомастерских. 11 июня будут работать летние кафе — есть постановление кабмина. Ландшафт вопросов от предпринимателей 12 мая изменился. В этот день практически всему бизнесу разрешили работать в Татарстане. Это был один из первых регионов, который дал возможность бизнесу осуществлять свою деятельность. В сельских районах уже заработали ТЦ. В крупных городах они откроются после того, как это позволит сделать санитарная обстановка, — констатировал бизнес-омбудсмен.

Продукция ТАИФ-НК представлена на электронных торгах

После официального открытия онлайн-форума участники «разошлись» по дискуссионным площадкам. На одной их них экспертами выступили руководители ведущих промышленных предприятий Татарстана.

Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов познакомил участников мероприятия с производственной деятельностью крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия, более подробно остановившись на онлайн-продажах и закупках продукции.

— Часть своей продукции ТАИФ-НК реализует через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. В прошлом году на электронные торги были выставлены основные виды выпускаемой продукции. По итогам 2019 года компания ТАИФ-НК реализовала товарной продукции на сумму более 200 млрд рублей. Часть товара ушла с аукциона через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT. В этом году, понимая заинтересованность покупателей в онлайн-торгах, компания планирует увеличить объемы продаж через данный сервис, — сообщил Рушан Шамгунов.

По итогам 2019 года компания ТАИФ-НК реализовала товарной продукции на сумму более 200 млрд рублей. Часть товара ушла с аукциона через электронную торговую площадку ONLINECONTRACT

По словам генерального директора ТАИФ-НК, электронная торговая площадка ONLINECONTRACT считается одной из лучших площадок Татарстана. Основная цель процесса — прозрачность, открытость, максимальная честность и доступность закупки. ЭТП помогает оптимизировать затраты, в кратчайшие сроки найти поставщиков или покупателей, сохраняя здоровую конкуренцию процессов закупок и торгов.

— За 5 месяцев 2020 года с помощью ЭТП было закуплено товаров, работ и услуг на сумму более 4 млрд рублей, получена экономия в размере почти 145 млн рублей. Общий товарооборот электронной торговой площадки ONLINECONTRACT за время ее существования составил более 788 млрд рублей, число клиентов — уже свыше 64 000 из РФ, ближнего и дальнего зарубежья, — подчеркнул Рушан Шамгунов.

В онлайн-совещании также приняли участие представители нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим».

Как выживает общепит

С вопросом к спикерам обратился предприниматель Ирек Муратов. Он более 10 лет занимается ресторанным бизнесом. До самоизоляции в сети работали шесть ресторанов. Сейчас осталась одна точка, которая работает на доставку и самовывоз. Персонал других ресторанов сохранить не удалось.

Ирек Муратов рассказал, что обращался в Фонд предпринимательства РТ, но там для получения кредита попросили предоставить залоговое имущество на сумму свыше 300 тыс. рублей. Однако рестораны располагались в арендуемом помещении, поэтому предприниматель не предоставил залог и получил отказ.

— Обращались в госбанки, но там кредиты под 18%. У нас же упали оборотные средства, поэтому также получили отказ. Субсидированные кредиты под минимальную оплату труда работникам мы тоже не смогли получить, потому что сотрудники уволились, так как рестораны не работали. Мы получили послабления по налоговым платежам, реструктуризацию по банкам, и арендные каникулы были по муниципальным объектам. У меня просьба о получении субсидированного кредита для поддержки ресторанов перед открытием. У нас остались долги перед поставщиками за март и коммунальные платежи не закрыты, — сказал Ирек Муратов.

Специально для общепита во втором пакете мер был принят продукт — компенсация процентной ставки доставки еды, сообщил Айдар Салихов

Ему ответил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Айдар Салихов.

— У нас запущен первый пакет мер поддержки. В него входит однопроцентный финансовый продукт. Он рассчитан на предпринимателей, которые не попали в 404-е постановление правительства РФ. Общепит в это постановление входит, и поэтому ресторан не может получить этот кредит. Мы сейчас прорабатываем второй пакет мер и будем надеяться, что там будут учтены микрофинансовые продукты для других категорий. Специально для общепита во втором пакете мер был принят продукт — компенсация процентной ставки доставки еды. Если общепит пользуется агрегаторами еды «Яндекс» или Delivery Club, то он может получить компенсацию расходов по доставке еды до 1,5 млн рублей. Презентация этой меры поддержки представлена на сайте фонда и на сайте Минэкономики, — сказал Айдар Салихов.

Он также сообщил, что сейчас идет прием заявок от предпринимателей, которые не вошли в постановление №404. Сумма займа составит от 100 тыс. до 2 млн рублей, срок кредитования — от 3 до 36 месяцев. Из Нижнекамска поступило семь заявок, выдано два кредита.

«Страну ждет новая экономика»

Всего во время онлайн-форума «Бизнес в новых условиях» предприниматели смогли задать десятки волнующих вопросов. Спикеры постарались максимально открыто ответить на каждый из них.

— Сегодня были озвучены проблемы, о которых я даже не знал. Нам пора думать о том, что будет после карантина: снижение спроса на внутреннем рынке, налоги, тарифы. Страну ждет новая экономика, мы начнем активную дискуссию по этому поводу, — подытожил омбудсмен Борис Титов.

— Все, что мы делали до сих пор, — это было вынужденное тушение пожара. Мы на марше принимали решения, вносили коррективы. После коронавируса увидим новую страну и экономику. Нам не обойтись без ваших четких рекомендаций. Мы должны вас слышать и понимать, что там, «на земле», «в поле». Чтобы принимать новые решения. Давайте выстраивать диалог, чтобы он был взаимополезным, — выразил надежду сенатор Олег Морозов.