ТАИФ-НК: ключевые инвестиции — в персонал

Фото: Роман Хасаев

Сегодня многие трудовые коллективы забыли, что такое дополнительное медобслуживание, льготная путевка в санаторий или детский лагерь. Для АО «ТАИФ-НК» благосостояние, социальная защищенность сотрудников и их семей — важнейший принцип работы. Компания предоставляет пакет социальных льгот и гарантий. Обязательства по их обеспечению закреплены в коллективном договоре. О фундаментальной заботе о людях труда — в репортаже «Реального времени».

Важный фактор успешного бизнеса

Здоровье и безопасность сотрудников АО «ТАИФ-НК» всегда были и остаются в числе основных ценностей компании. На предприятии разработана корпоративная система охраны здоровья и профилактики заболеваний, в которую в том числе входит ежегодный медосмотр.

На предприятии разработана корпоративная система охраны здоровья и профилактики заболеваний, в которую в том числе входит ежегодный медосмотр

— Периодический медосмотр — это обследование, которое проводится раз в год, чтобы отследить изменения в состоянии здоровья работников, выявить появившиеся профессиональные заболевания или влияние вредных условий труда на человека. У работников ТАИФ-НК достаточно широкий перечень обследований, — говорит Виктор Патрушенко, заместитель генерального директора ООО «Клиника восстановительной медицины».

Медосмотр сотрудники АО «ТАИФ-НК» проходят в оборудованном медицинском пункте по определенному графику, чтобы не создавать очередей. Работников предприятия обследуют отоларинголог, невролог, невропатолог, психиатр-нарколог, дерматолог, терапевт, стоматолог и окулист. В каждом кабинете специалисты проводят анкетирование, интересуются общим самочувствием, расспрашивают о жалобах, симптомах, перенесенных ранее и хронических заболеваниях.

Врач-офтальмолог Ольга Усова подчеркивает, что диагностику зрения необходимо проводить раз в год, даже если пациента ничего не беспокоит

Врач-офтальмолог Ольга Усова подчеркивает, что диагностику зрения необходимо проводить раз в год, даже если пациента ничего не беспокоит. Только в этом случае можно вовремя выявить заболевания глаз и своевременно взять их под контроль.

— При правильно подобранной коррекции или лечении, прогрессирование заболеваний можно не только замедлить, но и полностью остановить! Эффект будет зависеть от того, на какой стадии развития зрительного нарушения или патологии глаза началось лечение, — подчеркивает Ольга Усова.

Помимо обследования врачей, сотрудники АО «ТАИФ-НК» в обязательном порядке сдают общий анализ крови и биохимию, снимают электрокардиограмму сердца и проходят УЗИ брюшной полости. Согласно коллективному договору, принятому на предприятии, женщины дополнительно обследуются у гинеколога и маммолога.

Всего в 2022 году медосмотр пройдут 3 664 сотрудника компании.

— ТАИФ-НК — довольно престижное место работы, поэтому люди с желанием приходят на медосмотр. Они хотят быть здоровыми. Медосмотр проходит в отлично оборудованном медицинском пункте. В течение двух часов мы проводим качественный осмотр, выдаем результаты и необходимые рекомендации. Хочу отметить, что коллектив ТАИФ-НК здоровый, а все потому, что персонал своевременно и качественно проходит медосмотр, — подчеркивает Виктор Патрушенко, заместитель генерального директора ООО «Клиника восстановительной медицины».

О высокой организации медицинского обследования говорят не только врачи, но и сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия, которые с удовольствием приходят на осмотр.

О высокой организации медицинского обследования говорят не только врачи, но и сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия

— Медперсонал работает отлично. Все врачи обходительные, внимательно осматривают, дают рекомендации. Спасибо большое, — отмечает Максим Шевель, оператор технологических установок КГПТО АО «ТАИФ-НК».



С ним согласен и его коллега — мастер РМЦ ЗБ АО «ТАИФ-НК» Райнур Касимов:



— Я работаю на предприятии уже 17 лет и каждый год прохожу медосмотр. Сам в больницу я не пойду — некогда, а здесь можно за раз обследоваться у высококвалифицированных специалистов и узнать о своих заболеваниях. Я очень доволен.

К слову, укрепить свое здоровье и улучшить самочувствие сотрудники АО «ТАИФ-НК» могут в собственной соляной комнате. Она расположена прямо на территории предприятия. По мнению специалистов, галотерапия лечит ЛОР-заболевания, аллергию, гипертонию, заболевания суставов и патологии сердечно-сосудистой системы, а также головные боли и даже стресс.

К слову, укрепить свое здоровье и улучшить самочувствие сотрудники АО «ТАИФ-НК» могут в собственной соляной комнате

— В соляную комнату я прихожу примерно раз в 10 дней. Здесь очень спокойная обстановка, играет приятная музыка. После рабочего дня это помогает снять усталость. После 40-минутного сеанса даже дышится легче, — говорит Булат Шайхутдинов, оператор технологических установок завода бензинов АО «ТАИФ-НК».

Лучшие санатории Татарстана

Проявляя заботу о здоровье своих работников, АО «ТАИФ-НК» реализует программу добровольного медицинского страхования, в рамках которой сотрудники могут получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории РТ.

— Здоровье работников — один из главных приоритетов предприятия, — говорит Ринат Курматов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».

— Здоровье работников — один из главных приоритетов предприятия и обязательное условие поддержания непрерывного и высокого качества рабочего процесса. Компания выделяет значительные средства на медицинское обслуживание, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и оздоровление детей сотрудников в детских лагерях Нижнекамского района и Республики Татарстан, — говорит Ринат Курматов, руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК».



По льготным путевкам работники предприятия могут отдохнуть в лучших санаториях-профилакториях Татарстана — «Корабельная роща», «Варзи-Ятчи» и «Бакирово». Это красивые комфортабельные лечебницы с благоустроенной прилегающей территорией, парками, бассейнами — местами для полноценного отдыха и прогулок. Все оснащены современным медицинским оборудованием.

— Санаторий-профилакторий «Корабельная роща» рассчитан на 250 койко-мест. С этого года заезды длятся 14 дней. Всего у нас более 17 видов процедур. Главная миссия — привить культуру профилактики заболеваний, семейного отдыха, а также уход от деструктивного отношения к здоровью, — говорит Алексей Поляков, директор санатория-профилактория «Корабельная роща».

В этом году в санатории-профилактории «Корабельная роща» курс оздоровления прошли десятки сотрудников АО «ТАИФ-НК», среди них — оператор технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК» Азат Фатахутдинов. На предприятии мужчина работает с 2005 года. Говорит, две недели, проведенные в санатории, были наполнены заботой, вниманием и уютом.

В этом году в санатории-профилактории «Корабельная роща» курс оздоровления прошли десятки сотрудников АО «ТАИФ-НК»

— Впечатления самые хорошие. Свежий воздух, сосновый бор, четырехразовое питание, бассейн, сауна, массаж и другие лечебные процедуры. Мне все очень понравилось. Даже перестала болеть рука. Я бы еще остался, но надо возвращаться домой, — с небольшой грустью в голосе сказал Азат Фатахутдинов.



Забота о подрастающем поколении

Весело, полезно и активно проводят время и дети сотрудников АО «ТАИФ-НК». В этом году свои двери для ребят распахнули оздоровительные лагеря в Нижнекамске — «Чайка», «Олимпиец», в Набережных Челнах — «Солнечный», «Крылатый» и в Казани — «Байтик».

Каждый лагерь уникален по-своему. ДОЛ «Байтик» расположен в экологически чистой зоне на берегу Казанки. На протяжении всех летних смен детей ждут фестивали, форумы, семинары и конференции, ежедневные образовательные программы по передовым технологиям и развитию бытовых навыков.

Весело, полезно и активно проводят время и дети сотрудников АО «ТАИФ-НК»

12-летняя Анастасия Новикова отдыхает в оздоровительно-образовательном лагере «Байтик» второй раз. Путевку маме девочки дали на предприятии ТАИФ-НК.

— Впервые я побывала здесь четыре года назад. Тогда мне очень понравилось, и я решила съездить еще раз. Для меня это прекрасная возможность учиться чему-то новому в компании таких же увлеченных ребят, как и я. В лагере представлены несколько профильных направлений. Я выбрала «Прикладное искусство», потому что мне нравится рисовать. На занятиях нас учат различным техникам рисования, цветовосприятию, общению с природой. Это помогает развивать мышление, аналитические способности, — говорит девочка.

Своими впечатлениями от отдыха в лагере «Байтик» поделились родные братья Раиль и Камиль Сиразиевы.

— Здесь очень интересно. Каждый день проходят увлекательные мероприятия. Скучать и сидеть в телефоне совсем нет времени. Очень нравится направление «Робототехника», которое я выбрал. На занятиях мы сооружаем роботов и затем сами их программируем. Это позволяет развивать как физические, так и умственные способности. Сочетает такие дисциплины, как математика, физика, информатика, логика. На первый взгляд, это может показаться тяжело, но это творческий процесс, который очень увлекает, — говорит Раиль.

Своими впечатлениями от отдыха в лагере «Байтик» поделились родные братья Раиль и Камиль Сиразиевы

— В отличие от брата я решил выбрать направление «Иностранные языки». Думаю, в будущем иностранный язык обязательно мне пригодится. За смену в лагере удалось подружиться с ребятами из других городов, пообщаться со сверстниками и преподавателями. Выучить новые слова и выражения на английском языке. А в непринужденной обстановке и игровой форме осваивать грамматику и лексику гораздо легче. А в свободное от учебы время люблю читать фэнтези, — сообщил его брат Камиль.

По признанию 15-летней Киры Мурашовой, «Байтик» — ее самый любимый лагерь. Благодаря нефтеперерабатывающей компании здесь она отдыхает уже в третий раз и всегда открывает для себя что-то новое.

По признанию 15-летней Киры Мурашовой, «Байтик» — ее самый любимый лагерь

— Мне нравится, что в лагере созданы все условия для комфортного проживания. Режим отдыха строится по распорядку дня, в определенной последовательности проходят активности, что позволяет чередовать нагрузки и отдых. К тому же в лагере очень много направлений, и каждый ребенок может выбрать то, что ему больше всего приглянулось. Здесь нет такого, чтобы ребенок сидел и скучал. В лагере могут вовлечь в творческие процессы и отвлечь от телефона. Также мне нравится то, что здесь можно вести активный образ жизни, гулять. И я была в шоке, что в течение всего дня прохожу 10 тысяч шагов, просто гуляя по территории лагеря, — признается Кира.

Вообще, социальная политика в АО «ТАИФ-НК» многогранна. Особое внимание на предприятии уделяют молодежной политике, основная цель которой — развитие и поддержка работающей молодежи, реализация ее профессионального и творческого потенциала. Для этого в компании был организован актив.

— Наш актив молодой, был создан год назад. В него вошли творческие, инициативные, неравнодушные сотрудники ТАИФ-НК. Несмотря на то, что наше движение появилось совсем недавно, мы уже приняли участие в городских акциях. Дважды привели в порядок территорию родника недалеко от Нижнекамска. Зимой помогали убирать снег социальному приюту «Балкыш», участвовали в городских и республиканских субботниках, — отмечает председатель СТК АО «ТАИФ-НК» Ольга Никитина.

Вообще, социальная политика в АО «ТАИФ-НК» многогранна. Особое внимание на предприятии уделяют молодежной политике

Благодаря активу АО «ТАИФ-НК» жизнь на предприятии заиграла новыми красками. Появилась добрая традиция проводить совместные семейно-спортивные праздники. Буквально в конце июня, в День молодежи, работники предприятия организовали масштабный праздник спорта, который также приурочили к Международному Олимпийскому дню. Отдельная программа ждала детей сотрудников предприятия. Аниматоры проводили забавные конкурсы и игры. Организаторами состязаний выступили молодежный актив нефтеперерабатывающей компании, а также фитнес-клубы Atom и Orange fitness.



— Перед нами стояла задача не только вовлечь людей в спорт, познакомить с разными видами фитнеса и клубами, но и создать доверительные, близкие отношения друг с другом. Общие препятствия объединяют, помогают сплотиться. Сотрудники ТАИФ-НК во время испытаний поддерживали друг друга, успешно проходили все станции, — уверен Роман Семин, собственник фитнес-клуба Atom.

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова, такие семейно-спортивные мероприятия не только сплачивают коллектив, но и положительно сказываются на решении производственных задач.

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова, семейно-спортивные мероприятия сплачивают коллектив и положительно сказываются на решении производственных задач

— Компания «ТАИФ-НК» за спорт. Лично я люблю «железо», сноуборд, хоккей — все, что связано с экстримом. И таких вижу за версту. Сегодня, в День молодежи, хочу поздравить наш молодежный актив, который принимал участие в организации праздника. Огромная благодарность от лица компании. Молодцы! — добавил Максим Новиков.

Но и это еще не все. Для поддержания здорового образа жизни в компании активно развивают корпоративный спорт. На предприятии проводят соревнования по лыжным гонкам, мини-футболу, волейболу на кубок АО «ТАИФ-НК». Чтобы сотрудники в свободное время занимались спортом, компания арендует спортивный зал, бассейн, футбольное поле.

— В компании «ТАИФ-НК» для сотрудников созданы все возможности для занятий спортом, — говорит заместитель генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок

— Здоровый образ жизни — это комплекс правил, придерживаясь которых человек сохраняет здоровье, профессиональное долголетие и хорошее самочувствие. В компании «ТАИФ-НК» для сотрудников созданы все возможности для занятий спортом, укрепления здоровья на рабочих местах и проведения активного досуга, — говорит заместитель генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

С особой теплотой и вниманием предприятие относится к людям с ограниченными возможностями здоровья. Все пенсионеры компании получают социальную поддержку в виде дополнительной материальной выплаты к пенсии, а в рамках Декады инвалидов ТАИФ-НК вручает своим работникам продуктовые наборы.

Предприятие оказывает благотворительную помощь многодетным и малоимущим семьям в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу». Ежегодно в преддверии нового учебного года будущие первоклассники получают новые ранцы и все необходимые школьные принадлежности.

АО «ТАИФ-НК» традиционно участвует в организации масштабных городских мероприятий

Кроме этого, АО «ТАИФ-НК» традиционно участвует в организации масштабных городских мероприятий. Участие компании в массовых праздниках всегда отличают высокий профессионализм и искреннее желание порадовать жителей и гостей города.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что АО «ТАИФ-НК» является представителем передовой части современного российского бизнеса, ставящей перед собой цели не только обеспечения собственного динамичного развития, но и достижения социальной стабильности региона.

Партнерский материал

