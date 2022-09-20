Станислав Аитов с АО «ТАИФ-НК» занял I место на конкурсе молодых поэтов и писателей

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Оператор технологических установок цеха №04 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Станислав Аитов принял участие в городском конкурсе молодых поэтов и писателей. Ежегодный литературный конкурс под названием «Я так пишу», где свои творческие способности участники могут продемонстрировать в различных жанрах, проводится для талантливых людей в возрасте от 15 до 35 лет. На конкурс Станислав Аитов представил эссе и стихотворение о 60—70-х годах.

— Конкурсные работы я решил посвятить началу развития промышленности. Рассказал о строительстве города, о сложностях того времени, при этом ярко выразив силу духа первостроителей и активистов. Данную тему я считаю очень актуальной, и, как оказалось позже, я не прогадал и занял первое место, — делится впечатлениями Станислав Аитов.

Оценивало творческие работы профессиональное жюри, в которое вошли работники библиотечной системы, руководители художественных организаций и заслуженные писатели города. По итогам конкурса, обойдя педагогов русского языка и литературы из школ №12 и 27, Станислав Аитов занял почетное первое место.

Увлечение литературой у Станислава появилось четыре года назад. Говорит, попробовал написать стих — получилось. На написание второй работы его вдохновило поздравление от женского коллектива АО «ТАИФ-НК» на 23 февраля. В ответ Станислав решил преподнести коллегам-женщинам достойный творческий подарок. Затем стал писать стихи на разные темы все чаще.

— У моих родителей творческое мышление, видимо, их способности передались и мне. Мама еще со школьной скамьи писала прекрасные стихи, а папа увлекался картинами. На написание стихов меня вдохновляет все. Работа, коллеги, природа… Я очень хочу привить людям любовь к литературе, распространить стихотворный жанр среди читателей и показать все его великолепие, — мечтает Станислав Аитов.

Заняв первое почетное место в литературном конкурсе, Станислав Аитов получил возможность принять участие еще в одном творческом конкурсе под названием «Сила слова». Оператор технологических установок цеха №04 КГПТО АО «ТАИФ-НК» Станислав Аитов уверен, что у него будет немало поводов писать прекрасные стихи о профессиональном и дружном коллективе компании и одном из современных нефтеперерабатывающих комплексов страны АО «ТАИФ-НК».

Реклама. АО «ТАИФ-НК»

Токен: Pb3XmBtzssizTozEvd2tSoH65nADhfeepLvkvyU