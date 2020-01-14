Как компания ТАИФ-НК создает новогоднюю сказку в Нижнекамске

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Площадка АО «ТАИФ-НК» удостоена диплома в конкурсе на лучшее оформление елочного городка в номинации «Северное сияние». И это не удивительно. Северные олени, белые медведи, десятки переливающихся яркими огнями живых елей, гигантская светящаяся елочная игрушка в форме шара стали настоящим украшением площади им. Н.В. Лемаева. Одну из самых сказочных и удивительных в Нижнекамске новогодних площадок своими силами оформили работники нефтеперерабатывающего предприятия, которые старательно преображают главную городскую площадь на протяжении многих лет. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Сказка рядом!

Зимой площадь им. Н.В. Лемаева становится без преувеличения главной достопримечательностью Нижнекамска. Побывать здесь и с ходу окунуться в волшебную атмосферу новогодней сказки мечтают не только жители города, но и соседних районов республики. Особенно красиво вечерами, когда вся площадь начинает переливаться яркими огнями. В полный восторг приводит каждая деталь, продуманная до мелочей.

— Просто удивительное место, — восхищается нижнекамка Светлана Ирышкина. — Мы каждый год приходим сюда всей семьей, чтобы погулять в парке. Нашим детям особенно нравятся светящиеся скульптуры животных, большой красный шар. Гордимся, что живем в таком замечательном городе.

— Нижнекамск в преддверии Нового года превращается в сказочный городок. Мы стараемся за праздничные дни обойти все новогодние площадки и в первую очередь приходим сюда. Атмосферу, которая царит здесь, невозможно описать словами. Чудеса да и только! — поделился впечатлениями нижнекамец Минсалих Шайдуллин.

В центре городской площади стоит 16-метровая белая красавица, украшенная сотнями огней

По словам людей, в елочном городке удивляет все! В центре городской площади стоит 16-метровая белая красавица, украшенная сотнями огней. Вокруг нее светодиодными гирляндами светятся десятки живых елей, около которых «поселились» полярные жители: северные олени и белые медведи.

Главной изюминкой новогоднего городка по традиции стала гигантская елочная игрушка в форме шара. Нижнекамцы и гости города с удовольствием фотографируются на ее фоне, а профессиональные фотографы и телеоператоры спешат на площадь им. Н.В. Лемаева, чтобы запечатлеть здесь завораживающие кадры города.

Главной изюминкой новогоднего городка по традиции стала гигантская елочная игрушка в форме шара

Фирменный стиль ТАИФ-НК в оформлении елочного городка

Примечательно то, что всю эту красоту своими руками создают сотрудники компании АО «ТАИФ-НК». Впервые площадь им Н.В. Лемаева они украсили почти 15 лет назад. За это время работники нефтеперерабатывающего предприятия смогли удивить горожан самыми невероятными задумками, сооружая в центре Нижнекамска уменьшенные копии Эйфелевой и Пизанской башни, Биг-Бен, символ Брюсселя — Атомиум, Спасскую башню Казанского кремля и другие.

О большом профессионализме работников предприятия говорят многочисленные дипломы и награды за победу в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее оформление елочного городка. Этот год не стал исключением, заслуженную награду за создание праздничной атмосферы в Нижнекамске сотрудникам нефтеперерабатывающей компании вручили в мэрии города на первой еженедельной планерке руководителей. По мнению компетентного жюри, новогоднее украшение на площади им. Н.В. Лемаева вновь стало лучшим в номинации «Северное сияние».

Айдар Метшин поблагодарил сотрудников ТАИФ-НК за большую проделанную работу

— Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим промышленным предприятиям, традиционно принимающим активное участие в подготовке к Новому году: ТАИФ-НК в оформлении площади им. Н.В. Лемаева. Оригинальность оформления, использование иллюминационных и световых архитектурных решений нашими специалистами были по достоинству оценены не только жителями Нижнекамска, но и не раз отмечались в дни новогодних каникул гостями нашего города, — подчеркнул градоначальник.



Подытоживая тему новогодних праздников, Айдар Метшин добавил, что благодаря совместной с градообразующими предприятиями работе Нижнекамск становится комфортным городом с высоким качеством и уровнем жизни.

Социальная политика как одно из ключевых направлений

ТАИФ-НК вопросам социальной и благотворительной помощи всегда уделяет особое внимание. Так, в канун Нового года работники компании пришли в гости с подарками к детям с ограниченными возможностями здоровья. На мероприятии царила праздничная атмосфера, а улыбки не сходили с лиц ребят.

Тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на праздник, представители ТАИФ-НК поздравили на дому.

В свою очередь, родители детей выразили огромную благодарность сотрудникам предприятия за проявленное внимание и постоянную заботу об особенных детях. Такие мероприятия, считают они, помогают сплотить ребят, подарить им уверенность в себе и надолго зарядить хорошим настроением.

Социальная политика является важной составляющей деятельности АО «ТАИФ-НК»

Дети сотрудников предприятия под Новый год тоже не остались без подарков и сладостей. Несколько тысяч ребятишек посетили театрализованное представление и получили долгожданные гостинцы от Дедушки Мороза и Снегурочки.

Социальная политика является важной составляющей деятельности АО «ТАИФ-НК». Сотрудники компании и их семьи уверены в стабильности и завтрашнем дне. В приоритете — реализация жилищных программ, адресная помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта.

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, социальная ответственность — это базовый принцип, который помогает предприятию успешно решать все производственные задачи

При поддержке генерального директора Рушана Шамгунова в компании регулярно проходят первенства по теннису, пейнтболу, футболу, волейболу, в эстафетном беге, зимних видах спорта. В течение года сотрудники посещают спортивные залы, плавательный бассейн и ледовый каток.

Понимая всю степень социальной ответственности перед своими работниками и жителями Нижнекамска, предприятие ТАИФ-НК делает все возможное для повышения качества жизни в регионе, принимая активное участие в организации городских мероприятий и масштабных экологических акциях. По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, социальная ответственность — это базовый принцип, который помогает предприятию успешно решать все производственные задачи. Поэтому ТАИФ-НК будет и дальше придерживаться принятой политики и оставаться компанией с высоким уровнем социальной ответственности.



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